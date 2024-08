Rheinstetten – Gartenhütte niedergebrannt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es erneut zum

Brand einer Gartenhütte in einer Rheinstettener Kleingartenanlage.

Gegen 02:10 Uhr meldete sich ein Zeuge über den Notruf und berichtete über eine

in Brand stehende Gartenhütte im Kleingartenverein nahe des Friedhofs in

Forchheim. Den Einsatzkräften der hinzugerufenen Feuerwehr gelang es, das in

Vollbrand stehende Gartenhaus zu löschen. Die Hütte brannte bis auf die

Außenwände nieder.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der

kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zur Erforschung der Brandursache wurden

Kriminaltechniker hinzugezogen.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brannte eine Gartenhütte auf

einem Gartengrundstück in der gleichen Kleingartenanlage. Aktuell wird geprüft,

ob ein möglicher Tatzusammenhang zu dem Brandgeschehen vom 14.08.2024 besteht.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0721 666-5555 mit dem

Kriminaldauerdienst Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Bretten/Bruchsal/Bad Schönborn/Philippsburg –

Nachtragsmeldung zur Meldung vom 14.08.2024 um 08:18 Uhr „Störung der

Telefonanlagen der Polizei im Nördlichen Landkreis Karlsruhe“ –

Störung behoben

Karlsruhe (ots) – Die Störung der Telefonanlage der Polizeireviere Bretten,

Bruchsal, Bad Schönborn und Philippsburg sowie der dazugehörigen Polizeiposten

und des Kriminalkommissariats Bruchsal ist behoben.

Die Polizei im nördlichen Landkreis von Karlsruhe ist nun wieder wie gewohnt

telefonisch erreichbar.

Zeugen

Karlsruhe (ots) – Im Zeitraum zwischen Dienstag, 16 Uhr und Mittwoch, 13 Uhr

verschafften sich bislang unbekannte Täter offenbar über die elektrische Garage

Zutritt zum Erdgeschoss eines Einfamilienhauses in der Albert-Schweitzer-Straße

in Diedelsheim. Nachdem die Täter in mehreren Räumen Schränke und Kommoden

durchwühlt hatten, flüchteten sie unerkannt aus dem Anwesen. Der entstandene

Sach-und Diebstahlschaden ist bislang nicht bekannt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 an den

Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Karlsruhe zu wenden.

Karlsruhe – Vier Verletzte nach Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten auf der Südtangente

Karlsruhe (ots) – Am Mittwochmittag kam es auf der Südtangente zu einem

Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Vier Personen wurden

verletzt.

Bisherigen Feststellungen zufolge fuhr ein 66-jähriger Porsche-Fahrer auf der

Südtangente in Richtung Westen. Etwa auf Höhe der Ettlinger Allee kam er aus

bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen die

Fahrbahnbegrenzung. In der Folge schleuderte sein Pkw zurück auf die Fahrbahn

und kollidierte dort mit einem Volkswagen. Durch die Wucht des Aufpralls stieß

der VW mit einem Lastwagen zusammen. Auch ein Klein-LKW, welcher sich zum

Unfallzeitpunkt auf dem Beschleunigungsstreifen befand, wurde von einem der

Unfallfahrzeuge erfasst.

Bei dem Zusammenstoß wurden zwei Insassen des VW, der Fahrer des Klein-LKW sowie

der vermeintliche Unfallverursacher verletzt. Der Fahrer des Porsche wurde in

seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Anschließend brachten Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus.

Beide an dem Unfall beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf

mehrere zehntausend Euro.

Die Fahrbahn der Südtangente in Richtung Rheinbrücke war für die Dauer der

Unfallaufnahme sowie der Bergungs-und Reinigungsarbeiten bis ca. 14:35 Uhr

vollgesperrt. Der Verkehr wurde zunächst örtlich umgeleitet. Derzeit wird der

Verkehr auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Mit Haftbefehl gesucht

Karlsruhe (ots) – Am Mittwochmorgen (14. August) hat die Bundespolizei einen mit

Haftbefehl gesuchten Mann am Karlsruher Hauptbahnhof festgestellt.

Gegen 01:55 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei den deutschen

Staatsangehörigen am Karlsruher Hauptbahnhof. Hierbei stellte sich heraus, dass

der Mann wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigen zur Festnahme ausgeschrieben

war. Da der 36-Jährige die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun

eine 90-tägige Haftstrafe verbüßen.

