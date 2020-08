Jugendlicher beleidigt Polizeibeamten

Kandel (ots) – 23.08.2020, 01:15 Uhr – Zwei Polizeibeamte der Polizeiinspektion Wörth sollten in Kandel an einem Skatepark in der Nacht für Ruhe sorgen, da eine Gruppe Jugendlicher dort lautstark Musik hörte. Die Jugendlichen nahmen die Ansprache der Beamten offensichtlich nicht ernst.

Die Polizei musste nämlich kurze Zeit später die Örtlichkeit nochmals aufsuchen, da die Musik erneut gellend erklang. Als der Polizeibeamte erklären wollte, dass dies Mitten in der Nacht nicht gehe, wurde er von einem 16-jährigen Jugendlichen aus Kandel beleidigt. Gegen ihn wurde nun ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Verschlossenes E-Bike gestohlen

Sondernheim (ots) – Am Donnerstag 20.08.2020 in der Zeit von 06:30 bis 09:30 Uhr wurde ein blaues E-Bike der Marke Alu-Rex im Wert von 800 Euro im Bereich des Fußballvereins in der Germersheimer Straße gestohlen.

Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Maiskolben auf B9 geworfen

Rülzheim (ots) – Eine Autofahrerin meldete am Samstagmorgen 22.08.2020 um 10:30 Uhr zwei Kinder, die vom Feldrand aus neben der B9 Maiskolben auf die Fahrbahn warfen. Die Kinder konnten durch die Polizei nicht mehr festgestellt werden. Bisher sind keine Schäden bekannt.

Ein Verfahren wegen Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.deentgegen.

Trunkenheitsfahrt

Hagenbach (ots) – Am 22.08.2020 gegen 01:40 Uhr, fiel einer Streife der Polizei Wörth in Hagenbach ein Schlangenlinien fahrender weißer Mercedes auf.

Der Grund für das Fahrverhalten wurde dann bei der anschließenden Verkehrskontrolle klar. Der 39-jährige Mann aus Hagenbach pustete 1,84 Promille und musste somit den Polizeibeamten seinen Führerschein, nachdem zuvor eine Blutprobe entnommen wurde, überlassen.

Unter Drogeneinfluss mit geklauten Kennzeichen Auto gefahren

Wörth am Rhein (ots) – Am 21.08.2020 gegen 23:45 Uhr, wurde der Fahrer eines blauen Kleinwagens im Bereich des Wörther Kreuzes einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Nach der Durchführung eines Urintests, stellte sich heraus, dass der 21-jährige Mann Amphetamin und Marihuana konsumiert hatte. Da an dem Auto zuvor entwendete Kennzeichen angebracht waren und vor Ort die tatsächlichen Eigentumsverhältnisse hinsichtlich des PKW nicht geklärt werden konnten, wurde der Peugeot samt geklauter Kennzeichen sichergestellt. Zu guter Letzt wurde festgestellt, dass der Beschuldigte auch keine Fahrerlaubnis besitzt.