Heidelberg: 25-Jähriger unter anderem wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des Raubes in Untersuchungshaft

Heidelberg (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg

und des Polizeipräsidiums Mannheim

Am Freitag, den 26.07.2024, soll kurz nach 22 Uhr ein 25-Jähriger vor einem

Wettbüro in der Kurfürsten-Anlage einen 24-jährigen Mann beleidigt haben.

Anschließend soll er versucht haben, den Koffer des Mannes zu entwenden, was

durch Dritte verhindert werden konnte, die dem Geschädigten zu Hilfe geeilt

waren. Zwei daraufhin herbeigerufene Polizeibeamte wurden ebenfalls von dem

25-Jährigen beleidigt. Dieser wurde nach Durchführung der gebotenen

Ermittlungsmaßnahmen zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt.

Am Morgen des 27.07.2024 soll jener 25-Jährige kurz nach 09:30 Uhr in einem

Linienbus auf der Höhe der Haltestelle „Stadtbücherei“ versucht haben, einem

weiblichen Fahrgast dessen Smartphone zu entreißen. Als die Frau dieses

festhielt, soll er sie so kraftvoll am Arm gepackt haben, dass sie ihr

Smartphone loslassen musste. Nachdem er dieses an sich genommen hatte, verließ

er an der nächsten Haltestelle den Bus.

Ein 18-jähriger Zeuge verfolgte den Tatverdächtigen, holte ihn ein, nahm das

mutmaßlich geraubte Smartphone an sich und händigte es der Frau, die ebenfalls

aus dem Bus ausgestiegen war, wieder aus. Als Reaktion hierauf soll der

Tatverdächtige mit einer Flasche auf die Hand des Zeugen geschlagen und ihm

einen Fausthieb gegen die Stirn versetzt haben, wodurch der Zeuge leicht

verletzt wurde. Wenig später konnte der Tatverdächtige durch eine Streife des

Polizeireviers Heidelberg-Mitte erneut vorläufig festgenommen werden.

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg beantragte daraufhin beim Amtsgericht

Heidelberg einen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr gegen den unter anderem des

Raubes und der gefährlichen Körperverletzung dringend Verdächtigen. Dieser wurde

am Sonntag, dem 28.07.2024, der zuständigen Bereitschaftsrichterin des

Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt, welche den Haftbefehl erließ und in Vollzug

setzte. Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt

eingeliefert.

Heidelberg: Nach Unfall starker Rückstau auf B37

Heidelberg (ots) – Eine 88-jährige Mercedes-Fahrerin verursachte am

Montagnachmittag gegen 16 Uhr einen Verkehrsunfall, wodurch sich zwischen 16 und

18:30 Uhr ein erheblicher Rückstau auf der Schlierbacher Landstraße bildete.

Nach bisherigem Stand der Unfallermittlungen geriet die Seniorin in den

Gegenverkehr und kollidierte mit einem LKW. Beide Fahrzeuge wurden durch den

Unfall massiv beschädigt und musste abgeschleppt werden. Aus dem LKW traten

zudem Betriebsstoffe aus. Die Fahrbahn musste zur Unfallaufnahme und Beseitigung

der Betriebsstoffe für über zwei Stunden gesperrt werden, weshalb örtliche

Umleitungen notwendig waren. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mindestens

25.000 Euro. Die Unfallverursacherin sowie der 26-jährige LKW-Fahrer blieben

unverletzt. Der Führerschein der Seniorin wurde durch die Polizei vorläufig

eingezogen, da ihre Eignung für den Straßenverkehr überprüft werden muss.

Heidelberg: Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt

Heidelberg (ots) – Am Montagabend kurz nach 22 Uhr bemerkte eine Passantin einen

Mann in der Hauptstraße, welcher sich mit einer Säge an einem Fahrradschloss zu

schaffen machte. Die Frau informierte eine Streife, welche zufällig in der Nähe

war. Als die Beamten den Verdächtigen ansprachen, konnte dieser keine schlüssige

Erklärung für das aufgesägte Schloss liefern. Das Fahrrad sowie das Tatwerkzeug

wurden schließlich sichergestellt. Der 60-jährige Mann musste den Polizisten auf

das Revier folgen, wo noch erkennungsdienstliche Maßnahmen getroffen wurden.

Gegen ihn wird nun wegen des Versuchs des besonders schweren Diebstahls

ermittelt.

Heidelberg: 64-Jähriger ausgeraubt – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Am Samstag befand sich ein 64-Jähriger auf dem Zugang zu den

Bahnsteigen im Hauptbahnhof, um nach herrenlosen Pfandflaschen zu suchen. Gegen

20:30 Uhr wurde er plötzlich von hinten gestoßen und ein Unbekannter drückte

einen messerähnlichen Gegenstand gegen seinen Bauch. Darauf folgte eine

körperliche Auseinandersetzung zwischen dem 64-Jährigen und dem Unbekannten. In

dessen Verlauf wurde der 64-Jährige seines Mobiltelefons sowie mehrerer

Dokumente und eines Geldscheins beraubt. Das Telefon reichte der Tatverdächtige

an einen Dritten weiter, welcher das Telefon umgehend in einen Mülleimer warf.