Karlsbad – Verkehrsunfallflucht in Karlsbad – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht und hohem Sachschaden

kam es am Dienstagnachmittag in Karlsbad.

Nach bisherigem Erkenntnisstand fuhr ein Lkw gegen 16:00 Uhr auf der Dobelstraße

im Karlsbader Ortsteil Spielberg. Ein entgegenkommender Pkw fuhr offenbar trotz

des Gegenverkehrs an einem geparkten Auto vorbei. Um einen Zusammenstoß zu

verhindern, bremste der Lkw-Fahrer und wich mit seinem Fahrzeug auf den Gehweg

aus. Infolge des Ausweichmanövers kollidierte der Lkw mit einer Hauswand.

Der 38-Jährige Lenker des Lkw zog sich bei dem Unfallgeschehen leichte

Verletzungen zu. Der vermeintliche Unfallverursacher setzte seine Fahrt

unterdessen fort.

Es entstand ein Sachschaden von rund 13.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfallgeschehens oder Personen, die Angaben zu dem

flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können, sich unter der Rufnummer

0721 944840 mit der Verkehrspolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Fahrradfahrerin stürzt bei Starkregen

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen zog sich am Dienstagabend eine 69-jährige

Radfahrerin zu, als sie mit ihrem Fahrrad eine Unterführung in Grötzingen

durchfuhr und dabei alleinbeteiligt zu Fall kam.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau gegen 20:30 Uhr bei starkem Regen in

der Kirchstraße unterwegs, als sie offenbar aufgrund der regennassen Fahrbahn in

einer Unterführung die Kontrolle über ihr Fahrrad verlor und stürzte. Bei dem

Sturz prallte die 69-Jährige mit dem Kopf auf die Fahrbahn und zog sich

hierdurch lebensgefährliche Verletzungen zu.

Nach vorläufigen Feststellungen der Verkehrspolizei trug die Radfahrerin zum

Unfallzeitpunkt offenbar keinen Helm. Sie wurde von Rettungskräften in ein

Krankenhaus eingeliefert.

Karlsbad – Brand an einem Seniorenheim – niemand verletzt

Karlsruhe (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brach im Müllraum eines

Seniorenheims in der Kurfürstenbadstraße in Langensteinbach aus bislang

unbekannter Ursache ein Feuer aus. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Zeugen meldeten am Mittwochmorgen gegen 02:42 Uhr den Brand einer Mülltonne in

einem an die Pflegeeinrichtung angrenzenden Entsorgungsraum. Beim Eintreffen der

Einsatzkräfte standen bereits mehrere Mülltonnen sowie der gesamte Raum in

Vollbrand. Dank des raschen Einsatzes der Feuerwehr konnte ein mögliches

Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Seniorenheim verhindert werden.

Der Sachschaden beläuft sich auf circa 50.000 Euro.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache dauern derzeit noch an.

Zur Spurensicherung am Brandort wurde die Kriminaltechnik hinzugezogen.

Rheinstetten – Polizei sucht Zeugen nach Brand einer

Gartenhütte

Karlsruhe (ots) – Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet in der Nacht auf

Mittwoch eine Gartenhütte in Rheinstetten in Brand.

Zeugen bemerkten gegen 01:40 Uhr eine Rauchentwicklung im Bereich des

Gartenvereins in der Daxlander Straße in Forchheim und wählten den Notruf. Als

die Feuerwehr vor Ort eintraf, stand eine Hütte auf einem der Gartengrundstücke

bereits in Vollbrand. Den Einsatzkräften gelang es den Brand rasch zu löschen

und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gartengrundstücke und Gebäude

weitestgehend zu verhindern. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund

25.000 Euro.

Zur Erforschung der Brandursache wurde die Kriminaltechnik hinzugezogen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 mit dem

Kriminaldauerdienst Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Feuerwehr und Technisches Hilfswerk setzen mit neuen Kräften die Arbeiten nach dem Hochwasser fort

Landkreis Karlsruhe (ots)

Die Arbeiten durch das Hochwasser am Saalbach beschäftigte die Einsatzkräfte auch am Mittwochmorgen weiter. Nach Gondelsheim und Bruchsal beschäftigte das Hochwasser der Saalbach im weiteren Verlauf auch die Feuerwehr Karlsdorf-Neuthard. Zum Schutz eines Wohngebietes in der Straße Am Kanal im Ortsteil Karlsdorf verbaute die örtliche Feuerwehr Sandsäcke am Saalbachentlastungskanal. Die Sandsäcke wurden Karlsdorf-Neuthard durch den Logistikzug des Landkreises zugefahren. Zur Fortsetzung der Aufräumungsarbeiten in Gondelsheim wurden weitere Kräfte eingesetzt. Die Führungsgruppe im Feuerwehrhaus Gondelsheim wurde durch Kräfte der Feuerwehren Malsch und Rheinstetten ersetzt. Der Hochwasserzug Ost der Feuerwehr, zwei technische Züge und eine Logistikgruppe des THW wurden hier eingesetzt. Zur Versorgung der Einsatzfahrzeuge mit Kraftstoff kam eine Logistikeinheit des THW aus Rastatt zum Einsatz.

