Personensuche auf dem Rhein bei Philippsburg mit glücklichem Ausgang

Philippsburg, Landkreis Karlsruhe

Zu einer Suche nach einer vermissten Person auf dem Rhein wurden zahlreiche Rettungskräfte von Feuerwehr, DLRG und Polizei am frühen Dienstagnachmittag nach Philippsburg-Rheinsheim alarmiert. Über die Bundespolizei wurde eine Person auf der Rheinbrücke der Bundesstraße 35 zwischen dem pfälzischen Germersheim und dem badischen Philippsburg gemeldet. Nachdem die Person nicht mehr am Brückenrand gesehen wurde, setzte sich die Rettungskette in Kraft. Aus dem Bereich des Landkreises Karlsruhe waren insgesamt 10 Boote der Feuerwehren aus Philippsburg, Oberhausen-Rheinhausen, Dettenheim, der Werkfeuerwehr des Kernkraftwerks Philippsburg sowie von den DLRG-Ortsgruppen Nordhardt, Oberhausen-Rheinhausen und Karlsruhe im Einsatz. Neben der Unterstützung durch die Rettungskräfte aus dem Landkreis Germersheim beteiligte sich auch ein Hubschrauber der Polizei an der Suchaktion. Nach dem Einsetzen der Boote an den verschiedenen Anlegestellen wurde von allen beteiligten Booten eine Suchkette von Rheinkilometer 384 – 292 gebildet. Kurz vor 14:00 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden, die vermisste Person wurde von der Polizei angetroffen und ist wohlauf. Die Feuerwehren aus Rheinland-Pfalz waren mit zahlreichen Kräften der Feuerwehren der Stadt Germersheim sowie der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen mit mehreren Booten und 20 Fahrzeugen im Einsatz. Die Einsatz – und Abschnittsleitung im Landkreis Karlsuhe bildeten die Feuerwehren Philippsburg und Oberhausen-Rheinhausen unter dem Philippsburger Kommandanten Rudolf Reiß. Seitens der Feuerwehren auf badischer Seite waren über 60 Kräfte im Einsatz.

Zeugen gesucht nach Fahrkartenautomatenaufbruch in Hirschacker-Schwetzingen

Mannheim – Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag (8.Juli)

auf Dienstag (9.Juli) am Bahnhof Hirschacker-Schwetzingen einen

Fahrkartenautomaten aufgebrochen.

Nach derzeitigen Ermittlungen wurde gegen 02:55 Uhr der Fahrkartenautomat am

Bahnhof Hirschacker-Schwetzingen mit einem unbekannten Werkzeug und brachialer

Gewalt aufgebrochen.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders

schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang

Zeugen des Vorfalls.

Personen, die sachdienliche Angaben zum Tathergang und/oder der Täterschaft

machen können, werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in

Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Rufnummer 0721 – 12016 0

oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.

Karlsruhe – Mutmaßlicher Pkw-Aufbrecher wird am Tattag verurteilt

Karlsruhe – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Beamte des Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz nahmen in der Nacht zum Montag

einen 27-jährigen Tatverdächtigen nach einem Pkw-Aufbruch auf frischer Tat

vorläufig fest.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge hörten Zeugen gegen 00:45 Uhr in der Weststadt

die Alarmanlage eines Pkw und bemerkten kurz darauf in der Lessingstraße einen

geparkten Range Rover mit eingeworfener Seitenscheibe. Der 27-jährige

Tatverdächtige wurde von mehreren Passanten dabei beobachtet, wie er aus dem

besagten Pkw stieg und bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizei

festgehalten.

Bei der Festnahme hatte der Mann offensichtlich kein Diebesgut bei sich. Der

entstandene Sachschaden an dem Range Rover wird mit etwa 4.000 Euro beziffert.

Im Rahmen des sogenannten beschleunigten Verfahrens wurde der Tatverdächtige auf

Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem Richter beim zuständigen Amtsgericht

vorgeführt. Da er bei Tatbegehung erheblich alkoholisiert und möglicherweise

schuldunfähig war, erfolgte eine Verurteilung zu einer Geldstrafe von 50

Tagessätzen wegen fahrlässigen Vollrausches.

Karlsruhe – Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Karlsruhe – Am Sonntagmittag ereignete sich auf der Theodor-Heuss-Allee in

der Karlsruher Waldstadt ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht

verletzt wurden.

Evakuierung der S-Bahn aufgrund eines Oberleitungsschaden

Heidelberg – Aufgrund eines gerissenen Tragseils der Oberleitung musste am

Montagmorgen (08.Juli) eine S-Bahn am Haltepunkt Heidelberg-Südstadt/Weststadt

auf der Strecke zwischen Heidelberg und Mosbach evakuiert werden.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge viel die Oberleitung auf die S-Bahn. Alarmierte

Einsatzkräfte und Mitarbeitende der Deutschen Bahn evakuierten die 77 Fahrgäste

aus der S-Bahn, nachdem der Strom abgeschaltet und die Oberleitung geerdet

worden war. Durch den Vorfall wurden nach bisherigen Informationen keine

Personen verletzt.

ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Rechtskurve auf Höhe der

Schneidemühler Straße nach links in den Gegenverkehr. In der Folge streifte er

mit der linken Seite seines Fahrzeugs einen entgegenkommenden BMW.

Die Fahrerin des entgegenkommenden Autos erlitt durch den Unfall Schmerzen an

ihrer Schulter und in einem nahegelegenen Krankenhaus ärztlich versorgt. Zwei

Kinder, die auf der Rückbank des Fahrzeugs saßen, blieben unverletzt. Der

vermeintliche Unfallverursacher zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu und

wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge in einem niedrigen

fünfstelligen Bereich.

Während der Unfallaufnahme war die Kreuzung zeitweise gesperrt.

