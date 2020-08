Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall leichtverletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Samstagmittag 22.08.2020 kam es im Bereich Ludwigshafen-Mitte zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem PKW. Ein 68-jährige Fahrradfahrer aus Ludwigshafen missachtet aus Richtung Stifterstraße kommend im Einmündungsbereich Stifterstraße/ Saarlandstraße die Vorfahrt eines von links kommenden 42-jährigen Autofahrers aus Mutterstadt. Zum Unfallzeitpunkt zeigte die Ampel für den Radfahrer Rotlicht. Obwohl der Autofahrer noch versuchte nach links auszuweichen, kam es zur Kollision der Fahrzeuge.

Der Radfahrer stürzte und zog sich eine blutende Kopfplatzwunde zu. Am PKW entstand Sachschaden. Der leichtverletzte Radfahrer wurde mit dem Rettungsdienst in die Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik verbracht. Der Verkehrsunfall wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 aufgenommen.

Ludwigshafen: Sexuelle Belästigungen am Willersinnweiher

Ludwigshafen (ots) – Am Freitagmittag 21.08.2020 kam es zu sexuellen Belästigungen mehrerer Frauen im Bereich des Willersinn- sowie Begütenweihers. Als Tatverdächtiger konnte durch die Polizei ein 40-jähriger Mann aus Weinheim vor Ort ermittelt werden.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der 0621-9632222 zu melden.

Raub auf Pizzaboten

Ludwigshafen (ots) – Am Freitagabend 21.08.2020 gegen 21:15 Uhr, kam es zu einem Raub auf einen Pizzaboten im Bereich der Gudrunstraße/Amalienstrße im Ludwigshafener Stadtteil West. Hierbei habe eine bislang unbekannte männliche Person, einem 16-jährigen Auslieferer aufgelauert und diesen unter Vorhalt einer Schusswaffe zu der Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Die Beute beläuft sich auf 200 Euro.

Die Beschreibung des Tatverdächtigen: Ca. 25 Jahre alt und 180 cm groß, Glatze und Vollbart, Tätowierung am rechten Handgelenk (A im Kreis), bekleidet mit weißem T-Shirt und schwarzer Hose

Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter 0621 / 963-2773 zu melden.

Brand am Abelweiher

Ludwigshafen (ots) – Am Freitagmittag 21.08.2020 kam es zu einem Schwelbrand im Bereich des Abelweihers im Ludwigshafener Stadtteil Oppau. In der Nähe des Brandortes konnten mehrere jugendliche Personen angetroffen werden, welche im Verdacht stehen durch Zündeln den Brand verursacht zu haben.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Durch den Brand wurden in etwa 30 Meter der Uferböschung in Mitleidenschaft gezogen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der 0621-9632222 zu melden.

Ca. 5000 Nägel auf der Fahrbahn

Ludwigshafen (ots) – Die Polizei Oggersheim fuhr am Samstag, 22.08.2020, gegen 10:50 Uhr in die Prälat-Caire-Straße, da dort Nägel auf der Fahrbahn liegen würden. Vor Ort staunten die Beamten nicht schlecht, als sie circa 5.000 Nägel auf der Fahrbahn verteilt erblickten. Ein Fahrzeug hatte sich bereits einen platten Reifen gefahren.

Vermutlich wurde eine Kiste mit alten Nägel als Ladung von einem vorbeifahrenden Fahrzeug verloren. Die Polizei Oggersheim bittet mögliche Zeugen, welche den Vorgang beobachtet haben sich unter der Tel.: 0621/963-2403 oder unter pwoggersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall mit Sachschaden

Ludwigshafen (ots) – Am Freitagmittag 21.08.2020, um 14:20 Uhr kam es in der Maximilianstraße in Ludwigshafen am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 76-jähriger PKW-Fahrer aus Ludwigshafen am Rhein befuhr die Maximilianstraße in Richtung Hoheneckenstraße. Plötzlich fuhr ein Fahrradfahrer von dem Gehweg auf die Straße, ohne auf den Verkehr zu achten. Hierbei stieß er gegen die rechte Seite des PKW, sodass dort die Seitenscheibe der Beifahrertür zerbrach und mehrere Dellen und Kratzer in der Tür entstanden. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Fahrradfahrer zu Boden. Als der 76-Jährige dem Fahrradfahrer zu Hilfe eilen wollte, stieg dieser plötzlich auf sein Fahrrad und fuhr davon. Ob der Fahrradfahrer Verletzungen oder Schäden erlitt ist derzeit nicht bekannt.

Bei dem Fahrradfahrer handelte es sich um einen Mann, ca. 25-30 Jahre alt, hager, mit Glatze und bekleidet mit einer dunklen kurzen Hose. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein älteres Modell.

Gegen den Fahrradfahrer wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Zeugen, die Hinweise auf den gesuchten Fahrradfahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Beethovenstraße 36, 67061 Ludwigshafen, 0621/963-2122, piludwigshafen1@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

Fahrrad doppelt gesichert

Ludwigshafen (ots) – Eine Radfahrerin staunte am Freitagmittag 21.08.2020 nicht schlecht, als sie zu ihrem abgeschlossenen Fahrrad auf dem Hans-Warsch-Platz zurückkehrte. Es befand sich merkwürdigerweise ein weiteres Schloss an ihrem Fahrrad, sodass sie zunächst nicht wegfahren konnte.

Das Schloss musste durch die Polizei entfernt werden. Wie sich später herausstellte, hatte der Besitzer des danebenstehenden Fahrrades das falsche Rad angeschlossen. Er muss sich nun ein neues Schloss besorgen.

Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Donnerstag, 20.08.2020, 18 Uhr auf Freitag,21.08.2020, 10:30 Uhr wurden in der Gustav-Stresemann-Straße drei Fahrzeuge durch Kratzer, vermutlich durch einen spitzen Gegenstand verursacht, beschädigt.

Die Polizei Oggersheim bittet mögliche Zeugen, insbesondere der Anwohner, welche die Tat beobachtet haben sich unter der Tel.: 0621/963-2403 oder unter pwoggersheim@polizei.rlp.de zu melden.