Gemeinsame Pressemitteilung der BPOLI Karlsruhe und der BPOLI Stuttgart: 22-Jähriger nach Diebstahl durch Einsatzkräfte gestellt

Karlsruhe (ots) – Stuttgart/Karlsruhe: Nachdem er das Gepäck eines Reisenden im

Stuttgarter Hauptbahnhof entwendet hatte, wurde ein 22 Jahre alter Mann am

heutigen Dienstag (30.07.2024) am Karlsruher Hauptbahnhof durch eine Streife der

Bundespolizei gestellt.

Bisherigen Ermittlungen zufolge hielten sich der 22-jährige tunesische

Staatsangehörige und ein 70 Jahre alter Reisender am heutigen Dienstag gegen

01:30 Uhr in einem auf Bahnsteig 9/10 gelegenen Warteraum des Stuttgarter

Hauptbahnhofes auf. Kurz vor der Abfahrt eines Fernzuges in Richtung Karlsruhe

soll der junge Mann den Koffer und den Rucksack des schlafenden Reisenden

entwendet haben und mit dem Stehlgut in den IC gestiegen sein. Nachdem er das

Fehlen seines Gepäcks bemerkt hatte, informierte der 70-Jährige die

Bundespolizei über den Vorfall. Bei den umgehend eingeleiteten Ermittlungen

konnten die Beamtinnen und Beamten den Täter und dessen Fluchtweg identifizieren

und die Beschreibung des 22-Jährigen an die Einsatzkräfte am Karlsruher

Hauptbahnhof weitergeben. Dort wurde der im Landkreis Esslingen wohnhafte

Beschuldigte schließlich bei der Ankunft des Fernzuges gegen 02:50 Uhr

festgestellt und den entsprechenden polizeilichen Maßnahmen unterzogen. Neben

dem Koffer konnten die Beamtinnen und Beamten zudem ein griffbereites Reizgas

bei dem jungen Mann auffinden und dieses sicherstellen. Der 22-Jährige muss nun

mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen

rechnen.

Graben-Neudorf – Fahrzeug überschlägt sich bei Unfall auf der B36

Karlsruhe (ots) – Ein vermeintlich alkoholisierter Autofahrer verursachte am

vergangenen Montagabend gegen 20:26 Uhr einen Verkehrsunfall auf der

Bundesstraße 36 bei Graben-Neudorf.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 24-jährige Fahrer auf der B36 von

Graben-Neudorf kommend in Richtung Linkenheim-Hochstetten. Offenbar infolge

Alkoholkonsums und nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er in einer

Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug. Auf Höhe der Einmündung der

Karlsruher Straße kam der Renault Twingo nach rechts von der Fahrbahn ab,

überschlug sich und blieb schließlich auf einem Radweg stehen. Hierbei erlitt

der Fahrzeugführer nach aktuellem Kenntnisstand schwere Verletzungen, die in

einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt werden mussten.

Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von rund 0,6 Promille.

Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf circa 6.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die Strecke

zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Bruchsal – Nachtragsmeldung zu den Meldungen vom 04. und 12.06.2024 „Brand auf Dachboden eines Mehrparteienhauses“ und „Kellerbrand in Mehrparteienhaus“ – Ermittlungserfolg

Karlsruhe (ots) – Wie bereits berichtet, brach am Vormittag des 04.06.2024 auf

einem Dachboden eines Mehrparteienhauses in der Markgrafenstraße in

Bruchsal-Heidelsheim ein Brand aus. Der Sachschaden belief sich auf mehrere

tausend Euro, verletzt wurde niemand. Am 12.06.2024 brannte es im Keller des

gleichen Anwesens erneut und starker Rauch breitete sich im gesamten Gebäude

aus. Ein Mann zog sich dabei eine Rauchgasvergiftung zu und wurde medizinisch

behandelt.

Die Brände konnten von der Feuerwehr jeweils rasch gelöscht werden, sodass die

Flammen nicht auf weitere Räume übergriffen. In beiden Fällen war die

Brandursache zunächst unklar und die Kriminaltechnik sicherte Spuren am

Brandort. Das Kriminalkommissariat Bruchsal übernahm in der Folge die

Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Die Untersuchung der Brandorte sowie die weitergehenden kriminalpolizeilichen

Ermittlungen erhärteten den Verdacht der Brandstiftung und führten zu einem

ehemaligen Bewohner des Hauses. Er steht im Verdacht die Brände fahrlässig

verursacht zu haben.

