Geldbeutel aus Rucksack gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Die Shoppingtour einer 56-Jährigen endete am

Mittwochvormittag anders als erwartet. Wie die Frau der Polizei mitteilte, war

sie zwischen 10:30 Uhr und 11 Uhr in einem Kleiderdiscounter in der

Fruchthallstraße unterwegs. Als sie an der Kasse zahlen wollte, bemerkte die

56-Jährige, dass sich Langfinger an ihrem Rucksack bedient hatten. Die Tasche

war geöffnet und der Geldbeutel fehlte. In dem Portemonnaie befand sich neben

Ausweis- und Bankkarten auch ein dreistelliger Geldbetrag. Die Beamten haben die

Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei in

Kaiserslautern zu melden. |kfa

Unter dem Einfluss von Cannabis im Straßenverkehr unterwegs

(FOTO)

Kaiserslautern (ots) – Im Verlauf des Mittwochs wurden durch die Beamten des

Altstadtreviers vermehrt Verkehrskontrollen durchgeführt. Drei Fahrzeugführer

führten hierbei ihr jeweiliges Gefährt unter dem Einfluss von Cannabis.

Seit der Teillegalisierung ist der Cannabiskonsum beziehungsweise dessen Besitz

zwar straffrei, jedoch dürfen Verkehrsteilnehmer nicht vergessen, dass der

Konsum von Cannabis als Fahrzeugführer im öffentlichen Straßenverkehr nur unter

bestimmten Voraussetzungen legal ist: Der Grenzwert liegt derzeit noch bei 1,0

Nanogramm je Milliliter Blut. Für Fahranfänger, also in den ersten zwei Jahren

nach Erlangung der Fahrerlaubnis, sowie Menschen unter 21 Jahren gilt sogar die

Grenze von 0,0 Nanogramm je Milliliter Blut.

Gegen die drei betroffenen Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren

eingeleitet. |bfe

„Mofafahrer“ ohne Führerschein unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Am Mittwochnachmittag wird ein sogenanntes Kleinkraftrad

im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Tirolfstraße in Kaiserslautern einer

Kontrolle unterzogen.

Hierbei sowie bei der anschließenden Prüfung des Fahrzeugs auf dem

Rollenprüfstand konnte durch die Beamten festgestellt werden, dass es sich bei

dem augenscheinlichen Mofa um ein Kleinkraftrad mit einer Höchstgeschwindigkeit

von zirka 50 Stundenkilometern handelt. Da der Fahrzeugführer gegenüber den

Beamten einräumte von der Höchstgeschwindigkeit zu wissen, jedoch selbst nur

über eine Mofa-Prüfbescheinigung verfügt, wird nun ein Strafverfahren gegen

diesen aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Ausschlaggebend für die erforderliche Fahrerlaubnis ist bei Zweirädern die

Leistung beziehungsweise bei anderen Fahrzeugen, wie zum Beispiel einem Pkw oder

einem Lkw, die zulässige Gesamtmasse. |bfe

88-Jähriger erliegt seinen Verletzungen

Zweibrücken/Homburg (ots) –

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Zweibrücken

und des Polizeipräsidiums Westpfalz –

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu den Schussgeräuschen in einem

Zweibrücker Stadtteil teilen Staatsanwaltschaft und Polizei mit, dass nach der

84-jährigen Frau nun auch der 88-jährige Mann an den Folgen seiner Verletzungen

verstorben ist.

Der Mann stand im Verdacht, am Dienstag auf seinem Privatanwesen zunächst seine

Ehefrau mit einer Schusswaffe tödlich verletzt und anschließend sich selbst

Verletzungen zugefügt zu haben (wir berichteten unter https://s.rlp.de/6BkzAKs).