Anschließend flüchteten der Angreifer und sein Begleiter. Glücklicherweise wurde

der 64-jährige bei dem Überfall nicht verletzt. Die Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg ermittelt nun wegen schweren Raubes.

Der mutmaßliche Haupttäter wird als 160 cm groß, schlank und etwa 25 Jahre alt

beschrieben. Er hatte schwarze, glatte Haare. Bekleidet war er mit einer

Jeanshose, Turnschuhen und einem grauen T-Shirt, welches bei der

Auseinandersetzung zerrissen wurde. Sein Begleiter war 170-180 cm groß und

ungefähr 30 Jahre. Er hatte eine Glatze und trug ein schwarzes T-Shirt. Beide

Personen entsprachen vom äußeren Erscheinungsbild dem nordafrikanischen

Phänotyp.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu

melden.

Heidelberg: Unbekannter bricht in Wohnmobil ein

Heidelberg (ots) – Am Samstag stellte ein Ehepaar ihr Wohnmobil über Nacht auf

dem Messplatz ab. Um kurz nach 05:30 Uhr am Sonntag wurden beide durch

verdächtige Geräusche geweckt. Sie bemerkten rasch, dass sich jemand unbefugt in

ihrem Wohnmobil aufhielt. Als der 44-jährige Ehemann den Unbekannten ansprach,

flüchtete jener sofort durch die offenstehende Seitentür. Der 44-Jährige nahm

die Verfolgung in Richtung des Kirchheimer Wegs auf. Während seiner Flucht warf

der unbekannte Eindringling mehrere Gegenstände von sich, darunter ein Rucksack

und zwei Mobiltelefone. Das veranlasste den Verfolger inne zu halten und seine

Wertgegenstände zu sichern. Ihm gelang es im Laufe der Zeit alle Gegenstände

wiederzubekommen. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd nahm die weiteren

Diebstahlsermittlungen auf.

Der Tatverdächtige wird als ungefähr 15 Jahre alt und 165 cm groß beschrieben.

Er war schlank und hatte eine Frisur mit kurzrasierten Seiten und gekräuseltem

Haupthaar. Er trug eine weiße Daunenjacke sowie einen schwarzen Rucksack. Er

soll französisch gesprochen haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221-3418-0 zu melden.

Heidelberg: Auto rammt E-Bike-Fahrerin und fährt weiter – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Am Sonntag fuhr eine 49-Jährige mit ihrem E-Bike die

Bergstraße entlang. Um kurz nach Mitternacht bemerkte sie auf der Höhe des

Hainsbachwegs ein helles Licht, welches ihr auf der Straße entgegenkam. Sie nahm

an, dass es sich hierbei um ein Motorrad oder ein anderes Fahrrad handelte.

Deshalb war sie komplett überrascht, als sie plötzlich einen heftigen Schlag von

links erhielt. Durch die Kollision stürzte sie zu Boden und verletzte sich

leicht. Als sie nach hinten blickte, sah sie nur noch die Rücklichter eines

Autos, das weiterfuhr. Wie sich herausstellte, hatte sie der linke Außenspiegel

des Autos gestreift und zu Fall gebracht. Durch den Zusammenprall wurde der

Außenspiegel abgerissen. Eine detaillierte Beschreibung des Autos liegt bis dato

nicht vor. Der Verkehrsdienst Heidelberg ermittelt nun gegen unbekannt wegen

Unfallflucht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Verkehrsdienst Heidelberg unter der Telefonnummer 0621-174-4111 zu melden.

Heidelberg: Mann mit abgebrochenem Flaschenhals verletzt

Heidelberg (ots) – Auf Grund von Hinweisen des Geschädigten eines

Trickdiebstahls kontrollierte am Sonntag die Polizei einen 27-jährigen

Tatverdächtigen, der sich als Teil einer größeren Gruppe in einer Parkanlage

zwischen der Kurfürsten-Anlage und der Lessingstraße aufhielt. Noch während des

Gesprächs mit dem mutmaßlichen Täter griff gegen 20:45 Uhr, nur wenige Meter von

der Polizeikontrolle entfernt, ein 26-Jähriger einen 29-Jährigen von hinten mit

einem abgebrochenen Flaschenhals an. Durch die Attacke erlitt der 29-Jährige

eine etwa 6 cm lange Schnittverletzung im Rückenbereich. Diese wurde später in

einem Krankenhaus ambulant versorgt. Nach der Attacke flüchtete der 26-Jährige.

Er konnte jedoch nach kurzer Verfolgung widerstandslos vorläufig festgenommen

werden. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte übernahm die weiteren Ermittlungen

wegen des Verdachts des Trickdiebstahls gegen den 27-Jährigen und wegen

gefährlicher Körperverletzung gegen den 26-Jährigen. Die Hintergründe für den

plötzlichen Angriff sind bislang unklar.