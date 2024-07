Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB6: Unfall mit verletzten Personen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB6 (ots) – Wie bereits berichtet

ereignete sich gegen

10:15 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kleintransporter, kein Campingwagen,

in einem Stauende auf das Heck eines LKW geprallt ist. Der Fahrer des

Kleintransporters konnte zwar noch eine Vollbremsung einleiten, einen

Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Entgegen den ersten Erkenntnissen

wurde bei dem Unfall lediglich der Fahrer des Kleintransporters leicht verletzt

und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der LKW-Fahrer blieb

glücklicherweise unverletzt. Auf Grund der Kollision war der Transporter nicht

mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des gesamten

Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Für die Rettungs- und Reinigungsarbeiten musste die Fahrbahn für eine kurze Zeit

voll gesperrt werden. Die Vollsperrung wurde bereits aufgehoben. Lediglich der

mittlere und rechte Fahrstreifen sind derzeit noch nicht befahrbar, weshalb es

in dem Bereich zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen kann.

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: 28-Jährige ohne Führerschein Auto gefahren und Polizeifahrzeug beschädigt

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Aufgrund ihrer auffälligen Fahrweise wurde

am frühen Dienstagmorgen gegen 03:45 Uhr eine zivile Streife des Polizeireviers

Heidelberg-Süd in der Birkigstraße auf eine 28-jährige Ford-Fahrerin aufmerksam.

Um die Fahrerin einer Kontrolle zu unterziehen, wurde sie mittels Anhaltezeichen

aufgefordert, stehen zu bleiben. Als die Beamten dann aus ihrem Fahrzeug

ausstiegen, um an den Ford heranzutreten, setzte der Ford plötzlich zurück und

prallte gegen den Funkwagen. Während an dem Dienstfahrzeug ein Sachschaden von

etwa 6.000 Euro entstand, konnten an dem Ford lediglich leichte Kratzspuren

festgestellt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Wie sich dann bei

der folgenden Kontrolle herausstellte, war die 28-Jährige nicht im Besitz einer

Fahrerlaubnis, weswegen sie nun u. a. eine Anzeige wegen Fahrens ohne

Fahrerlaubnis erwartet. Doch nicht nur sie muss mit einer Anzeige rechnen. Auch

gegen ihren 30-jährigen Beifahrer, der zugleich der Halter des Fahrzeugs war,

wird ein Ermittlungsverfahren wegen des Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis

eingeleitet.

St. Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken mit Auto unterwegs und Passanten gefährdet

St. Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montag versuchte gegen 19:30 Uhr

eine 65-Jährige mit ihrem Renault im Pfarrweg auf der Höhe der Kronauer Straße

in eine Parklücke am rechten Fahrbahnrand einzuparken. Trotz mehrfacher Versuche

gelang ihr das nicht. Beim Rangieren stieß sie mehrfach mit der Front gegen

einen geparkten Fiat. Beim Zurücksetzen prallte sie dann mit ihrem Auto gegen

einen Zaun. Bei den Einparkversuchen soll die Frau laut Aussage von Zeugen

beinahe einen E-Scooter-Fahrer sowie einen siebenjährigen Jungen angefahren

haben. Die Höhe des von ihr verursachten Sachschadens steht bislang nicht fest.

Die von den Zeugen alarmierte Streife des Polizeireviers Wiesloch überprüfte die

Fahrtüchtigkeit der 65-Jährigen. Dabei zeigte ein Atemalkoholtest einen Wert von

1,4 Promille an. Die Unfallfahrerin musste ihren Führerschein sowie eine

Blutprobe abgeben. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt. Sie muss nun mit einer

Anzeige wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Roller entwendet – Zeugen gesucht

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwischen Samstag- und Montagmorgen

entwendete ein bisher unbekannter Täter einen in der Karlsbader Straße

abgestellten Roller der Marke Generic Motor. Das rote Zweirad wurde im Laufe des

Montagvormittags schließlich in Tatortnähe im Waldgebiet beschädigt aufgefunden.

Nach derzeitigem Stand dürfte der Täter versucht haben den Roller

kurzzuschließen, nachdem er die Frontverkleidung entfernt hatte. Zeugen, welche

verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Ehepaar gewährt Zugriff auf Rechner- die Polizei warnt vor Betrugsmaschen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstagabend wurden eine 65-jährige Frau

sowie ihr 67-jähriger Ehemann Opfer einer Betrugsmasche im Internet.

Als die Frau mit ihrem Notebook im Internet surfte, blinkte eine Warnleuchte

auf, die auf einen Hackerangriff hinwies. In dieser Nachricht stand eine

Telefonnummer, die der Nutzer anrufen solle, um sich mit einem

Technologieunternehmen in Verbindung zu setzen. Der verunsicherte Ehemann griff

zum Hörer, wählte die Nummer und bekam von einer weiblichen Stimme in

gebrochenem Deutsch die Anweisung, eine Kontaktverbindung herzustellen. So

erhielt die bislang unbekannte Betrügerin Zugriff auf das Notebook und tätigte

mehrere Abbuchungen von einem Paypal-Konto des Mannes. Im weiteren Verlauf

wurden diverse Abbuchungen von unterschiedlichen Konten der Eheleute

vorgenommen, sodass sich der Schaden auf etwa 2.000 Euro beläuft.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor derartigen Betrugsmaschen. Geben Sie auf

keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder

Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) heraus. Gewähren Sie einem

unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der

Installation einer Fernwartungssoftware.

