Darmstadt (ots) – Eine 40 Jahre alte Darmstädterin ist am späten Montagabend (18.10.) von Anwohnern in der Kranichsteiner Straße bei dem Diebstahl eines Pedelecs auf frischer Tat ertappt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten worden. Jetzt wird sich die Tatverdächtige wegen des besonders schweren Falles des Diebstahls strafrechtlich verantworten müssen.

Nach ersten Erkenntnissen hatte die Darmstädterin zuvor die Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses aufgehebelt, sich damit Zugang zu dem Treppenhaus verschafft und ein dort abgestelltes Fahrrad sowie Pfandflaschen und Werkzeug mitgehen lassen. Bei ihrem Fluchtversuch wurde die Frau glücklicherweise von den Bewohnern entdeckt und im Anschluss von der hinzueilenden Polizei festgenommen. Sie musste mit zur Wache. Dort wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Im Anschluss wurde die Festgenommene wieder nach Hause entlassen.

Darmstadt-Dieburg

Katalysator aus Mercedes ausgebaut

Groß-Zimmern (ots) – In der Bertha-von-Suttner-Straße hatten es Diebe in der Zeit zwischen Samstag 16.10.2021 und Montag 18.10.2021 auf den Katalysator eines Mercedes abgesehen. Zum Zeitpunkt der Tat stand das ins Visier geratene Fahrzeug auf dem Gelände eines Autohandels.

Der von den Kriminellen verursachte Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mindestens 3.900 Euro. Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ist mit dem Fall betraut. Sachdienliche Hinweise von Zeugen nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Werkzeuge aus Rohbau entwendet

Pfungstadt (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben Diebe am vergangenen Wochenende zwischen Freitagabend 15.10.2021 und Samstag 16.10.2021 ihr Unwesen auf einem Baustellengelände und dem dazugehörigen Rohbau eines Hauses in der Schulstraße getrieben. Um auf das Gelände zu gelangen hatten die Täter den Bauzaun verschoben und dann Werkzeuge im Wert von mindestens 630 Euro aus dem Rohbau entwendet.

Die Polizei in Pfungstadt (K42) hat ein Verfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet. Zeugen, denen zur Tatzeit verdächtige Personen auf oder rundum das Gelände aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer 06157/9509-0).

Sachbeschädigung an Wohnungstür entpuppt sich als Einbruchsspur

Mühltal (ots) – Eine beschädigte Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus im Engelmühlenweg entpuppte sich am Sonntagabend 17.10.2021 als Hebelspur ungebetener Gäste. Gegen 20 Uhr waren die Beschädigungen entdeckt und im Nachgang eine Anzeige bei der Polizei erstattet worden.

Wie sich im Rahmen der Ermittlungen herausstellte hatten die Kriminellen mutmaßlich über die unverschlossene Hauseingangstür das Gebäude betreten, im Anschluss die Wohnungstür aufgehebelt und in den Räumen nach Wertgegenständen gesucht. Die Täter wurden fündig und entwendeten eine dreistellige Bargeldsumme mit der sie sich auf und davon machten.

Nach ersten Erkenntnissen reicht die Tatzeit bis zum Sonntag (3.10.) zurück. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Unter der Rufnummer 06151/969-0 nehmen die Beamten alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Verkehrsunfallflucht mit leicht verletztem Radfahrer

Dieburg (ots) – Am Montag 18.10.21 kam es gegen 17:00 Uhr in Dieburg zu einem Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer. Der 31-jährige Radfahrer aus Münster befuhr den Radweg der Frankfurter Straße in Dieburg in Fahrtrichtung Ortsmitte. Hierbei kam es zu einem Konflikt mit einer unbekannten Autofahrerin, die von dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Lagerstraße fuhr.

Die Autofahrerin kollidierte mit ihrem silbergrauen PKW beim Einbiegen auf die Frankfurter Straße mit dem Radfahrer. Der Radfahrer stürzte daraufhin auf die Motorhaube des silbergrauen PKW. Anschließend entfernte sich die unbekannte Autofahrerin von der Unfallstelle, ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Dieburg unter der Telefonnummer 06071 / 96 56 0 in Verbindung zu setzen.

