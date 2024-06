Germersheim: Die Polizei-News

Jockgrim – Fahrlässige Körperverletzung durch Hund

Jockgrim (ots)

Eine 40-jährige Joggerin wurde Sonntagmorgen von einem nicht angeleinten Hund angesprungen und leicht am Rücken verletzt. Die Personalien der Hundehalterin stehen fest. Die Verbandsgemeinde Jockgrim wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Kandel – ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Kandel (ots)

Dienstagmorgen kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Wörth einen 47-jährigen PKW-Fahrer aus Karlsruhe. Der Fahrer konnte seinen Führerschein nicht vorzeigen und vermutete diesen in seiner Wohnung. Eine Abfrage in den polizeilichen Systemen ergab jedoch, dass dem Fahrer bereits vor mehreren Jahren die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt und das Fahrzeug an einen Berechtigten übergeben. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.