Er konnte vor seinem Ableben nicht mehr zu den Ereignissen befragt werden.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen sowie dem Ablauf der Geschehnisse werden

fortgesetzt. Weitere Details können jedoch weiterhin zum jetzigen Zeitpunkt

nicht bekanntgegeben werden. |StA ZW/cri

Randaliert und im Gewahrsam gelandet

Kaiserslautern (ots) – Eine Zeugin meldete sich am frühen Mittwochmorgen bei der

Polizei und berichtete über einen randalierenden Mann. Der Störenfried würde in

der Sedanstraße gegen einen Pkw schlagen. Die Beamten trafen gegen 2 Uhr einen

Mann auf einem Parkplatz in der Pariser Straße an, auf den die

Personenbeschreibung passte, und kontrollierten ihn. Der 32-Jährige stand

augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Da der Randalierer

aggressiv war und herumschrie, legten die Polizisten ihm Handschellen an und

brachten ihn zur Dienststelle. Da er sich auch dort nicht beruhigte, musste der

Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten die Nacht in einer Zelle verbringen.

Ob der Pkw durch die Schläge beschädigt wurde, ist Gegenstand der polizeilichen

Ermittlungen. Falls ja, muss der 32-Jährige mit einer Anzeige wegen

Sachbeschädigung rechnen. |kfa

Gegen Zaun gefahren und abgehauen

Kaiserslautern (ots) – Ein Schaden an einem Zaun im Stadtteil Hohenecken

beschäftigte die Polizei am Dienstag. Nach bisherigen Ermittlungen wurde die

Einfriedung in der Straße „Im Unterwald“ durch einen Verkehrsunfall zwischen

Montag, 0 Uhr, und Dienstag, 11 Uhr, beschädigt. Der Unfallverursacher hat sich

im Anschluss aus dem Staub gemacht und sich nicht um den Schaden gekümmert. Die

Ermittlungen zu der Unfallflucht dauern an. Wer hat etwas Verdächtiges

wahrgenommen? Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fahrer oder seinem Fahrzeug

machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2250

entgegen. |kfa

Flucht schlägt fehl

Kaiserslautern (ots) – Ein unbeleuchtetes Mofa zog am frühen Mittwochmorgen die

Aufmerksamkeit einer Zivilstreife auf sich. Das Zweirad, besetzt mit Fahrer und

Sozia, war in der Innenstadt unterwegs, als es zu einer Kontrolle angehalten

werden sollte. Beim Erkennen der Polizeibeamten gab der Jugendliche Gas und

versuchte zu fliehen. In der Kölchenstraße bremste der Zweiradfahrer stark ab,

um eine Treppe hinunterzufahren. Die Gelegenheit nutzten die Polizisten und

holten das Gefährt zu Fuß ein. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der

17-Jährige keinen Führerschein besitzt. Das Mofa musste daher stehenbleiben und

der Fahrer sowie seine 15-jährige Beifahrerin mit zur Dienststelle kommen. Dort

wurden beide ihren Eltern übergeben. Den 17-Jährigen erwarten nun Strafanzeigen

wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie des Fahrens ohne

Fahrerlaubnis. |kfa

Einbrecher nutzen Abwesenheit aus

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte nutzten die Abwesenheit der Bewohner eines

Hauses in der Mainzer Straße aus und verschafften sich zwischen Sonntag, 17 Uhr,

und Dienstag, 9:30 Uhr, Zugang zu dem Anwesen. Die Langfinger durchwühlten die

Innenräume auf der Suche nach Verwertbaren. Als Beute strichen die Diebe

Schmuck, Bargeld sowie mehrere Luftgewehre ein. Die Polizei hat die Ermittlungen

aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen

haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der

Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |kfa

Flächenbrand im Wald

Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Dienstagmittag um 13 Uhr löste ein

Feuer in einem Waldgebiet bei Frankenstein einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz

aus.

Vor Ort konnte ein zirka 25 Quadratmeter große Fläche festgestellt werden,

welche aus bislang ungeklärten Gründen in Brand geriet. Da die Fläche an eine

Mountainbike-Strecke angrenzt, wird derzeit davon ausgegangen, dass das Feuer

durch eine glimmende Zigarette verursacht wurde.