Weitere Informationen, wie Sie sich vor solchen Betrugsmaschen schützen können,

erfahren Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsc

he-microsoft-mitarbeiter/

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte Täter brechen in Schnellrestaurant ein, verpflegen sich und flüchten mit Beute – Zeugen gesucht

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntagmorgen verschafften sich ersten

Erkenntnissen zu Folge zwei unbekannte Männer gegen 01:30 Uhr gewaltsam Zutritt

zu einem Verkaufsraum eines Schnellrestaurants der Turmgasse. Die Täter

entwendeten diverse Getränkedosen aus einem Getränkeautomaten und durchsuchten

im Thekenbereich Schubladen und Schränke. Hierbei konnte Bargeld erbeutet

werden. Während der Tat bedienten sich die Täter an den frischen Lebensmitteln,

aßen diese, bevor sie nach etwa einer halben Stunde die Örtlichkeit wieder

verließen. Vermutlich waren die Täter mit einem silberfarbigen Daimler-Benz

unterwegs.

Der Diebstahlsschaden wird auf 300 Euro geschätzt, während der entstandene

Sachschaden noch nicht beziffert werden kann.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat und/oder den unbekannten Tätern

mitteilen können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten,

sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer

0621/174-4444 zu melden.

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeug auf Supermarktparkplatz beschädigt – Zeugenaufruf

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstag zwischen 12:20 Uhr und 13:05

Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen auf zwei Parkplätzen in

der Straße „In den Rotwiesen“ geparkten Ford und flüchtete. Der Ford wurde in

dem Zeitraum auf zwei unterschiedlichen Parkplätzen zweier nebeneinander

liegenden Einkaufsmärkte abgestellt. Der oder die Unbekannte verursachte einen

Schaden an der hinteren linken Stoßstangenseite, der auf einen niedrigen

vierstelligen Betrag geschätzt wird.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht

aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Fahrer bzw. die

Fahrerin oder das Fahrzeug geben können, sich unter der Tel.: 06222 / 5709-0 zu

melden.

Brühl/ Rhein-Neckar-Kreis: Biene war Ursache für Verkehrsunfall

Brühl/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstag wollte eine 54-jährige

Dacia-Fahrerin um kurz nach 18:30 Uhr in der Brühler Straße ausparken. Plötzlich

umschwirrte eine Biene die Frau. Dadurch irritiert und abgelenkt, krachte sie

mit ihrem Auto auf das Heck eines vor ihr geparkten VW. Jener wurde wiederum

durch die Wucht des Aufpralls auf einen geparkten BMW geschoben. Zum Glück kam

bei dem Unfall niemand zu Schaden. Jedoch waren der Dacia und der VW so schwer

beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird auf

16.000 Euro geschätzt. Über den Verbleib der Biene ist nichts bekannt.

Rettigheim/Rhein-Neckar-Kreis/L546: 23-Jähriger ohne Führerschein und mit Fake-Plakette am Kennzeichen unterwegs

Rettigheim/Rhein-Neckar-Kreis/L546 (ots) – Am Samstag wurde eine Polizeistreife

in den frühen Morgenstunden gegen 03:30 Uhr auf einen BMW-Fahrer aufmerksam, der

Höhe Rettigheim von einem Feldweg auf die L546 auffahren wollte. Beim Erblicken

des Streifenwagens hatte es sich der 23-Jährige wohl anders überlegt und fuhr

den Feldweg weiter in Richtung Weinberge.

Wie sich bei einer anschließenden Verkehrskontrolle herausstellte, hatte der

Mann keinen Führerschein, da ihm dieser bereits entzogen wurde. Außerdem

stellten die Beamten fest, dass das Kennzeichen des BMW bereits entstempelt und

mit einer selbst gestalteten Zulassungsplakette beklebt war. Die Polizisten

informierten die zuständige Führerscheinstelle, beschlagnahmten das Kennzeichen

und untersagten dem 23-Jährigen die Weiterfahrt. Dieser muss sich nun unter

anderem im Zusammenhang wegen Urkundenfälschung und dem Fahren ohne

Fahrerlaubnis verantworten.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sulzbach/Rhein-Neckar-Kreis: Kerwe Sulzbach. Unbekannte Täter flüchten nach Körperverletzung – Zeugenaufruf!

Sulzbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am frühen Sonntagmorgen gegen 02.41 Uhr

wurde die Polizei über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren

Personen auf der Kerwe in Sulzbach informiert. Vor Ort wurde durch die

Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Weinheim in Erfahrung gebracht, dass

es im Laufe des Abends wiederholt zu Streitigkeiten zwischen zwei

Personengruppen kam. Nach einer kurzweiligen Schlichtung durch einen

Security-Angestellten entflammte der verbale Disput erneut im Bereich der

Carl-Orff-Grundschule und eskalierte zu einem Körperverletzungsdelikt zum

Nachteil zweier 22-jährigen Männer. Die drei mutmaßlichen Täter griffen die

Geschädigten mittels Schlägen an und entfernten sich noch vor dem Eintreffen der

Polizei vom Kerwe-Gelände. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind

derzeit noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen,

welche sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zu den flüchtigen Tätern geben

können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Weinheim unter der Tel.

06201/10030 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.