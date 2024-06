Karlsruhe – Mehrere Pkw in Parkhaus beschädigt und durchwühlt – Polizei nimmt drei 17-Jährige vorläufig fest

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Nachdem am späten Donnerstagabend in einem Parkhaus in der Karlsruher Innenstadt

mehrere Pkw beschädigt und nach Wertgegenständen durchsucht wurden, nahm die

Polizei in der Nacht drei 17-jährige Jugendliche fest.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge bemerkten Zeugen gegen 22:30 Uhr im

Parkhaus „Kaiserstraße“ in der Fritz-Erler-Straße einen beschädigten Pkw. Als

sie kurz darauf auf zwei verdächtige Personen aufmerksam wurden, die sich an

einem weiteren Fahrzeug zu schaffen machten, verständigten sie die Polizei. Den

vermeintlichen Tätern gelang zwischenzeitlich zunächst unerkannt die Flucht. Im

Parkhaus stellten die Polizeibeamten an bislang insgesamt 17 Fahrzeugen

Beschädigungen fest. Mindestens acht Fahrzeuge wurden aufgebrochen und offenbar

nach Wertgegenständen durchsucht.

Im Zuge der unmittelbar eingeleiteten Fahndung wurde eine Polizeistreife auf

einen verdächtigen mit zwei Jugendlichen besetzten Roller aufmerksam. Als die

Streife das Duo daraufhin einer Kontrolle unterziehen wollte, beschleunigten

diese und fuhren davon. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und nahmen die

Verdächtigen schließlich vorläufig fest, als sie sich zu Fuß mit einem weiteren

Jugendlichen in der Fritz-Erler-Straße befanden.

Bei der anschließenden Durchsuchung der drei Tatverdächtigen stellten die

Beamten vermeintliches Diebesgut sowie mutmaßliche Tatmittel sicher.

Da sich bei der Kontrolle des 17-jährigen Fahrers außerdem Anhaltspunkte für

eine Drogenbeeinflussung ergaben, musste er eine Blutprobe abgeben. Durch die

weiteren Ermittlungen ergab sich zudem, dass der 17-Jährige Fahrer des

Motorrollers nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und das Kleinkraftrad wohl

entwendet war. Da er im dringenden Tatverdacht steht, an den Sachbeschädigungen

und Autoaufbrüchen im Parkhaus beteiligt gewesen zu sein, wird er auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Karlsruhe im Laufe des heutigen Tages dem Haftrichter

vorgeführt.

Gegen seinen ebenfalls 17-jähriger Sozius wurde zunächst ein bereits bestehender

Haftbefehl des Amtsgerichts Adelsheim vollstreckt. Auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird er darüber hinaus ebenfalls am heutigen Tag

dem Haftrichter zur Entscheidung über die Untersuchungshaft vorgeführt.

Der dritte jugendliche Tatverdächtige wurde nach Abschluss der ersten

strafprozessualen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

Der entstandene Sach- und Diebstahlsschaden beläuft sich ersten Schätzungen

zufolge auf rund 100.000 Euro.

Zur Spurensicherung an den betroffenen Fahrzeugen wurde die Kriminaltechnik

hinzugezogen.

Die Polizei im Haus des Jugendrechts hat die weiteren Ermittlungen übernommen

und bittet Zeugen sowie mögliche weitere geschädigte Fahrzeughalter, sich unter

der Telefonnummer 0721 666-3311 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz in

Verbindung zu setzen. Darüber hinaus wird um Kontaktaufnahme durch einen

unbekannten Fahrradeigentümer gebeten, dessen Fahrrad von den Tatverdächtigen

mutmaßlich auf eines der beschädigten Kraftfahrzeuge geworfen wurde.

Linkenheim-Hochstetten – Nachtragsmeldung zur Meldung „Hoher Sachschaden nach Brand einer Lagerhalle“ vom 27.06.2024

Karlsruhe (ots) – Wie bereits berichtet, geriet am Mittwochabend gegen 17:35 Uhr

eine Lagerhalle in der Straße Im Gründel in Linkenheim in Brand. Es entstand ein

Sachschaden von rund 200.000 Euro, die Brandursache war zunächst unklar.

Die Untersuchung des Brandorts sowie die weitergehenden kriminalpolizeilichen

Ermittlungen ergaben nun, dass offenbar zwei Kinder im Alter von 11 und 13

Jahren den Brand verursachten, als sie sich unerlaubt in der Halle aufhielten.

Die Ermittlungen der Polizei im Haus des Jugendrechts dauern weiter an.