Immer wieder, gerade im Sommer und zur „Trockenzeit“, werden Feuerwehr- und

Polizeieinsätze häufig leichtfertig durch Zigaretten oder andere glimmende oder

brennende Gegenständen, welche sorglos weggeworfen werden, leichtsinnig oder

fahrlässig verursacht. In diesem Fall konnte der Brand zum Glück rechtzeitig

eingedämmt und durch die Feuerwehr gelöscht werden. |bfe

Autofahrer bei Kollision tödlich verletzt (FOTO)

Kaiserslautern (ots) – Auf der L367 zwischen Weilerbach und

Kaiserslautern-Siegelbach ist es am frühen Mittwochmorgen zu einem schweren

Verkehrsunfall gekommen. Einer der Beteiligten erlitt dabei tödliche

Verletzungen.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge war ein Lkw-Fahrer auf seinem Weg in

Fahrtrichtung Weilerbach kurz vor 5 Uhr aus noch ungeklärter Ursache im Bereich

einer Brücke in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Pkw

zusammengestoßen. Der Lkw durchbrach anschließend eine Schutzplanke sowie ein

Geländer und fuhr eine mehrere Meter tiefe Böschung hinunter, wo er auf der

Seite zum Liegen kam.

Der 38-jährige Pkw-Fahrer wurde durch die Kollision in seinem Wagen eingeklemmt

und konnte nur noch tot aus dem Fahrzeug geborgen werden. Der 40-jährige

Lkw-Fahrer musste ebenfalls aus dem Führerhaus seines Sattelzuges befreit

werden. Er erlitt leichte Verletzungen.

Für die weiteren Ermittlungen und zur Klärung der Unfallursache wurden die

Unfallfahrzeuge sichergestellt und ein Gutachter eingeschaltet. Im Einsatz waren

außerdem Kräfte des Rettungsdienstes sowie der Feuerwehreinheiten aus den

umliegenden Ortschaften.

Die L367 ist im Abschnitt zwischen Weilerbach und KL-Siegelbach seit dem Unfall

gesperrt. Wegen der Bergung des Lkw wird die Sperrung voraussichtlich noch

mehrere Stunden andauern. |cri

Fahrradstreife sorgt für Ordnung

Kaiserslautern (ots) – Da trotz der regelmäßigen und wiederholten Kontrollen der

letzten Wochen sich einige immer noch nicht an die Vorgaben halten, war auch im

Laufe des Donnerstags die Fahrradstreife wieder in der Innenstadt unterwegs.

Abermals stand die Kontrolle des Radfahr- und Durchfahrtverbots in der

Fußgängerzone auf der Agenda der Beamten. Insgesamt stellten die Polizisten acht

Verstöße fest und leiteten entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen ein. Auch

zukünftig werden die Polizeikräfte mit ihren Zweirädern im Stadtbild zu sehen

sein. |kfa

Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Kaiserslautern (ots) – Ein Unfall zwischen einer Autofahrerin und einem

Motorradfahrer endete am Donnerstagabend mit einem Verletzten. Zu dem

Verkehrsunfall kam es, als eine 36-Jährige mit ihrem SUV gegen 22:30 Uhr auf der

Pariser Straße in Richtung Einsiedlerhof unterwegs war. In Höhe der Ausfahrt

Vogelweh wollte die Frau ihr Gefährt auf der Straße wenden und übersah hierbei

ein in gleiche Richtung fahrendes Motorrad. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der

31-jährige Fahrer des Kraftrads stürzte. Hinzugerufene Rettungskräfte versorgten

den verletzten Biker und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. An der

Suzuki und an dem Pkw entstand Sachschaden. Die polizeilichen Ermittlungen

dauern an. |kfa

Ein Feierabendbier zu viel (FOTO)

Kaiserslautern (ots) – In den frühen Freitagnachtstunden geriet ein 37-Jähriger

in der Innenstadt von Kaiserslautern mit seinem Pkw in eine Polizeikontrolle.

Schnell konnte durch die Beamten Alkoholgeruch ausgehend von dem Mann

festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille.

Gegen den Fahrer des KIA Soul wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, infolge

seiner Trunkenheitsfahrt eingeleitet. Ihn erwartet nun ein Bußgeld.|bfe

Durch Kratzen und Beißen versucht zu fliehen

Kaiserslautern (ots) – Ein T-Shirt für rund fünf Euro sorgte am

Donnerstagnachmittag für einen Polizeieinsatz. Ein Mitarbeiter eines Modehauses

in der Fackelstraße rief gegen 16 Uhr die Polizei, weil eine Kundin das

Kleidungsstück „mitgehen“ lassen wollte. Laut seiner Mitteilung hielt er die

Jugendliche nach dem Diebstahl fest. Sie wollte aber fliehen und versuchte, sich

durch Kratzen und Beißen aus dem Griff des Angestellten zu befreien. Beim

Eintreffen der Beamten beruhigte sich die 15-Jährige. Das Mädchen wurde im

Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen ihren Eltern übergeben. Sie muss sich

jetzt wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls rechtfertigen. |kfa

Ladendieb gibt nicht auf

Kaiserslautern (ots) – Für einen Langfinger war am Donnerstagmittag nach einem

Ladendiebstahl noch lange nicht Schluss. Gegen 12 Uhr meldete sich eine

Mitarbeiterin eines Discounters in der Königstraße bei der Polizei. Wie sie

mitteilte, hatte die Frau gerade einen Ladendieb gestellt. Der Mann versuchte

ganz dreist, mit einer vollen Einkaufstüte an der Kasse vorbeizulaufen, ohne für

die Waren zu zahlen. Bei einer Nachschau durch die Kassiererin konnten mehrere

Flaschen Alkohol festgestellt werden. Nachdem die Beamten die Personalien des

39-Jährigen aufgenommen hatten, erhielt er einen Platzverweis für den Markt.

Doch damit nicht genug: Zwei Stunden später meldete sich ein weiterer Discounter

aus der Königstraße. Auch hier versuchte derselbe Täter mit der gleichen Masche

an der Kasse vorbeizukommen. Auch hier war die anvisierte Beute: Alkohol. Die

Polizeibeamten drohten nun die Ingewahrsamnahme an und sprachen einen wesentlich

weitläufigeren Platzverweis aus, an den sich der Mann letztendlich auch hielt.

Auf den 39-Jährigen kommen jetzt entsprechende Strafanzeigen zu. |kfa

Verdacht der Brandstiftung (FOTO)

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Donnerstagabend kam es zu einem Polizeieinsatz

aufgrund eines gemeldeten Feuers im Asternweg in Kaiserslautern.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde eine Bettdecke in Brand gesetzt. Die

daraus resultierenden Flammen schlugen hoch und beschädigten Wände, Decke sowie

eine Zugangstür zu einem Speicherraum. Der entstandene Gebäudeschaden wird auf

einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Verletzt wurde hierbei, trotz starker

Rauchentwicklung, niemand. Die Ermittlungen dauern an. |bfe

Kontrollstelle der Polizei – den Rasern auf der Spur

Niedermoschel (ots) – Am Donnerstag, zwischen 14 und 17 Uhr, führte die Polizei

Rockenhausen auf der B 420 zwischen Niedermoschel und Obermoschel

Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei wurde, wie auf diesem Streckenabschnitt

fast schon üblich, eine liederliche Verkehrsmoral festgestellt. Insgesamt wurden

15 Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt. Die ersten 6 dieser „sportlichen“

Fahrer*innen fuhren in die Flensburger Punkteränge. Der Tagessieger im 70er

Bereich verfehlte mit 114 km/h nur knapp die Zusatzprämie „Fahrverbot“! Des

Weiteren wurde ein Erlöschen der Betriebserlaubnis in Folge technischer

Veränderungen und eine Urkundenfälschung aufgedeckt, bei der ein Pkw mit

anderen, als den zulässigen amtlichen Kennzeichen versehen war. Die

beanstandeten Verkehrsteilnehmer zeigten teils wenig Verständnis für die

polizeiliche Maßnahme und brachten dies auch entsprechend zum Ausdruck./rok

Betrunkener Fahrer fällt gleich zweimal auf

Kaiserslautern (ots) – Nicht einmal, sondern gleich zweimal sorgte ein

56-Jähriger am Donnerstagmorgen dafür, dass es Ärger mit der Polizei gab.

Zunächst kontrollierten die Beamten den Mann gegen 8:30 Uhr am Hauptbahnhof. Zu

diesem Zeitpunkt war er als Fahrer eines Linienbusses unterwegs. Da ein

Atemalkoholtest einen Wert von über 1,8 Promille anzeigte, nahmen die Polizisten

den Busfahrer mit zur Dienststelle. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und

der Führerschein sichergestellt. Dies bedeutete eigentlich, dass der

Verkehrssünder kein Fahrzeug mehr führen darf. Das interessierte den 56-Jährigen

nur reichlich wenig. Keine zwei Stunden später fuhr der Mann, nicht weniger

betrunken, aber diesmal mit seinem privaten Pkw, in die nächste

Polizeikontrolle. Jetzt muss sich der Autofahrer nicht nur wegen des Vorwurfs

der Trunkenheit im Verkehr, sondern auch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis

rechtfertigen. |kfa

Verkehrsunfall infolge Alkoholkonsums

Kaiserslautern (ots) – Am Mittwochabend wird der Polizei ein Verkehrsunfall in

der Mainzer Straße in Kaiserslautern gemeldet. Beteiligt ist ein E-Scooterfahrer

Alleine!

Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der 49-Jährige mit seinem Elektroroller

gegen einen Bordstein neben der Fahrbahn gestoßen. Dadurch stürzte und verletzte

er sich leicht. Unfallursachen waren vermutlich Unachtsamkeit sowie exzessiver

Alkoholkonsum. Ein Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden. Nachdem ein

Atemalkoholtest einen Wert von 1,66 Promille ergab, nahmen die Beamten den Mann

mit auf das Altstadtrevier, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Gegen den Fahrer wird nun aufgrund Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Leider kommt es häufig vor, dass sogenannte E-Scooter unter dem Einfluss von

Alkohol und/oder Drogen im Straßenverkehr geführt werden. Dabei vergessen viele

Nutzer, dass es sich bei einem E-Scooter um ein Fahrzeug handelt, bei welchem

die gängigen Grenzwerte – genauso wie beim Führen eines Pkw, Lkw oder Motorrad –

gültig sind. |bfe

Mülltonnen und Hecken durch Feuer beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines Brandes rückten Feuerwehr und Polizei am

frühen Donnerstagmorgen in die Slevogtstraße aus. Dort standen mehrere

Mülltonnen in Flammen. Den Brandbekämpfern gelang es schnell, das Feuer zu

löschen. Dennoch wurde neben den Tonnen ein Stück einer Hecke durch die Hitze

beschädigt. Warum der Brand ausbrach und wer dafür verantwortlich ist, sind

derzeit Fragen, die sich die Polizei in ihren Ermittlungen stellt. Hinweise

werden unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegengenommen. |kfa

Graffitisprayer geht Polizei ins Netz

Kaiserslautern (ots) – Am späten Mittwochnachmittag meldeten Augenzeugen, dass

ein Mann eine Kirchenfassade in der Lauterstraße mit Farbe besprühen würde. Die

Polizisten konnten eine entsprechende Beschädigung durch Graffiti feststellen

und machten sich auf die Suche nach dem Täter. Wenig später schlug dann

„Kommissar Zufall“ zu: Bei einer Personenkontrolle in der Slevogtstraße fanden

Beamte bei einem Mann Spraydosen, die mit den Farben der Sachbeschädigung

übereinstimmten. Der 28-Jährige wollte sich zu dem Vorwurf nicht äußern. Die

eingesetzten Kräfte stellten die Farbdosen sicher. Die Polizei leitete ein

entsprechendes Strafverfahren gegen den Mann ein. Derzeit wird geprüft, ob durch

den mutmaßlichen Täter noch weitere Sachbeschädigungen begangen wurden. |kfa

Diebe klauen Geldbeutel aus Rollator

Kaiserslautern (ots) – Eine Seniorin wurde am Mittwochmittag in der

Fußgängerzone Opfer eines Diebstahls. Die 81-Jährige war gegen 11:30 Uhr in

einer Drogerie in der Kerststraße unterwegs, um einzukaufen. Beim Bezahlen der

Ware fiel ihr auf, dass ihr Geldbeutel nicht mehr da war. Die Börse hatte die

Frau zuvor noch in ihrem Rollator verstaut. Die Polizei ermittelt jetzt wegen

des Verdachts des Diebstahls und sucht Zeugen. Wer hat etwas Verdächtiges

wahrgenommen? Wer kann Angaben zu den Langfingern machen? Hinweise werden unter

der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegengenommen. |kfa

Betrunkener randaliert

Kaiserslautern (ots) – In den Freitagmorgenstunden wird dem Altstadtrevier ein

betrunkener Mann gemeldet, der sich an der Eselsfürth im rückwärtigen Bereich

eines Gasthofes aufhalten und dort randalieren würde.

Der 25-Jährige konnte zunächst nur akustisch wahrgenommen werden, da es den

Beamten bis zum Eintreffen eines Schlüsselträgers nicht möglich war, das

gesicherte Firmengelände zu betreten. Nachdem der Zugang zum Gelände ermöglicht

wurde, konnte der Randalierer auf dem Boden liegend festgestellt werden. Er wies

mehrere geringfügige Verletzungen auf. Nach der Sachverhaltsaufnahme sowie der

medizinischen Versorgung durch Rettungskräfte erfolgte die Überstellung des

Täters an die amerikanische Militärpolizei.

Den 25-Jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren, unter anderem aufgrund

Hausfriedensbruchs, Körperverletzung, Beleidigung sowie Sachbeschädigung. Wie

sich der Mann seine Verletzungen zugezogen hat, ist bislang unklar. |bfe

Taschendiebstahl

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) – Am Dienstagnachmittag wurde eine

36-jährige Frau wahrscheinlich Opfer eines Taschendiebstahls. Die Geschädigte

schob in der Wiesenstraße einen mit einem Tisch beladenen Sackkarren und wurde

von einer unbekannten Frau angesprochen. Diese habe ganz nahe bei ihr gestanden

und sei dann nach einem kurzen Gespräch sehr schnell weggegangen. Die

Geschädigte bemerkte erst zuhause, dass sich ihr Geldbeutel nicht mehr in ihrer

Umhängetasche befindet und vermutet, dass die unbekannte Frau ihn entwendet hat.

Diese beschrieb sie als etwa 45 bis 55 Jahre alt, circa 160 bis 170 cm groß und

mit schwarzen, lockigen Haaren. Sie trug einen schwarzen Rucksack und sprach ein

nicht ganz akzentfreies Deutsch.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu der unbekannten Frau unter der

Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

Ohne Fahrerlaubnis und mit gefälschtem Führerschein (FOTO)

A6/Ramstein-Miesenbach (ots) – Am frühen Donnerstagabend kann durch eine zivile

Streife der Autobahnpolizei ein Mercedes Sprinter auf der A6 festgestellt und am

Autohof in Ramstein kontrolliert werden.

Der Fahrzeugführer händigte eine ungarische Fahrerlaubnis aus, bei welcher es

sich nach ersten Ermittlungen um eine „Totalfälschung“ handeln dürfte. Der Mann

ist nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht im Besitz einer gültigen

Fahrerlaubnis.

Sowohl gegen den Fahrer, als auch gegen den Halter des Kleintransporters, wurden

Strafverfahren eingeleitet. |bfe

Vorsicht bei Haustür-Geschäften!

Kaiserslautern (ots) – Auf ein sogenanntes Haustür-Geschäft hat sich eine

Seniorin aus dem südlichen Stadtgebiet am Donnerstag eingelassen. Nachdem die

81-Jährige am späten Nachmittag das Angebot einer nordeuropäischen

Reinigungsfirma angenommen und den Mitarbeitern den mündlichen Auftrag gegeben

hatte, ihre Garagen-Einfahrt und den Gehweg zu säubern, kamen der Frau offenbar

Bedenken. Sie verständigte die Polizei und berichtete, dass die Männer an ihrer

Tür geklingelt und angeboten hatten, die Reinigungsarbeiten umgehend für einen

Quadratmeterpreis von acht Euro auszuführen.

Als Polizeibeamte wenig später vor Ort eintrafen, war das Team bereits mit den

Säuberungsarbeiten beschäftigt. Eine gültige Reisegewerbekarte sowie einen

Quittungsblock konnten die Männer vorlegen – so weit, so gut. Eine Überprüfung

ihrer Personalien ergab allerdings einen Hinweis darauf, dass die Firma auch

schon mit nicht ganz so seriösen Methoden aufgefallen ist. Mit den Männern und

der „Auftraggeberin“ wurden deshalb entsprechende Gespräche geführt.