Groß-Gerau

Container im Visier Krimineller

Rüsselsheim (ots) – Im Tatzeitraum zwischen vergangenem Freitagabend 15.10.21 und Montagmorgen 18.10.21 gerieten mehrere Baucontainer in der Bensheimer Straße und in der Ernst-Reuter-Straße in das Visier Krimineller. Nachdem sich die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt Zutritt in die Container verschafften, hielten sie offenbar Ausschau nach potentieller Beute.

Nach derzeitigem Kenntnisstand erbeuteten sie eine Kühltasche und Werkzeuge. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Ob die Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Das Kommissariat 41 bei der Polizei in Rüsselsheim ist mit den Vorfällen betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

Wiederholungstäter muss ins Gefängnis

Mörfelden/A5 (ots) – Weil ein 40-jähriger Autofahrer wiederholt ohne Führerschein erwischt wurde und deswegen ein Haftbefehl vorlag, musste der Kontrollierte ins Gefängnis. Eine Zivilstreife des Polizeipräsidiums Südhessen fuhr routinemäßig am Montagmittag 18.10.21 den Parkplatz Bornbruch-Ost an und kontrollierte die dort stehenden Fahrzeuge samt Insassen. Der später in Haft gebrachte 40-Jährige aus dem Kreis Offenbach wurde, wie sein weißer Fiat überprüft.

Obwohl sich der Mann mit dem Foto seines Führerscheins auf dem Smartphone auswies, ließen sich die Beamten nicht täuschen. Der Papierführerschein war dem Mann bereits vor sechs Jahren abgenommen worden. Unbeeindruckt fuhr der 40-Jährige dennoch weiter Auto, so dass ein Gericht für diese Taten bereits eine Geldstrafe verhängt hat. Der Zahlung von über 9.000 Euro kam er bislang nicht nach. Weil er die Strafe auch diesmal nicht bezahlen konnte, muss er ersatzweise ins Gefängnis. Das Auto des Wiederholungstäters wurde zudem von der Polizei sichergestellt.

Smartphones aus Halterung gerissen

Rüsselsheim (ots) – Nachdem bislang drei unbekannte Männer am Montagmittag (18.10.) mehrere Smartphones aus einem Handyshop in der Bahnhofstraße erbeuteten, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand betrat das Trio gegen 12 Uhr den Laden und begab sich zu den Mobiltelefonen. Unter Anwendung von Gewalt gelang es ihnen zwei Smartphones der Marke “Samsung” zu entwenden und umgehend mit ihrer Beute zu flüchten. Insgesamt wird der Schaden auf circa 1.500 Euro geschätzt.

Die Flüchtigen sollen um die 20 Jahre alt und circa 1,75-1,80 Meter groß gewesen sein. Einer von ihnen trug eine grau/beigefarbene Basecap, eine blaue Jacke mit Fell an der Kapuze und eine schwarze Hose. Der Zweite war bekleidet mit einer schwarzen Kapuzen-Jacke, einer schwarzen Jeans und schwarzen Schuhe mit weißer Sohle. Ebenfalls eine schwarze Jacke hatte der dritte Unbekannte an. Hierzu trug er eine blaue Jeanshose.

Die Polizei in Rüsselsheim ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer kann Hinweise zu den Flüchtigen geben? Wer hat Verdächtiges beobachtet? Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06142/696-0 zu erreichen.

Weißer Audi gestohlen

Kelsterbach (ots) – Nachdem bislang Unbekannte einen weißen Audi entwendet haben, sucht die Polizei nach Zeugen. Das Fahrzeug wurde am vergangenen Mittwoch (13.10.) “Im Taubengrund” am Fahrbahnrand abgestellt. Nachdem der Diebstahl am späten Montagabend (18.10.) bemerkt wurde, alarmierte der Besitzer die Polizei.

Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem weißen Audi A4 die Kennzeichen “GG-CL 5362” angebracht. Wie es den Kriminellen gelang den Wagen zu entwenden, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Wer in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zum Standort des Wagens geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

Frontalzusammenstoß unter Alkoholeinfluss

Büttelborn (ots) – Zwei verletzte Personen und etwa 20.000 EUR Gesamtschaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagabend (18.10.) auf der L3303 zwischen Griesheim und Büttelborn.

