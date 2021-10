Kassel-Niederzwehren (ots) – Am Dienstagmittag 19.10.2021 wurden Rettungskräfte und die Polizei gegen 13 Uhr zu der Flüchtlingseinrichtung in der Frankfurter Straße gerufen. Ein dortiger Mitarbeiter wurde von einen 27-jährigen Saudi-Araber durch eine Stichverletzung in den Rücken schwer verletzt. Rettungskräfte brachten 63-Jährigen umgehend zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Die hinzugeeilten Streifen fanden den 63-jährigen Mann mit einer Stichverletzung am Rücken auf. Sicherheitsangestellte der Einrichtung hatten den mutmaßlichen Täter, einen 27-jährigen Bewohner mit saudi-arabischer Staatsangehörigkeit, bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Nach ersten Ermittlungen soll der 27-Jährige den 63-jährigen Mitarbeiter aus bislang unbekannter Ursache im Eingangsbereich der Einrichtung mit einem Messer angegriffen haben. Das mutmaßliche Tatmittel wurde am Tatort aufgefunden und sichergestellt.

Der festgenommene 27-jährige Araber sitzt derzeit im Polizeigewahrsam.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Tötungsdelikts werden beim Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch ungeklärt und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen