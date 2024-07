Mannheim: Scheibe an Kindergartentüre eingeschlagen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen

Freitagnachmittag und Montagfrüh schlug eine bislang unbekannte Täterschaft die

Glasscheibe der Eingangstüre zu einem Kindergarten in der Joseph-Haydn-Straße

ein. Der so entstandene Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Wie genau die

Scheibe zerstört wurde, ist bislang unklar. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt

übernahm die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der Sachbeschädigung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Telefonnummer 0621-174-3310 zu melden.

Mannheim: Weitergleitete Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Mannheim: Gestohlene Schmuckstücke sichergestellt – Eigentümer gesucht

Karlsruhe (ots) – Bei Durchsuchungsmaßnahmen der Kriminalpolizei in einer

Mannheimer Wohnung konnten am 09.07.2024 zahlreiche Schmuckstücke und

Wertgegenstände sichergestellt werden. Hierzu gehören unter anderem Armbänder,

Ringe, Uhren und Ketten. Die Herkunft ist bislang ungeklärt.

Wer diese Schmuckstücke vermisst oder Hinweise zur Herkunft der Gegenstände

geben kann, wird gebeten, sich an das kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter

der Telefonnummer 0621/174-4444 zu wenden.

Mannheim: Mercedes vor Fitnessstudio mutwillig beschädigt; ca. 15.000 Euro Schaden – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Als ein 21-Jähriger nach seinem Training am Montagabend zu

seinem in Neckarau geparkten Mercedes zurückkehrte, stellte er mehrere tiefe

Kratzer an dem Pkw fest. Der junge Mann parkte sein Fahrzeug zwischen 22:30 Uhr

und 23:33 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Fitnessstudios in der

Pfingstweidstraße ab. Der durch die Kratzer entstandene Schaden wird auf etwa

15.000 Euro geschätzt. Videoaufzeichnungen wurden gesichert und werden derzeit

ausgewertet. Täterhinweise sowie die Hintergründe der Tat sind bislang noch

nicht bekannt. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau bittet deshalb Zeugen, die

Hinweise auf den unbekannten Täter oder die Täterin geben können oder sonstige

sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Tel.: 0621 / 83397-0 zu

melden.

Mannheim: Betrunkener Fiat-Fahrer verunfallt auf der B38a; Führerschein sichergestellt

Mannheim (ots) – Am Samstagabend um kurz vor 21 Uhr fuhr ein 25-jähriger

Ford-Fahrer die Auffahrt der B38a in Richtung City Airport Mannheim entlang.

Hierbei kam der Fahrer auf der regennassen Straße von der Fahrbahn ab und

prallte erst nach rechts in die Leitplanke, als er dann im Weiteren quer über

die Fahrbahn in die Mittelleitplanke abgewiesen wurde und dort zum Stehen kam.

Durch den Unfall wurde der 25-Jährige leicht verletzt und durch den

Rettungsdienst medizinisch versorgt. Eine Behandlung in einem Krankenhaus war

nicht erforderlich. Während der Unfallaufnahme stellte das Streifenteam

Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,5

Promille. Auf dem Polizeirevier wurde dem Mann durch einen Arzt eine Blutprobe

entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Höhe des Sachschadens

kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Mannheim: 55-Jähriger fährt betrunken Auto, beschädigt vier Fahrzeuge und flüchtet

Mannheim (ots) – Nachdem ein Zeuge am Sonntagabend gegen 23:30 Uhr einen lauten

Knall vernommen hatte, konnte er in der Lange Rötterstraße beobachten, wie ein

Autofahrer eines Mercedes-Benz vier am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge

beschädigte und anschließend zügig in Richtung Friedrich-Ebert-Straße davonfuhr.

Durch die wuchtige Kolission wurden mehrere Fahrzeuge, hierunter ein Ford, Audi,

VW und Opel, aufeinander aufgeschoben. Durch die umgehend eingeleiteten

Fahndungsmaßnahmen konnte der 55-jährige Fahrer unweit der Unfallörtlichkeit

festgestellt und kontrolliert werden. Bereits bei der Kontaktaufnahme stellte

das Streifenteam deutliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen sowie

Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp

unter einem Promille. Der deutlich alkoholisierte Mann musste das Streifenteam

auf die Dienststelle begleiten, wo ihm Blut abgenommen wurde. An dem Fahrzeug

des 55-Jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Der Pkw wurde

abgeschleppt. Der Gesamtschaden an den geparkten Fahrzeugen wird auf insgesamt

23.000 Euro geschätzt. Den 55-Jährigen erwartet nun u.a. eine Anzeige wegen

Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss. Sein Führerschein wurde

einbehalten.

Mannheim: Einbruch in Mehrfamilienhäuser – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Sonntag verschaffte sich eine bislang noch unbekannte

Täterschaft im Zeitraum von 13 bis 21 Uhr Zutritt in zwei Wohnanwesen im Bereich

Lindenhof und Almenhof und entwendete unter anderem Bargeld.

In der Landteilstraße drang eine unbekannte Täterschaft mit einem noch

unbekannten Hebelwerkzeug in eine Wohnung im 4. Obergeschoss ein und entwendete

Bargeld sowie diverse Schmuckgegenstände.

Ebenfalls gewaltsam wurde eine Wohnung im 3. Obergeschoss der Mönchwörthstraße

geöffnet. Hieraus wurde ebenfalls Bargeld entwendet. Ob weitere Gegenstände

entwendet wurden, ist noch unklar.

Die Höhe des gesamten Diebstahlschadens wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Der

entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Bei beiden Einbrüchen gelang es der unbekannten Täterschaft zu flüchten. Ob die

Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die

durch die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg

geführt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten und/oder der bislang unbekannten

Täterschaft mitteilen können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben,

werden gebeten sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der

Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Mannheim: 15.000 Euro Sachschaden nach Alleinunfall auf regennasser Fahrbahn

Mannheim (ots) – Ein 19-jähriger Autofahrer fuhr am Samstag gegen 17:30 Uhr mit

seinem BMW entlang der Rhenaniastraße in Fahrtrichtung Neckarauer Straße, als er

nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit dem Bordstein sowie der Schutzplanke

kollidierte. Ersten Erkenntnissen zu Folge kam der Fahranfänger alleinbeteiligt

von der regennassen Fahrbahn ab, wodurch sein Auto im Bereich des Unterbodens so

stark beschädigt wurde, dass dieses abgeschleppt werden musste. Glücklicherweise

blieb der 19-Jährige unverletzt. Der entstandene Schaden wird auf 15.000 Euro

geschätzt.

Mannheim-Seckenheim: Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad

Mannheim (ots) – Wie bereits berichtet kam es am 28.07.2024 gegen 19.40 Uhr zu

einem Verkehrsunfall in der Seckenheimer Hauptstraße. Der 23-jährige

Fahrzeugführer eines FIAT wechselte auf Höhe der Hausnummer 87 die Fahrspur in

besagter Straße und übersah hierbei einen 45-jährigen Motorradfahrer. In Folge

der Kollision stürzte der Zweiradfahrer auf den Asphalt und erlitt leichte

Verletzungen. Hinzugerufene Rettungskräfte verbrachten den Verletzten zur

weiteren Abklärung in ein Mannheimer Krankenhaus. Für die Dauer der

polizeilichen Verkehrunfallaufnahme musste die Seckenheimer Hauptstraße

teilweise gesperrt werden.

Mannheim-Käfertal: Auffahrunfall – Leicht verletzte Person.

Mannheim (ots) – Am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr lenkte ein 66-jähriger

Autofahrer seinen Pkw über die Lampertheimer Straße in Richtung Waldstraße.

Mutmaßlich in Folge von Unachtsamkeit fuhr der Mann auf den Pkw einer

37-jährigen Frau auf, welche an einer roten Ampel wartete. Durch die Kollision

wurde die Frau leicht verletzt und musste ambulant an der Unfallörtlichkeit

versorgt werden. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Mannheim: Gelegenheit macht Diebe. – Zeugenaufruf!

Mannheim (ots) – Am Sonntagmorgen gegen 03.00 Uhr hielt sich eine 40-jährige

Dame im Nachtclub „Kombinat“ in der Mannheimer Innenstadt auf. Ein bislang

unbekannter Täter nutze einen unachtsamen Moment und entwendete Geldbeutel und

Handy aus der Handtasche, welche die Geschädigte auf einer Sitzbank abgestellt

hatte. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat ein Ermittlungsverfahren wegen

Diebstahls eingeleitet und bittet Personen, welche sachdienliche Hinweise zur

Tat geben können, sich unter der Rufnummer 0621 12580 zu melden.