Unser Tipp:

Bleiben Sie bei solchen Haustür-Geschäften immer wachsam! Immer wieder werden

der Polizei Fälle angezeigt, bei denen insbesondere lebensältere Menschen

hereingelegt wurden. Die Masche der Kolonnen: Sie bieten zunächst Arbeiten an

oder ums Haus zu scheinbar günstigen Konditionen an, stellen am Ende aber hohe

Nachforderungen und setzen ihre Opfer massiv unter Druck, bis diese schließlich

zähneknirschend den viel zu hohen Preis bezahlen.

Deshalb: Auch wenn das Angebot noch so verlockend erscheint – am besten die

vereinbarten Bedingungen schriftlich bestätigen lassen! Und lassen Sie sich auch

nicht unter Druck setzen! Im Zweifel lehnen Sie das Angebot lieber ab, oder

verständigen Sie die Polizei, wenn Sie den Eindruck haben, dass hier etwas nicht

mit rechten Dingen zugeht. |cri

Wohnungstür hält Einbrechern stand

Kaiserslautern (ots) – Am helllichten Donnerstag haben unbekannte Täter

versucht, in eine Wohnung in der Hartmannstraße einzubrechen. Am Abend wurden an

der Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus eindeutige Spuren festgestellt: Das Holz

des Türrahmens war an mehreren Stellen gesplittert.

Den Tätern war es aber nicht gelungen, die Tür zu öffnen und in die Räume

einzudringen. Sie zogen offensichtlich mit leeren Händen wieder ab. Die Höhe des

angerichteten Sachschadens steht noch nicht fest.

Die Polizei fragt nun: Wem sind zwischen 8 Uhr morgens und 20.30 Uhr abends

verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise nimmt die Kripo unter der

Telefonnummer 0631 369-2620 jederzeit entgegen. |cri

Einbrecher wirft Scheibe ein

Kaiserslautern (ots) – Sozusagen „in flagranti“ ist ein Einbrecher am

Donnerstagabend in der Lina-Pfaff-Straße erwischt worden. Zeugen entdeckten den

unbefugten Eindringling gegen 22 Uhr in einem Veranstaltungsraum. Hier hatte

sich der Unbekannte gewaltsam Zutritt verschafft, indem er eine Scheibe mit

einem Stein einwarf.

Beim Anblick der Zeugen ergriff der Mann die Flucht. Er konnte unerkannt

entkommen. Gestohlen wurde nichts. Zurück blieb aber der Sachschaden durch die

zerstörte Glasscheibe.

Zeugen, die Hinweise auf den Einbrecher geben können oder den Mann auf seinem

Fluchtweg gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Telefon-Betrüger legt Senior herein

Kaiserslautern (ots) – Von einem unbekannten Anrufer hat sich ein Mann aus dem

Stadtgebiet am Mittwoch aufs sprichwörtliche Glatteis führen lassen. Dem

Unbekannten gelang es, den Senior am Telefon davon zu überzeugen, dass es auf

seinem Kundenkonto bei einem bekannten Versandhändler unberechtigte Belastungen

gab. Durch geschickte Gesprächsführung brachte er den 77-Jährigen dazu, ihm den

Fernzugriff auf seinen Computer zu gewähren.

Und nicht nur das: Der Senior folgte auch den Anweisungen des Anrufers, über

seine Banking App mehrere Transaktionen zu bestätigen – angeblich, um die

unberechtigten Belastungen zu stornieren. Wie sich allerdings später

herausstellte, genehmigte der 77-Jährige dadurch erst diverse Abbuchungen, so

dass ihm letztlich ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand.

Die Schadenssumme dürfte sich sogar noch vergrößern, denn bei weiteren

Überprüfungen seines Computers stellte der Mann fest, dass der Unbekannte über

den Fernzugriff verschiedene Bestellungen getätigt und ein Konto bei einem

Online-Bezahlservice eröffnet hatte. Es sind also weitere Rechnungen und

Abbuchungen zu befürchten.

Die Kripo ermittelt wegen Betrugs und empfiehlt dringend, niemals Unbekannten

den Fernzugriff auf den eigenen Computer zu erlauben und auch am Telefon keine

Bankverbindungen oder sonstige Zugangsdaten zu verraten. |cri