Nach jetzigem Ermittlungsstand stießen gegen 22:15 Uhr ein 50 Jahre alter Griesheimer und ein 38 Jahre alter Groß-Gerauer mit ihren Pkws aus bisher ungeklärter Ursache frontal zusammen. Durch den Aufprall wurden die beiden Wagenlenker verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme fiel auf, dass beide Fahrzeugführer – die sich jeweils alleine im Fahrzeug befanden – erheblich unter dem Einfluss von Alkohol standen. Beide Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht, wo sie neben der ärztlichen Versorgung auch eine Blutnentnahme über sich ergehen lassen mussten. Sie müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Aufgrund der Unfallaufnahme und der Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Fahrbahn für ca. 3 Stunden komplett gesperrt werden. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Groß-Gerau zu melden.

Kreis Bergstraße

Unter Drogeneinfluss zu schnell gefahren

Bürstadt (ots) – Weil ein Mercedes am Sonntagnachmittag (17.10.) auf der Bundesstraße 44 sehr schnell unterwegs war, entschloss sich die Streifenbesatzung der Polizeistation Lampertheim-Viernheim, das Auto zu stoppen und den Fahrer zu kontrollieren.

Neben dem, dass der 24-Jährige mit 0,5 Promille alkoholisiert war, zeigte er zudem beim Drogentest eine positive Reaktion auf die Droge Kokain. Die Autoschlüssel wurden vorerst einbehalten. Wegen der Drogenfahrt wird sich der junge Mann in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Überholen verboten – Brummifahrer kassiert Geldstrafe und einen Punkt

Einhausen/A67 (ots) – Eine Provida-Zivilstreife mit Kameratechnik an Bord zeichnete am Montagmittag (18.10.) einen Lastwagen mit Anhänger auf, wie er auf der Bundesautobahn 67 in Richtung Mannheim in einer Überholverbotszone überholte. Der verantwortliche Brummifahrer wurde an der nächsten Stelle von den Fahndern gestoppt. Für den Verstoß kassiert der 32-jährige Fahrer aus Baden-Württemberg einen Punkt in Flensburg sowie eine Strafe in Höhe von 70 Euro.

Terrassentür aufgebrochen

Viernheim (ots) – Aus einem Mehrfamilienhaus in der Konrad-Adenauer-Allee haben Einbrecher Geld und Schmuck stehlen können. Die Kriminellen sind im Laufe des Montags (18.10.), zwischen 11 Uhr und 14.30 Uhr über die Gartenseite an das Eckhaus herangetreten. Nachdem die Terrassentür aufgebrochen wurde, sind die Räume der Erdgeschosswohnung durchwühlt worden.

Nach der Tat sind die Fremden durch die Haustür geflüchtet. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte unter der 06252 / 706-0 bei der Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim.

Autoteile-Diebe bauen Katalysatoren aus

Bensheim (ots) – Auf Katalysatoren hatten es Autoteile-Diebe in Bensheim-Auerbach und Viernheim abgesehen. Der Gesamtschaden ist mindestens über 700 Euro hoch. Für den Diebstahl hatten sich die Täter zwei ältere Fahrzeugmodelle ausgeguckt

In Bensheim-Auerbach wurde in der Ernst-Pasque-Straße an einem VW Polo geschraubt. Die Tatzeit war zwischen Sonntagabend (17.10.), 22 Uhr und Montagmorgen (18.10.), 7.45 Uhr.

Über mehrere Tage blieb der Diebstahl des Autoteils in Viernheim unentdeckt. Ein BMW des Typs 320 parkte zwischen dem 13. und den 16. Oktober in der Gro-Harlem-Brundtland-Straße. Nachdem das Auto gestartet wurde, ist das Fehlen des Katalysators aufgefallen.

Das Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim ermittelt in beiden Fällen. Wer Hinweise zu den Diebstählen geben kann, meldet sich bitte unter der 06252 / 706-0.