Karlsruhe – Zwei Rennradfahrer bei Kollision mit Pkw verletzt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein 45-jähriger Pkw-Fahrer kollidierte am Donnerstagabend in

Grünwettersbach mit zwei Rennradfahrern. Dabei verletzte sich einer der beiden

Radfahrer leicht, der andere schwer.

Ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei zufolge fuhr eine aus drei Männern

bestehende Rennradfahrergruppe gegen 21:15 Uhr auf der Wiesenstraße in Richtung

Karlsruhe. Ein vor der Gruppe fahrender 45 Jahre alter Lenker einer

Mercedes-Benz E-Klasse wollte nach rechts in eine Grundstückseinfahrt abbiegen.

Dabei übersah er offenbar die ihm nachfolgenden Radfahrer wodurch diese in der

Folge mit dem Pkw kollidierten. Bei der Kollision erlitt ein 24-jähriger Radler

leichte Verletzungen, ein 25-Jähriger trug schwere Verletzungen davon. Beide

wurden von Rettungskräften zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Der dritte Mann aus der Radfahrergruppe konnte noch rechtzeitig abbremsen und

blieb unverletzt.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen,

sich unter 0721 944840 zu melden.

Ubstadt-Weiher – 83-Jähriger bei Unfall mit landwirtschaftlichem Gefährt schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Bei einem Unfall mit einem landwirtschaftlichen Gefährt auf

einem Feldweg zwischen Stettfeld und Zeutern am Mittwochvormittag zog sich der

83-Jährige Fahrer des Fahrzeugs schwere Verletzungen zu.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Senior mit einem sogenannten „Hako“ –

einem Einachsschlepper, der vorwiegend im landwirtschaftlichen Bereich zum

Einsatz kommt – auf einem Feldweg von Stettfeld in Richtung Zeutern. In einer

scharfen Linkskurve verkeilte sich offenbar die Lenkeinrichtung des Gefährts,

weshalb der 83-Jährige die Kontrolle verlor und in der Folge von dem Fahrzeug

stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen im Bereich der Hüfte und Beine

zu. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann schließlich in ein Krankenhaus.

Ettlingen – Körperliche Auseinandersetzung unter Jugendlichen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Mehrere Jugendliche gerieten am Mittwochabend vor dem

Albgaubad Ettlingen offensichtlich in Streit, in deren Verlauf mehrere Personen

verletzt wurden.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge kam es gegen 19:15 Uhr aus bislang unbekannter

Jugendlichen auf der Schöllbronner Straße vor dem Freibad. Die von Zeugen

verständigte Polizei traf bei den Fahndungsmaßnahmen zwei 15- und 17-Jährige mit

blutenden Gesichtsverletzungen im Horbachpark an, die medizinisch versorgt

werden mussten. Zwei weitere Jugendliche waren kurz vor der Polizeikontrolle

unerkannt geflüchtet. Sie wiesen ebenfalls offensichtliche Kampfverletzungen

auf. Bislang liegen keine weiteren Erkenntnisse zu den unbekannten Beteiligten

vor, die teilweise lediglich mit Badehosen bekleidet gewesen sein sollen.

Bereits gegen 18:15 Uhr, war vom Personal des Schwimmbads ein Hausverbot

gegenüber einer etwa 10-köpfigen Jugendgruppe ausgesprochen worden. Sie sollen

sich auf dem Freizeitgelände nicht an die bestehende Hausordnung gehalten haben.

Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Verweis aus dem Bad und der etwa eine

Stunde später gemeldeten Auseinandersetzung auf der Straße gibt, ist derzeit

noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

07243/3200-0 mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

Linkenheim-Hochstetten – Hoher Sachschaden nach Brand einer Lagerhalle

Karlsruhe (ots) – Beim Brand einer Lagerhalle am Mittwochabend in Linkenheim

entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200.000 Euro.

Bisherigen Feststellungen zufolge wurden Zeugen gegen 17:35 Uhr auf den Brand

des Gebäudes in der Straße Im Gründel aufmerksam und wählten den Notruf. Als die

Feuerwehr und Polizei vor Ort eintrafen, gab es bereits eine starke

Rauchentwicklung und Flammen schlugen aus der Halle. Den Einsatzkräften der

Feuerwehr gelang es schließlich gegen 19:15 Uhr den Brand zu löschen.

Bei dem betroffenen Gebäude handelt es sich um ein Außenlager der Gemeinde, in

welchem u.a. Fahrzeuge abgestellt waren. Verletzt wurde glücklicherweise

niemand.

Da die Brandursache bislang unklar ist, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen

aufgenommen.

Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Brand oder in den Tagen zuvor verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721

666-5555 beim Kriminaldauerdienst zu melden.