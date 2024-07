Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Kindergarten – Zeugen gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis – Am Sonntag hat sich eine bislang unbekannte

Täterschaft in den frühen Morgenstunden gegen 03:40 Uhr gewaltsam Zutritt zu

einem Gebäude im Münchäckerweg verschafft. Hierbei schlugen die Unbekannten eine

Scheibe ein und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Ob etwas entwendet wurde,

ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Eine Schadenshöhe kann derzeit noch

nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen,

die verdächtige Personen beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise

mitteilen können, sich unter Telefonnummer 06222 / 5709-0 zu melden.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Offenstehende Fenster und Türen locken Diebe an – Zeugen gesucht und Warnhinweise der Polizei

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis – Unbekannten Tätern gelang es in den

vergangenen Wochen wiederholt in unterschiedliche Anwesen im Bereich Mannheim,

Heidelberg und des Rhein-Neckar-Kreises einzubrechen. Hierbei machten sie sich

unter anderem offenstehende Türen oder Fenster zunutze.

So verschaffte sich am vergangenen Sonntag ein bislang unbekannter Täter gegen

14:30 Uhr Zutritt in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der

Weberstraße. Hierbei wurde die zugezogene und unverschlossene Wohnungstür auf

bislang unbekannte Weise geöffnet. Beim Erblicken des Wohnungsinhabers verließ

der Einbrecher ohne Diebesgut fluchtartig die Wohnung.

Der unbekannte Mann soll eine dunkelblaue Arbeitshose, ein weißes T-Shirt und

eine dunkle Basecap getragen haben. Zudem soll er kleiner als 170 cm gewesen

sein sowie ein rundes Gesicht und dunkle Augen haben und kurze dunkle Haare,

einen Drei-Tage-Bart und buschige Augenbrauen getragen haben.

Ein aufmerksamer Zeuge konnte noch einen vor dem Mehrfamilienhaus wartenden Mann

beobachten, der ebenfalls die Flucht ergriff. Eine Täterbeschreibung zu diesem

liegt nicht vor.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt

in dem Fall und bittet Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe beobachten

konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise mitteilen können, sich unter

Telefonnummer 0621 / 174-4444 zu melden.

Hinweise der Polizei:

Die Polizei warnt vor Einbrechern! Durch richtiges Verhalten und eine effiziente

Sicherungstechnik können viele Einbrüche verhindert werden.

So schützen Sie sich:

Wenn Sie Ihr Haus verlassen – auch nur für kurze Zeit –

schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.

Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren.

Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher

finden jedes Versteck.

Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den

Schließzylinder aus.

Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem

Nachbargrundstück.

Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die

Polizei.

Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in

sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Weitere Tipps Ihrer Polizei zum Thema Einbruchschutz finden Sie hier:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: 7 Kabeltrommeln entwendet – Zeugen gesucht

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis – Am Montag stellte ein Mitarbeiter einer

Firma im „Neugraben“ Aufbruchsspuren an einer Lagertür fest. Bei der

anschließenden Begehung der Lagerhalle stellte er das Fehlen von mehreren

Kabeltrommeln fest. Der Tatzeitraum kann derzeit noch nicht genau eingegrenzt

werden. Täterhinweise sind bislang noch nicht bekannt. Aufgrund der Menge des

Diebesguts wird davon ausgegangen, dass die Kabeltrommeln mit einem Fahrzeug

abtransportiert wurden. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 15.000 Euro

geschätzt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe

beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Tel.: 06203 / 9305-0 zu

melden.

Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis: Mit mehr als 3 Promille auf Ape unterwegs

Schönbrunn – Am Montagmittag gegen 16:15 Uhr war ein betrunkener

47-jähriger Ape-Fahrer (Mofa mit drei Rädern) auf der Heidelberger Straße aus

Waldwimmersbach kommend unterwegs, als er im Rahmen einer stationären

Kontrollstelle einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Die Beamten des

Polizeireviers Eberbach stellten bei dem Mann starken Alkoholgeruch fest, wonach

er angab, lediglich zwei „große Bier“ getrunken zu haben. Da sich die Größe der

beiden Biere nicht mehr ermitteln ließen, führten die Einsatzkräfte einen

Atemalkoholtest bei dem 47-Jährigen durch. Dieser gab Rückschluss darauf, dass

es sich um zwei sehr große Biere gehandelt haben muss. Der Mann war mit 3,1

Promille unterwegs. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, wonach er wieder gehen

durfte. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Sankt Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus

Sankt Leon-Rot – Am Montag, gegen 20.30 Uhr, kam es im OT Rot in der

Hauptstraße zu einem Zimmerbrand einer, im Erdgeschoß befindlichen, Wohnung

eines Mehrfamilienhauses. Durch die Freiwillige Feuerwehr Sankt Leon, die mit 30

Mann vor Ort war, konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht

werden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der

Ermittlungen. 7 Bewohner des Anwesens konnten sich zuvor selbständig in

Sicherheit bringen. Glücklicherweise waren keine Verletzten zu verzeichnen. Über

die Schadenhöhe in der Brandwohnung, die nicht mehr bewohnbar ist, liegen

bislang keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen

aufgenommen.

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Vollsperrung nach Unfall auf der Autobahn

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 – Gegen 14.30 Uhr befuhr ein 36-jähriger

Mann in seinem VW Passat die Autobahn 6 in Fahrtrichtung Heilbronn. Mit ihm in

seinem Fahrzeug waren seine Frau und die zwei Kinder im Alter von 2 Jahren und 6

Monaten. Ungefähr auf Höhe der Ortschaft Balzfeld platzte ein Reifen am

Fahrzeug. Der Fahrer versuchte noch das Fahrzeug unter Kontrolle zu halten, was

ihm aber nicht gelang. Der Wagen schleuderte über die linke Fahrspur,

kollidierte zuerst mit der Betonleitwand, überschlug sich dann und kam

letztendlich auf dem Dach liegend auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand.

Die nachfolgenden Verkehrsteilnehmer konnten ihre Fahrzeuge rechtzeitig zum

Stehen bringen. Die Familie wurde umgehend zur ärztlichen Überprüfung in ein

nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Glücklicherweise blieben die Kinder

unverletzt, lediglich der Fahrer und seine Ehefrau erlitten leichte

Verletzungen. Sie konnten das Krankenhaus aber nach einer ambulanten Behandlung

schon wieder verlassen. Der Unfallschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

Zur Unfallaufnahme musste die Autobahn in Richtung Heilbronn kurzfristig voll

gesperrt werden. Dieses führte zu einem Rückstau von ca. 6km Länge. Gegen 16 Uhr

war die Unfallstelle geräumt und der Verkehr konnte wieder freigegeben werden.

