Übermüdet unterwegs…

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – … war am 15.08.2024, zwischen 14:20

und 14:35 Uhr, ein 56- Jähriger aus dem Landkreis Birkenfeld.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete einen weißen Peugeot Boxer, welcher auf der L387

zwischen Otterbach und Otterberg Schlangenlinien fahren und dabei schon mehrmals

auf die Gegenspur geraten sei. Dadurch sei es auch schon mehrfach fast zu einem

Unfall gekommen. Der Transporter konnte schließlich an einer Bushaltestelle

einer Kontrolle unterzogen werden.

Zwar konnten beim Fahrer keine Beeinträchtigungen festgestellt werden, jedoch

gab dieser an, dass er stark übermüdet sei.

Aufgrund dessen wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft der

Führerschein des 56-Jährigen einbehalten und ihm die Weiterfahrt untersagt.

Zeugen, die durch die Fahrt gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der

Polizei Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 in Verbindung zu

setzen.

Unfall verursacht und dadurch Führerschein verloren…

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – … hat am 15.08.24, gegen 8:45 Uhr,

ein 34- jähriger Ford Fahrer. Dieser befuhr die L382 von Otterberg kommend in

Richtung Baalborn. Da ihm zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge zu langsam waren,

entschied er sich kurzerhand, diese in einer langgezogenen, unübersichtlichen

Linkskurve zu überholen.

Hier kam dem Mann allerdings eine 41- Jährige mit ihrem Fahrzeug entgegen. Um

einen Zusammenstoß zu verhindern, musste die Frau in den Grünstreifen

ausweichen. Der Ford Fahrer hingegen steuerte nach rechts und kollidierte

hierbei mit einer neben ihm befindlichen 51- Jährigen. Hierdurch entstand an

beiden Fahrzeugen Sachschaden.

Auf Grund des verkehrsgefährdenden Verhaltens wurde durch die Staatsanwaltschaft

die Sicherstellung des Führerscheins des 34- Jährigen angeordnet.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren. |sme

Unfallflucht mit leichtverletzter Person

Kaiserslautern (ots) – Am 13.08.24 kam es gegen 6:45 Uhr in der Ludwigstraße in

Kaiserslautern zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein E-Scooter Fahrer verletzt

wurde.

Der 26- Jährige befuhr die Ludwigstraße in Richtung der Mainzer Straße, als er

von einem vorbeifahrenden silbernen SUV gestreift wurde und hierdurch zu Boden

fiel.

Der Fahrer des SUV habe dann auch kurz angehalten und mit ihm gesprochen, sei

dann jedoch weitergefahren.

Durch den Sturz zog sich der Mann leichte Verletzungen zu, die ärztlich

behandelt werden mussten.

Zeugen, die Hinweise zu einem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit

der Polizei Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 in Verbindung

zu setzen. |sme

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Obermoschel (Donnersbergkreis) (ots) – Am 15.08.2024 gegen 11:15 Uhr

beabsichtigte ein Motorradfahrer, gleich mehrere Fahrzeuge einer Kolonne auf der

L379 in Fahrtrichtung Hallgarten auf einmal zu überholen. Ein vor ihm fahrender

Autofahrer setzte ebenfalls zum Überholvorgang an. Der Biker konnte nicht mehr

bremsen und krachte in den Pkw. Nach aktuellem Ermittlungsstand verletzte er

sich dabei leicht. Der Rettungsdienst brachte den 63-Jährigen zur weiteren

medizinischen Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Das beschädigte

Motorrad wurde abtransportiert.

Im Einsatz waren die Feuerwehren der umliegenden Ortschaften, der Rettungsdienst

und die Polizei.

