Mannheim: Täter nach Einbruch festgenommen

Mannheim – Eine vierköpfige Tätergruppe verschaffte sich am Dienstag in

den frühen Morgenstunden gegen 3 Uhr Zutritt zu einer Garage eines Anwesens in

der Haßlocher Straße. Der Eigentümer bemerkte die Einbrecher und löste über sein

Sicherheitssystem einen Alarmton aus, woraufhin die Täter die Flucht ergriffen.

Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnten die Täter aufgrund der guten

Personenbeschreibung des Zeugen in unmittelbarer Nähe festgestellt und vorläufig

festgenommen werden.

Die vier männlichen Personen im Alter von 24 Jahren, 16 Jahren und 15 Jahren

führten jeweils Fahrräder mit sich. Ersten Erkenntnissen zu Folge stammen diese

aus einem Anwesen in der Relaisstraße und wurden von dort entwendet. Während der

Personenkonntrolle wurde bei einem der Männer ein Portemonnaie gefunden, welches

ebenfalls geklaut war. Für weitere polizeiliche Maßnahmen wurden die Männer auf

ein Polizeirevier gebracht und nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen.

Die vier Tatverdächtigen müssen sich nun u.a. wegen Diebstahl verantworten.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mannheim: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr – E-Scooter auf B38a beschädigt vier Fahrzeuge – Zeugenaufruf

Mannheim – Derzeit ermittelt das Polizeirevier Mannheim-Oststadt wegen des

gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, nachdem bisher unbekannte Täter am

Dienstagabend, zu einem noch nicht genau bestimmbaren Zeitpunkt, einen E-Scooter

von einer Brücke auf die Fahrbahn der B38a warfen. Gegen 02:20 Uhr befuhren zwei

Opel, ein Ford und ein Peugeot die B38a in Fahrtrichtung Carlo-Schmid-Brücke.

Unterhalb der Brücke (Spessartstraße) übersahen die Fahrer das Hindernis und

überrollten den auf dem rechten Fahrstreifen liegenden E-Scooter. Drei der vier

Fahrzeuge wurden derart beschädigt, dass diese abgeschleppt werden mussten. Der

Gesamtschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde

glücklicherweise niemand. Durch das hinzugerufene Streifenteam wurde der

ebenfalls sichtlich beschädigte E-Scooter anschließend von der Fahrbahn

beseitigt. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich

unter der Tel.: 0621 / 174-3310 zu melden.

Mannheim/ Innenstadt: Balkonbrand in Mehrfamilienhaus

Mannheim/ Innenstadt – Um kurz nach 4 Uhr am Dienstag stellte eine

Fußstreife des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt einen Brand in einem

Mehrfamilienhaus in F 2 fest. Sofort verständigte sie die Feuerwehr, weitere

Polizeikräfte und die Bewohner. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach der

Brand im Schlafzimmer einer Wohnung im vierten Obergeschoss aus. Auslöser war

nach bisherigen Erkenntnissen ein technischer Defekt an einem Klimagerät. Eine

Bewohnerin kam vorsorglich für eine medizinische Untersuchung in ein

Krankenhaus. Weitere Personen wurden durch den Brand glücklicherweise nicht

verletzt, jedoch entstand ein erheblicher Sachschaden, der auf über 100.000 Euro

geschätzt wird. Der Brandsachbearbeiter des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt

übernahm die weiteren Ermittlungen.

Mannheim: Frau bricht in Wohnung ein – Polizei sucht Zeugen

Mannheim – Um kurz vor 12 Uhr brach am Freitag eine bislang unbekannte

Frau in eine Wohnung im Quadrat U 6 ein. Wie genau sie in die Räumlichkeiten

eindringen konnte, ist bislang unklar, da keine offensichtlichen Aufbruchsspuren

gefunden werden konnten. Die Frau entwendete aus dem Schlafzimmer der Wohnung

Bargeld, Goldschmuck sowie zwei Fußballtrikots. Die genaue Schadenshöhe steht

bislang nicht fest, jedoch muss von mehreren zehntausend Euro ausgegangen

werden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Wohnungseinbruchsdiebstahls.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu

melden.