Blitzeinschlag löst Brand im Dach eines Mehrfamilienwohnhauses aus

Linkenheim-Hochstetten (ots)

Das Unwetter in weiten Teilen des Landkreises Karlsruhe hat in Linkenheim-Hochstetten zu einem Brand im Dach eines Mehrfamilienwohnhauses geführt. Anwohner berichteten, dass sie einen Blitzeinschlag vernommen haben und unmittelbar danach Rauch über dem Dach eines Mehrfamilienhauses in der Linkenheimer Jahnstraße wahrgenommen. Verletzt hat sich bei dem Brand niemand. Teile des Wohnhauses sind derzeit nicht bewohnbar und die Bewohner anderweitig untergebracht.

Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Linkenheim-Hochstetten rettete die Bewohner aus dem betroffenen Haus. „Das Feuer hat sich im Bereich von zwei Dachgauben weiter entwickelt. Zur Brandbekämpfung mussten von den Drehleiterbesatzungen die Ziegel entfernt werden“, berichtete der Gruppenführer auf dem ersten Löschfahrzeug. Zur Unterstützung der örtlichen Feuerwehr wurden Fahrzeuge und Kräfte aus den Feuerwehren Dettenheim, Eggenstein-Leopoldshafen, Stutensee, Graben-Neudorf und von der Werkfeuerwehr des KIT hinzualarmiert. Unter der Leitung des stellvertretenden Feuerwehrkommandanten Uwe Heuser waren insgesamt 80 Einsatzkräfte an der Einsatzstelle tätig. Über zwei Drehleitern wurde den Brand von außen gelöscht. Mehre Trupps waren mit Atemschutzgeräten ausgerüstet und löschten das Feuer auch Innen. Teilweise wurden hierzu Decken geöffnet, um die Glutnester zu löschen. Die Polizei unterstützte den Rettungsdienst beim Abgleich der Daten zu den im Objekt gemeldeten Bewohner. Der Rettungsdienst war unter der Leitung von Maximilian Kässinger als organisatorischer Leiter mit zwei Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug und der örtlichen DRK-Bereitschaft mit insgesamt 12 Einsatzkräften tätig. Die geretteten und evakuierten Bewohner wurden durch Vermittlung von Bürgermeister Michael Möslang im benachbarten katholischen Gemeindezentrum untergebracht und vom DRK betreut. Der Bürgermeister organisierte auch die Unterbringung einiger Bewohner, da ein Teil des Wohnhauses wegen der abgeschalteten Strom- und Gasversorgung nicht mehr bewohnbar war.

Die Polizei war mit sechs Streifenwagenbesatzungen vor Ort. Über die Höhe der entstandenen Schäden kann derzeit noch keine Angabe gemacht werden. Zur Sicherung des Gebäudes und provisorischem Schutz des Daches wurde über die Gemeinde eine Dachdeckerfirma hinzugezogen.

Schnell steigender Pegel überflutet Altstadt von Heidelsheim – Stadt Bruchsal gibt Hinweise und Warnungen für die Bevölkerung über die WarnApp Nina

Karlsruhe (ots)

Kurz nach Mittnacht hat sich die Hochwasserlage im Bruchsaler Stadtteil Heidelsheim verschärft. Über die Warnapp Nina wurde die Bevölkerung aufgefordert Untergeschosse und Erdgeschosse in bestimmten Bereichen zu räumen und höhere Geschosse aufzusuchen. Eine ähnliche Entwicklung wird derzeit auch für die Kernstadt von Bruchsal erwartet. Betroffen wären hier Bereiche um den Bahnhof und die Wiesenstraße. Die Feuerwehr und Einheiten der DLRG und des THW sind mir starken Kräften vor Ort tätig. Die Entwicklung am Saalbach und dem Entlastungskanal im weiteren Verlauf werden von den Einsatzkräften beobachtet.