Mannheim: Verkehrsbeeinträchtigungen durch größere Ölspur auf B44

Mannheim (ots) – Aktuell kommt es im Bereich der B44 zu

Verkehrsbeeinträchtigungen durch eine größere Ölspur, welche etwa auf Höhe der

Akazienstraße beginnt und sich bis zur Einmündung der Fardelystraße zieht.

Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor. Eine Spezialfirma ist zur

Reinigung der Fahrbahn beuaftragt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten den Bereich

zu umfahren.

Mannheim: 20 Meter Starkstromkabel gestohlen – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Unbekannte Täter trennten in der Zeit von Dienstag, 17 Uhr, bis

Mittwoch, 06 Uhr, rund 20 Meter Kabel von einer Baustelle in der Bunsenstraße ab

und flüchteten mitsamt dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Zuvor wurde das

Vorhängeschloss eines Stromkastens gewaltsam entfernt, um so die Stromzufuhr

abzudrehen und anschließend das Kabel zu durchtrennen. Der hierdurch entstandene

Gesamtschaden ist noch nicht bezifferbar. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt

nimmt Zeugenhinweise unter der Tel.: 0621 / 3301-0 entgegen.

Mannheim: Nach Brand eines Müllcontainers Wohngebäude nicht mehr bewohnbar

Mannheim (ots) – Aus bislang unbekannten Gründen geriet am Dienstag um 09:35 Uhr

ein Müllcontainer, der vor einem Gebäude in der Neonstraße stand, in Brand. Die

hierdurch entstandene Rauchwolke zog in das Gebäude, sodass die Rauchmelder

auslösten. Ein 25-jähriger Mann, der zu diesem Zeitpunkt in der Wohnung schlief,

wurde durch die Alarmsignale der Rauchmelder geweckt und verließ daraufhin das

Wohnobjekt. Beim Verlassen des Gebäudes lief der Mann an der Brandstelle vorbei,

wodurch er sich leichte Verletzungen in Form von Verbrennungen zuzog. Weitere

Personen befanden sich zu dem Zeitpunkt nicht mehr in dem Objekt. Durch die

Berufsfeuerwehr Mannheim wurde das Gebäude gelüftet und der Müllcontainer

gelöscht. Das Gebäude ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden kann

derzeit noch nicht beziffert werden. Der 25-Jährige wurde durch den

Rettungsdienst medizinisch versorgt.

L 597 – Mannheim/Freidrichsfeld: tödlicher Verkehrsunfall

zwischen Lkw und Motorrad, Pressemitteilung Nr.2

Mannheim (ots) – Nach bisherigem Stand der Unfallermittlungen fuhr der Fahrer

des Lkw gegen 14:50 Uhr von Schwetzingen kommend in Fahrtrichtung Friedrichsfeld

entlang. Aufgrund eines Reifenplatzers an dem Fahrzeug bremste der Fahrer den

Lkw ab. Das Abbremsmanöver erkannte der nachfolgende 68-jährige Motorradfahrer

womöglich zu spät und fuhr dem Lkw in der Folge auf. Der 68-Jährige zog sich

durch den Zusammenstoß schwerste Verletzungen zu. Trotz umgehend eingeleiteter

Reanimationsmaßnahmen erlag der 68-Jährige noch an der Unfallstelle seinen

schweren Verletzungen. Für die Unfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn der

L597 zwischen A 656, Mannheim-Seckenheim in Friedrichsfeld und Abzweig nach

Schwetzingen bis 18:45 Uhr gesperrt werden. Der Gesamtsachschade wird auf ca.

17.000,- Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei und Staatsanwaltschaft Mannheim

haben in enger Zusammenarbeit mit einem Unfallsachverständigen die weiteren

Ermittlungen aufgenommen.

Mannheim (ots) – Die bei Bauarbeiten auf der Friesenheimer Insel gefundene

Weltkriegsbombe wurde erfolgreich in der Nähe von Kirschgartshausen gesprengt.

Der dazu eingerichtete Sicherheitsradius von 700 Metern um die Sprengstelle

wurde aufgehoben.

Oberbürgermeister Christian Specht hat sich den ganzen Tag über die

Entwicklungen informieren lassen. „Dieser Einsatz war sehr komplex, weil die

Bombe einbetoniert und damit nicht frei zugänglich war. Ich danke allen

Beteiligten – darunter die Feuerwehr, der städtische Ordnungsdienst, die

Kolleginnen und Kollegen vom Bürgertelefon, die Polizei, der

Kampfmittelbeseitigungsdienst, die MVV sowie die Fachberater Sanitäter – die

heute den ganzen Tag über alles dafür gegeben haben, eine sichere Sprengung zu

organisieren und durchzuführen“, so der Oberbürgermeister. Rückfragen bitte an:

Über das Infotelefon 0621 / 293-6370

www.mannheim.de/de/nachrichten/bombe-erfolgreich-gesprengt