Halbzeitbilanz der Sommer-Präventionsaktion

Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Seit gut zwei Wochen führt die Polizeiinspektion Landstuhl eine Präventionsaktion zur Bekämpfung von Wohnungseinbruchsdiebstählen durch (wir berichteten: https://s.rlp.de/rfpasJ1). Die geplanten Maßnahmen laufen; unter anderem wurden bereits zahlreiche Gespräche mit Anwohnern geführt, um sie beispielsweise auf „unvorsichtige Verhaltensweisen“, wie gekippte Fenster oder potenzielle „Einstiegshilfen“ im direkten Umfeld ihres Hauses, aufmerksam zu machen. Außerdem verteilten die Einsatzkräfte Flyer mit Hinweisen, wie man sich schützen und wo man sich beraten lassen kann.

Gerade im Hinblick auf den Aspekt, dass eine gute Nachbarschaft und aufmerksame Nachbarn sehr hilfreich sein können, um Einbrüche zu verhindern, erhielten die Polizeibeamten bei ihren Streifen wichtige Hinweise. Unter anderem berichteten Zeugen in Kottweiler-Schwanden, dass ihnen verdächtige Personen aufgefallen waren, die sich im Ortsbereich aufhielten und mit ihren Handys Lichtbilder einzelner Häuser machten. Die jeweiligen Bewohner konnten dadurch entsprechend sensibilisiert werden. Einbrüche wurden bislang nicht bekannt.

Unterdessen wurden in Landstuhl seit Beginn der Präventionsaktion zwei Fälle gemeldet, die zwar nicht in den Bereich der Wohnungseinbruchsdiebstähle fallen, die aber in diesem Zusammenhang noch einmal gesondert betrachtet wurden. In beiden Fällen waren unbekannte Täter am Abend des 4. August (Sonntag) am Werk.

In der Kirchenstraße verschafften sie sich zwischen 21 und 21.30 Uhr Zugang zu einer Kirche und durchsuchten angegliederte Räume. Ersten Überprüfungen zufolge stahlen die Eindringlinge lediglich Papiere, darunter Schulungsunterlagen und Gehaltsabrechnungen. Die eklige Hinterlassenschaft der ungebetenen Besucher: Einer der Täter urinierte in einen der Räume.

In der „Vorderen Fröhnstraße“ flog am späten Abend ein versuchter Einbruch in eine kirchliche Einrichtung auf. Hier versuchten unbekannte Täter, ein Fenster aufzuhebeln. Sie wurden jedoch gegen 23 Uhr von einem Zeugen entdeckt und ergriffen daraufhin die Flucht, ohne ihr Werk zu vollenden. Von den Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: zwischen 20 und 30 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß (einer etwas größer), dunkle Kleidung, Gesicht durch ein Tuch oder etwas ähnliches verdeckt. Leider verständigte der Zeuge erst Tage später die Polizei.

Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt, wird geprüft. Die Ermittler sind auf der Suche nach weiteren Zeugenhinweisen und fragen: Wo sind am Sonntag ebenfalls verdächtige Personen aufgefallen? Wer kann Hinweise geben, ob die Unbekannten mit einem Fahrzeug unterwegs waren?

Jeder Hinweis kann für die polizeilichen Ermittlungen hilfreich sein und dazu beitragen, die Täter zu schnappen. Die Polizeiinspektion Landstuhl nimmt sachdienliche Hinweise jederzeit unter der Telefonnummer 06371 805-0 entgegen. |cri

Mit Schilderwand auf A6 kollidiert – Fahrer schwer verletzt

Am Morgen des 15.08.2024, kam es gegen 9:23 Uhr auf der Autobahn bei Kaiserslautern zu einem folgenschweren Unfall, da ein 55- Jähriger aus Kaiserslautern eine Situation offenbar falsch einschätzte.

Der Mann fuhr mit seinem BMW auf der A6 in Richtung Saarbrücken. Aufgrund von Straßenreinigungsarbeiten war ein Teil des linken Fahrstreifens auf Höhe der Anschlussstelle Kaiserslautern-Ost gesperrt. Dies wurde durch den 55- Jährigen zu spät erkannt, so dass er frontal mit einer aufgestellten Sicherungswand kollidierte. Durch den Zusammenprall wurden sowohl der BMW als auch das Sicherungsfahrzeug der Autobahnmeisterei beschädigt.

