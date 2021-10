Kassel-Niederzwehren (ots) – Ein 27-jähriger Asylbewerber stach am Dienstag 19.10.2021 einem 63-jährigen Mitarbeiter der Flüchtlingseinrichtung unvermittelt ein Messer in den Rücken. Der 63-Jährige wurde schwerst verletzt. Aufgrund dem Ergebnis einer angeordneten psychiatrischen Begutachtung, erfolgte für den 27-jährigen Mann aus Saudi-Arabien die einstweilige Unterbringung in einem geschlossenen psychiatrischen Krankenhaus. Die Ermittlungen wegen versuchtem heimtückischen Mordes dauern an.

Der 27-Jährige ist dringend verdächtig, den 63-jährigen Mitarbeiter am Dienstagmittag gegen 13 Uhr im Eingangsbereich der Einrichtung unvermittelt von hinten mit einem Messer angegriffen und ihm eine Stichverletzung am Rücken zugefügt zu haben. Sicherheitsangestellte hatten den Bewohner mit saudi-arabischer Staatsangehörigkeit bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Der 63-jährige Mitarbeiter wurde dabei schwer verletzt. Die sofort eingeleiteten Rettungsmaßnahmen und intensivmedizinische Behandlung im Krankenhaus führten anschließend dazu, dass sein Zustand stabilisiert werden konnte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte die psychische Verfassung des 27-Jährigen bei der Tat eine entscheidende Rolle gespielt haben. Die weiteren Ermittlungen werden von dem Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt.

