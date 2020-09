Raub auf Pizzaboten – Tat vorgetäuscht

Ludwigshafen (ots) – Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal in Zusammenarbeit mit den Ermittlern des Gemeinsamen Sachgebietes für Jugendkriminalität haben ergeben, dass der 16-jährige Pizzaauslieferer den beanzeigten Raub vorgetäuscht hat. Der 16-jährige Ludwigshafener hatte am 21.08.2020 angezeigt, dass er unter Vorhalt einer Schusswaffe ausgeraubt worden sei.

Auf Grund der durchgeführten Ermittlungen ist allerdings davon auszugehen, dass der Pizzaauslieferer sich mit einem minderjährigen Freund verabredet und diesem das angeblich geraubte Geld übergeben hatte. Gegen die beiden Jugendlichen wird nun wegen des Vortäuschens einer Straftat und wegen Betruges ermittelt.

Erstmeldung

Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 10.09.2020 gegen 17:15 Uhr kam es in der Sternstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Der 22-Jährige fuhr die Sternstraße in Richtung Brunckstraße. In Höhe der Berthold-Schwarz-Straße fuhr eine 36-Jährige mit ihrem Auto vom rechten Fahrbahnrad an.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Motorradfahrer stark abbremsen und stürzte dadurch. Er verletzte sich. Sein Motorrad wurde beschädigt.

Alkoholisierter Fahrer von Passanten gestoppt

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag 11.09.2020 gegen 02:15 Uhr soll ein 48-jähriger Ludwigshafener mit seinem Auto mehrere Schäden in der Bismarckstraße verursacht haben. Der 48-jährige soll zwei Pfosten und mehrere größere Steine gestreift haben.

Passanten bemerkten dies, konnten den Fahrer zum Anhalten bewegen und die Polizei verständigen. Der Ludwigshafener war stark alkoholisiert. Einen Alkoholtest führte er nicht durch. Ihm wurde zur Feststellung der genauen Alkoholisierung auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen.

Hund überfahren – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am 02.09.2020 gegen 16:30 Uhr wurde in der Schwanthalerallee ein Hund überfahren. Der Hund verstarb in der Tierklinik. Der Verursacher ist derzeit nicht bekannt. Den Unfall soll eine unbekannte Zeugin beobachtet haben.

Diese und auch andere Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Geldbeutel gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagmorgen zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr wurde in einem Discounter in der Ludwigstraße ein Geldbeutel entwendet. Bislang unbekannte Täter nutzten die Gelegenheit, als eine Kundin ihren Geldbeutel kurzzeitig in einem Regal ablegte und stahlen diesen.

Bitte beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Diebstahl zu schützen: -Lassen Sie Wertsachen niemals unbeaufsichtigt! -Verstauen Sie Wertsachen am besten in einer verschlossenen Innentasche der Kleidung! -Tragen Sie Taschen am besten vor dem Körper oder klemmen Sie diese unter den Arm! -Hängen Sie Taschen nie an den Einkaufswagen oder eine Stuhllehne.

Betrunkener 83-jähriger Radfahrer

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Ein 83-Jähriger war am Donnerstag 10.09.2020 um 17 Uhr so betrunken, dass er während der Fahrt mit seinem Fahrrad stürzte und auf der Lilienstraße liegen blieb. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille.

Da ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erwartet, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Verletzt hat er sich beim dem Sturz glücklicherweise nicht.

Radfahrerin bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 10.09.2020 gegen 9:45 Uhr, verletzte sich eine 17-Jährige in der Industriestraße als sie mit ihrem Fahrrad stürzte. Ein 41-Jähriger überholte zuvor mit seinem Lkw die Radfahrerin, wobei es zu Berührung der Fahrzeuge kam und die Frau stürzte. Sie wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.