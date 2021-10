Frankfurt: Ehrlich Brothers – „DREAM & FLY“ am 27. und 28. Dezember 2021

Frankfurt am Main – Die Ehrlich Brothers kommen am 27.12.2021 und am 28.12.2021 mit ihrer spektakulären neuen Show DREAM & FLY wieder nach Frankfurt. DREAM & FLY ist die aufwändigste Illusionsshow, die jemals für eine Tournee produziert wurde. Die Zauberbrüder verzaubern mit noch nie dagewesenen Illusionen Alt & Jung in der Festhalle.

Eine Illusionsshow in dieser Größenordnung hat es als Tourneeproduktion noch nie gegeben: Auch für die Weltrekordmagier Andreas und Chris Ehrlich nicht, die jetzt mit ihrer neuen Bühnenshow DREAM & FLY 2021 und 2022 auf Europatournee sind.

DREAM & FLY ist die aufwändigste Illusionsshow, die jemals für eine Tournee produziert wurde: Die beiden Star-Magier erscheinen mit einem echten Helikopter in der Luft und landen auf der eigens für diese Show angefertigten Bühne. Nach einem fulminanten Opening zu Live-Musik gibt es die Möglichkeit, die Zauberbrüder mit kleineren, nicht weniger staunenswerten Tricks zu erleben. Es zeichnet die sympathischen Magier aus, dass sie neben den einzigartigen Großillusionen die leisen Töne und das charmant-witzige Spiel mit den Zuschauern beherrschen.

Die Ehrlich Brothers lassen einen massiven, goldenen Lamborghini aus dem Nichts erscheinen. Kinderaugen leuchten, wenn sie das größte Süßigkeitenglas der Welt herbeizaubern, prall gefüllt mit tausenden Bonbons. Musik ist eine weitere Leidenschaft der Zauberbrüder. Deshalb haben sie auf dieser Tour eine Show-Band dabei und inszenieren einige ausgewählte Illusionen mit Musik aus „FLASH – The Magic Album“, dem ersten Album mit eigenen Songs. Bei „Gravity“ überwinden die Ehrlich Brothers mit Matrix-ähnlichen Tanzmoves spektakulär die Schwerkraft. Am Schluss vereinen die Ehrlich Brothers das Motto der abwechslungsreichen Show in einer herzergreifenden Illusion: Sie erzählen von den Träumen in ihrer Kindheit und fliegen davon: DREAM & FLY!

Alle Shows finden unter Einhaltung der aktuell gültigen Hygienerichtlinien statt.

Ehrlich Brothers

DREAM & FLY

Frankfurt FESTHALLE

27. Dezember 2021

Beginn: 19.00

Einlass: 17.30

28. Dezember 2021

Beginn: 14.00/19.00

Einlass: 12.30/17.30

Preis: 31,45 € – 176,75 € (Inklusive Vorverkaufsgebühr)

Kartenvorverkauf

Karten gibt’s unter www.ehrlich-brothers.com, www.s-promotion.de unter der Tickethotline 06073-722 740 sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.