Bad Schönborn – Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus

Karlsruhe (ots) – In der Nacht zum Sonntag verschafften sich Einbrecher in

Langenbrücken Zutritt in ein Wohnhaus.

Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen gelangten die Unbekannten zwischen

Samstagabend 22:00 Uhr und Sonntagmorgen 06:00 Uhr offensichtlich durch ein

geöffnetes Fenster in das Gebäude in der Dammstraße. Hierfür verwendeten sie als

Einstiegshilfe wohl Material aus dem Hof des Hauses. Im Inneren nahmen die Täter

mehrere Wertgegenstände an sich und verließen das Anwesen offensichtlich wieder

über das Fenster. Die Höhe des Diebstahlsschadens kann aktuell noch nicht

beziffert werden.

Teile des Diebesgutes wurden in einem Vorgarten in Tatortnähe aufgefunden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721

666 5555 in Verbindung zu setzen.

Mit gefälschten Papieren unterwegs

Mannheim (ots) – Sonntagabend (28. Juli) ging Bundespolizisten ein Mann ins

Netz, der seit mehreren Jahren unerlaubt im Bundesgebiet ist. Zudem verfügte der

Tatverdächtige über gefälschte Identitätspapiere.

Gegen 22 Uhr kontrollierten die Beamten den 23-jährigen vietnamesischen

Staatsangehörigen am Mannheimer Hauptbahnhof. Hierbei wies sich der Mann mit

einem ukrainischen Identitätsdokument aus. Bei der Inaugenscheinnahme dessen

erkannten die Bundespolizisten neben den falschen Personalien auch verschiedene

Fälschungsmerkmale, die später mit technischen Hilfsmitteln bestätigt wurden.

Das Dokument wurde sichergestellt.

Erst unter Nutzung polizeilicher Fahndungshilfsmittel konnte die Identität des

23-Jährigen zweifelsfrei festgestellt werden.

Erste Ermittlungen ergaben, dass sich der Tatverdächtige bereits seit mehreren

Jahren ohne gültige Aufenthaltsdokumente im Bundesgebiet aufhält.

Den Mann erwarten nun Strafanzeigen unter anderem wegen Urkundenfälschung,

unerlaubtem Aufenthalt im Bundesgebiet sowie dem Verschaffen falscher amtlicher

Ausweise.

Karlsruhe – Unbekannter raubt zwei Frauen aus – Kriminalpolizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Zwei 59-und 23-jährige Frauen wurden am frühen Freitagmorgen

im in der Karlsruher Weststadt offenbar Opfer eines Raubes. Die Kriminalpolizei

sucht nun nach Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge luden die Frauen gegen 05:00 Uhr vor einem

Mehrparteienhaus am Haydnplatz Gepäck aus einem Fahrzeug aus. Als sie das

Anwesen betraten, kam ein bislang unbekannter Täter auf sie zu und drängte sie

in das Treppenhaus. Dort bedrohte der Unbekannte die Geschädigten offenbar mit

einem unbekannten Gegenstand und forderte sie zur Herausgabe von Bargeld auf.

Nachdem die 59-Jährige dem Räuber daraufhin Geld übergab, flüchtete er zu Fuß

über einen Grünstreifen in Richtung der Südlichen Hildapromenade.

Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung, konnte der Tatverdächtige nicht

mehr festgestellt werden.

Bei dem vermeintlichen Täter soll es sich laut den Tatopfern um einen Mann im

Alter von etwa 20 bis 25 Jahren handeln. Er sei rund 170 bis 175 cm groß,

schlank und von arabischer Erscheinung gewesen. Er habe braune Augen und

dunkelbraune lockige Haare gehabt und sei mit einem hellen Kapuzenpullover und

einer Jeanshose bekleidet gewesen. Die Kapuze seines Pullovers habe er bei der

Tat über den Kopf gezogen gehabt. Zudem soll er einen weißen Mundschutz getragen

haben.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang

verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0721

666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.