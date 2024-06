Frankenthal, Ludwigshafen: IMUSICAPELLA Konzerte am 06. und 07. Juli 2024

Frankenthal / Ludwigshafen – IMUSICAPELLA ist ein mit vielen internationalen Preisen ausgezeichneter Kammerchor auf seiner 7. Europatour, unterwegs zu verschiedenen Chorwettbewerben. Am 06.07.2024 ist der Chor in Frankenthal und am 07.07.2024 in Ludwigshafen zu hören.

Die 21 vom Singen begeisterten jungen Leute stammen aus einer katholischen Kirchengemeinde in Imus, einem Vorort von Manila, auf den Philippinen. Bereits mehrfach waren sie in den vergangenen Jahren in Frankenthal, Ludwigshafen und Speyer zu Gast. Immer wieder beeindruckten sie ihr Publikum mit brillanten Stimmen und asiatischem Charme. Mit ihrem Dirigenten Tristan Caliston Ignacio präsentieren sie uns ein Programm aus klassischen und zeitgenössischen, internationalen und philippinischen, geistlichen und weltlichen Liedern.

IMUSICAPELLA

Preisgekrönter A-Capella-Chor von den Philippinen

Samstag, 6.7.24, 19 Uhr, Kirche des Nazareners, Siemensstr. 2, Frankenthal

Sonntag, 7.7.24, 19 Uhr, protestantische Kirche, Bürgermeister-Fries-Str. 3, LU-Edigheim

Eintritt frei - Spende willkommen.