Die Tatverdächtige war ungefähr 25-30 Jahre alt, hatte dunkelbraunes, langes

Haar, was als Pferdeschwanz gebunden war, eine normale Statur, ein gepflegtes

Erscheinungsbild und entsprach dem südosteuropäischen Phänotyp. Sie trug ein

rotes Armband (evtl. eine Uhr) am rechten Handgelenk, einen knielangen washed

Jeansmantel (mit auffällig hellen Stellen an den Schulterblättern und

Ellenbogen) und darunter ein schwarzes enganliegendes langärmeliges Oberteil.

Zudem war sie bekleidet mit einer skinny Blue-Jeans, weißen Socken sowie mit

weißen Adidas-Sneaker mit schwarzem Logo und einem atypischen schwarzen

Längsbalken an der Ferse.

Mannheim/Rheinmünster: 13-jährige Schülerin immer noch vermisst- Öffentlichkeitsfahndung

Mannheim – Bereits seit dem 20.04.2024 wird die 13-Jährige Ayla K., welche

in einer Jugendhilfeeinrichtung in Rheinmünster untergebracht war, vermisst. Die

bislang durchgeführten polizeilichen Maßnahmen führten nicht zum Auffinden des

Mädchens. Ayla K. ist auf Medikamente und auf ärztliche Behandlung angewiesen.

Sie könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Bekannte Hinwendungsorte sind

die Stadtgebiete Mannheim und Heidelberg.

Die Fahndung wurde im Internet unter folgendem Link mit einem Foto

veröffentlicht:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/rheinmuenster-vermisstenfahndung/

Die Vermisste ist schlank, etwa 165 Zentimeter groß und hat lange, dunkelbraune,

glatte Haare. Zuletzt war sie mit einem grauen Langarm-Shirt, einer dunkelgrauen

Jogginghose sowie einer schwarzen, kurzen Daunenjacke bekleidet.

Personen, die Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen können, werden

gebeten sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der 0621/ 174-4444

oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Mannheim: Geldbeutel aus Einkaufswagen gestohlen

Mannheim – Eine 53-Jährige erledigte am späten Freitagnachmittag ihre

Einkäufe in einem Supermarkt im Quadrat R 1. Dabei verlor sie kurzzeitig ihre

Handtasche, welche sie in den Einkaufswagen gelegt hatte, aus dem Blick. Um kurz

vor 17 Uhr musste sie dann feststellen, dass der Geldbeutel aus ihrer Handtasche

gestohlen worden war. Der unbekannten Täterschaft gelang es noch mehrere kleine

Abbuchungen mit der Bankkarte der 52-Jährigen durchzuführen, bevor die Frau ihre

Karte sperren konnte. Insgesamt entstand ihr ein Schaden von mehreren hundert

Euro. Das Polizeipräsidium Mannheim-Innenstadt übernahm die weiteren

Ermittlungen.

Die Polizei rät generell zum Schutz vor Taschendieben:

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb

oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in

verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst

dicht am Körper.

verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der

Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen

Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Weitere hilfreiche Informationen, wie man sich vor Diebstählen und anderen

Straftaten schützen kann, finden Sie unter:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/

Mannheim: GPS-Tracker führt zu Fahrraddieben

Mannheim – Ein 31-Jähriger stellte am Freitagmorgen sein Fahrrad im

Quadrat S 4 ab. Dabei sicherte er sein Rad mit zwei Schlössern. Als er jedoch am

Abend an die Örtlichkeit zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein Rad

verschwunden war. Da er dieses zuvor jedoch mit einen GPS-Tracker versehen

hatte, konnte er die Spur der kleinen Ortungshilfe bis nach Worms verfolgen.

Dann meldete er den Diebstahl der Polizei. Das Polizeipräsidium Mannheim

arbeitete Hand in Hand mit der Polizeiinspektion Worms zusammen. In Worms konnte

die Polizei das Fahrrad dann in einem geparkten weißen Kleintransporter

auffinden. In dem Fahrzeug befanden sich sieben weitere Fahrräder, die

mutmaßlich ebenfalls gestohlen wurden. Der Transporter mitsamt der Ladung wurde

sichergestellt. Das Polizeipräsidium Mannheim-Innenstadt übernahm die weiteren

Ermittlungen.