Der Unfallverursacher kam mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus.

Sein BMW erlitt einen Totalschaden und wurde durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf geschätzte 50.000 Euro.

Neben der Autobahnpolizei Kaiserslautern waren die Feuerwehr Enkenbach-Alsenborn sowie der Rettungsdienst im Einsatz.

Brennender PKW

Autobahn 6 – Parkplatz Türkberg (ots)

Am 14.08.24 bemerkt ein 36- jähriger VW Fahrer, welcher die A6 in Richtung Saarbrücken befährt, gegen 13:11 Uhr, dass aus seinem Motorraum Qualm aufsteigt. Um Ursachenforschung zu betreiben, steuert er den Parkplatz Türkberg an.

Als der Mann das Fahrzeug verlässt, beginnt dieses auch schon zu brennen. In Folge dessen brennt der VW Touareg, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, komplett aus.

Durch den Brand wurde niemand verletzt. Allerdings entstand durch die Hitzeentwicklung ein Schaden an der Fahrbahndecke.

Für die Einsatzbewältigung war neben der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern auch die Feuerwehr Leininger Land vor Ort.|sme

Unfallfluchten in Stadt und Landkreis

Kaiserslautern (ots) – Am Mittwoch, 14.08.24, wurden aus dem

Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion 1 drei Unfallfluchten gemeldet, zu

denen die Ermittler um Zeugenhinweise bitten.

Bei der ersten Unfallflucht parkte ein 58- Jähriger seinen Audi Q5 zwischen

10:24 und 10:44 Uhr auf einem Parkplatz in der Luisenstraße in Otterberg.

Innerhalb der 20 Minuten wurde die Frontstoßstange durch einen unbekannten

Verursacher beschädigt, wodurch ein Schaden von circa 500 Euro entstand.

Zwischen 15:30 und 16:45 Uhr wurde in Kaiserslautern ein auf dem Parkplatz der

Merkurstraße 62 abgestellter Seat Formentor, ebenfalls durch einen Unfall,

beschädigt. Auch hier flüchtete der Verursacher. An dem Seat entstand ein

Schaden von rund 1.000 Euro.

In der Ludwig-Thoma-Straße parkte eine 30- Jährige ihren VW Sharan zwischen 17

und 19 Uhr. In dieser Zeit wurde das Fahrzeug im Bereich der Heckstoßstange

beschädigt, wobei ebenfalls ein Schaden von etwa 1.000 Euro entstand.

Zeugen, die zu einem der beschriebenen Vorfälle Hinweise geben können, werden

gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1, Telefon 0631 369-2150,

in Verbindung zu setzen. |sme

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Kaiserslautern (ots) – Am Mittwoch, 14.08.24, parkte ein 37- Jähriger aus dem

Landkreis seinen BMW Clubman an einem Getränkemarkt in der Zollamtstraße. Im

Rahmen der Abstellzeit von 12:15 bis 12:40 Uhr wurde durch einen Unbekannten das

Heck des BMW vermutlich mit einem Einkaufswagen beschädigt, wodurch ein Schaden

von rund 1.000 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zu einem Verursacher geben

können, werden gebeten, sich mit der Polizei Kaiserslautern unter der

Telefonnummer 0631 369-2250 in Verbindung zu setzen. |sme

Mit gefälschten Dokumenten aufgefallen…

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – …ist am Dienstag, 13.08.24,

gegen 14:15 Uhr, ein 35- jähriger Mann bei einer Verkehrskontrolle. Er wurde als

Beifahrer in einem Opel auf der Autobahn 6 in Fahrtrichtung Mannheim

kontrolliert. Hierbei wies er sich zunächst mit einem echten Reisepass aus,

jedoch konnten die Kollegen im Rahmen der weiteren Kontrolle noch einen

gefälschten Ausweis aus Kroatien, sowie einen gefälschten ungarischen

Führerschein auffinden. Hiermit konfrontiert, gab der 35- Jährige an, dass er

die Dokumente im Internet bestellt habe. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige,

