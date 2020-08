Körperliche Auseinandersetzung mit mehreren Verletzten

Speyer (ots) – 22.08.2020, 22:50 Uhr – Am Samstagabend 22.08.2020 kam es an der Skater-Anlage im Birkenweg zunächst zu wechselseitigen verbalen Provokationen zwischen zwei Gruppen junger Männer. Aus diesem Streit entstand eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf insgesamt 6 Personen verletzt wurden. Die Verletzten wurden zur medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert, sämtlichen anderen anwesenden Personen wurde ein Platzverweis erteilt.

Die Beteiligten erwartet nun ein Strafverfahren.

Hoher Sachschaden beim Ausparken

Speyer (ots) – 21.08.2020, 09:08 Uhr – Die 84-jährige Fahrerin eines PKW verwechselte beim Ausparken in der Straße “Im Erlich” Gas- und Bremspedal. Dies führte dazu, dass sie gegen ein, am gegenüberliegenden Fahrbahnrand geparktes, Fahrzeug fuhr.

Anschließend unterlief ihr derselbe Fehler erneut, so dass ein weiterer PKW sowie Verkehrsschilder beschädigt wurden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.