außerdem wurden die gefälschten Dokumente sichergestellt. | sme

Leichte Beute

Landstuhl (ots) – Leichte Beute hatte ein Dieb in der Nacht von Dienstag auf

Mittwoch. In der Römerstraße entwendete dieser eine Geldbörse aus einem dort

geparkten PKW. Vermutlich war dieser unverschlossen. Im Geldbeutel befanden sich

zahlreiche Dokumente und Bankkarten des Geschädigten. Vom Täter fehlt bislang

jede Spur. Viele Wege -auch zu Behörden- sind in solchen Fällen erforderlich um

Ersatz zu beschaffen. Neben der nun zu investierenden Zeit und dem Mehraufwand

gelangen die Täter auch an persönliche Daten der Betroffenen. In diesem

Zusammenhang weist die Polizei nochmals auf eine gute Eigentumssicherung hin.

Oftmals ist nach Betätigung der Funkfernbedienung eine Überprüfung des

Schließzustandes erforderlich.|pilan-wi

Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Kaiserslautern (ots) – Aufmerksame Zeugen meldeten am Dienstag, 13.08.2024,

gegen 22:50 Uhr, dass eine männliche Person, bekleidet mit einem blauen Shirt,

in der Hartmannstraße den Außenspiegel eines dort ordnungsgemäß abgestellten

Toyota abgeschlagen habe. Im Anschluss sei der Unbekannte mit einer weiblichen

Begleiterin zusammen geflüchtet, welche diesen mehrmals mit „Chris“ ansprach.

Durch eine eingesetzte Streife konnte kurz darauf an der Einmündung Pirmasenser

Straße / Steinmetzstraße ein umgeworfenes Straßenschild festgestellt werden, an

welchem sich gerade eine männliche, ebenfalls mit einem blauen Shirt bekleidete,

Person befand. Diese versuchte nach Erblicken der Streife, sich hinter einem

geparkten Pkw zu verstecken. Aufgrund des schlechten Versteckspiels wurde der

Mann einer Kontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass

er auch den gleichen Vornamen hatte, welcher zuvor gerufen wurde. Den

33-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. | me

Durch Unaufmerksamkeit einen Unfall verursacht…

Kaiserslautern (ots) – … hat am 13.08.2024, gegen 11:30 Uhr, eine 25- Jährige

aus Kaiserslautern in der Bahnhofstraße. Die junge Dame kam aus dem

Bahnhofsgebäude und war hierbei offenbar so mit ihren getragenen Kopfhörern

beschäftigt, dass sie einen fahrenden Linienbus übersah und vor diesem auf die

Fahrbahn trat. Hierdurch musste der Bus stark abbremsen, wodurch eine 79-

jährige Businsassin zu Boden fiel und sich leicht verletzte. Die

Unfallverursacherin erwartet nun eine Strafanzeige wegen fahrlässiger

Körperverletzung. |me

Fußgängerin und Hund nach Unfall verletzt

Katzweiler (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Am Dienstag, den 13.08.2024, querte

gegen 8:17 Uhr, eine 18- Jährige aus dem Landkreis Kaiserslautern mit ihrem Hund

den Bornweg in Katzweiler. Ein 70- jähriger Dacia Fahrer, welcher von der

Hauptstraße in den Bornweg einbog, übersah die beiden und kollidierte sowohl mit

der jungen Frau, als auch dem Hund. Durch den Unfall verletzten sich das Tier

und seiner Halterin. Da die 18- Jährige zur Behandlung in ein umliegendes

Krankenhaus gebracht werden musste, wurde der leichtverletzte Hund durch den

Vater der Verletzten in Obhut genommen. Der Dacia Fahrer blieb unverletzt. An

seinem Fahrzeug entstand leichter Sachschaden. |me