Mannheim: Unbekanntes Quartett verletzt zwei Brüder – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag, um 00:10 Uhr, befanden

sich zwei junge Männer im Alter von 27 und 33 Jahren im Bereich der Dammstraße,

als sich ihnen im Bereich eines Treppenabganges zum Neckar eine Personengruppe

in den Weg stellte. Die Personengruppe bestand aus drei männlichen und einer

weiblichen Person. Aus dem Zusammentreffen entstand ein Streit, in dessen

Verlauf die weibliche Person begann, die Brüder zu treten. Hierbei traf sie

diese im Bereich des Oberkörpers. Verletzt wurden die beiden Männer hierbei

glücklicherweise nicht. Die männlichen Personen und die beiden Brüder gerieten

dann in eine kurzzeitige Rangelei, bei der glücklicherweise auch niemand

verletzt wurde.

Ein neutraler Zeuge kam hinzu und versuchte, die Rangelei zwischen den

beteiligten Männern zu schlichten, woraufhin sich die unbekannte Personengruppe

schnellen Fußes entfernte. Der ältere Bruder nahm sodann die Verfolgung der

Personengruppe auf. Der vor Ort verbliebene 27-Jährige versuchte derweil den

Zeugen mehrfach zu überzeugen, mit ihm auf die zwischenzeitlich verständigte

Polizei zu warten, woraufhin der Zeuge begann, den 27-Jährigen zu schubsen. Eine

weitere, unbekannte männliche Person kam hinzu und sprühte dem 27-Jährigen

unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht. Hiernach entfernten sich auch der Zeuge

sowie die weitere männliche Person schnellen Fußes von der Örtlichkeit.

Die Tatverdächtigen werden folgendermaßen beschrieben:

1.Tätergruppierung:

Eine weibliche Person: dunkle längere Haare, ca. 170 cm groß, kräftige Statur,

ca. 20 Jahre alt, war bekleidet mit dunklem Pullover und dunkler Hose

Eine männliche Person: ca. 185 cm groß, dunkle, kurz geschnittene Haare, ca. 20

Jahre alt;

Zwei weitere männliche Personen, ca. 20 Jahre alt.

Gruppierung:

Eine männliche Person (zunächst Zeuge), die den Streit schlichten wollte und

dann begann zu schubsen: afrikanischer Phänotyp, ca. 182-185 cm groß, dunkle

Kleidung, zw. 20-23 Jahre alt.

Eine männliche Person, die Pfefferspray gesprüht hat: ca. 155- 160 cm groß, ca.

16 Jahre alt.

Bis zum Eintreffen der Polizei stellte der 27-Jährige fest, dass sein

Mobiltelefon im Wert von mehreren hundert Euro entwendet wurde. Wer für den

Diebstahl des Mobiltelefons verantwortlich ist, ist Gegenstand der weiteren

Ermittlungen, welche das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt eingeleitet hat.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt ist auf der Suche nach Zeugen, die

Hinweise zu den Tätern oder dem Sachverhalt geben können. Diese werden gebeten,

sich unter der Tel-Nr.: 0621/33010 zu melden.

Mannheim: Kollision zwischen PKW und Straßenbahn

Mannheim (ots) – Am Montagmittag fuhr eine 32-jährige Mazda-Fahrerin gegen 12:40

die Theodor-Heuss-Anlage entlang in Richtung Schubertstraße, als sie auf Höhe

der Kreuzung „Am Oberen Luisenpark“ nach links abgebogen ist.

Ersten Ermittlungen zu Folge übersah sie hierbei die in gleiche Richtung

fahrende Straßenbahn, sodass es trotz einer Notbremsung der 41-jährigen

Straßenbahnfahrerin zum Zusammenstoß zwischen dem Mazda und der Straßenbahn kam.

In der Straßenbahn befanden sich knapp 100 Fahrgäste, von denen glücklicherweise

niemand verletzt wurde. Außerdem bleiben auch die Auto- und Straßenbahnfahrerin

unverletzt.

Die Höhe des gesamten Sachschadens an den beiden Fahrzeugen wird auf 11.000 Euro

geschätzt.

Im Zusammenhang mit der Unfallaufnahme kam es zur kurzzeitigen Störung des

Straßenbahnverkehrs.

Mannheim: Zeugen nach Diebstahl von Kraftrad gesucht!

Mannheim (ots) – Eine noch unbekannte Täterschaft entwendete im Zeitraum von

Samstag, 17 Uhr bis Sonntag, 14 Uhr ein Kraftrad in der Augartenstraße und

flüchtete unerkannt. Bei dem Zweirad handelt es sich um das Modell KTM 390

Adventure in den Farben Orange und Schwarz. Auch an einem daneben geparkten

Kraftrad versuchte die Täterschaft das Zündschloss aufzubohren, um so die

Wegfahrsperre zu entriegeln. Dies gelang jedoch nicht. Es entstand ein

Gesamtschaden von mehr als 5.000 Euro. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat

die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu der Täterschaft

geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-3310

zu melden.

Mannheim: Personengruppe wirft Gegenstand auf Passanten – Zeugenaufruf!

Mannheim (ots) – Am Sonntagabend kurz vor 20 Uhr war ein 56-jähriger Mann zu Fuß

in Richtung des Quadrats Q3 unterwegs. Auf Höhe von P2 kam dem Passanten eine

Gruppe von etwa zwölf Personen entgegen. Die Gruppe rief dem Mann zunächst etwas

zu und warf danach einen Gegenstand in dessen Richtung. Der 56-Jährige wurde am

Auge getroffen und erlitt leichte Verletzungen. Zeugen, welche das Geschehen

beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt

unter Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

Mannheim/Laudenbach: Personensuchen unter Beteiligung eines Hubschraubers beendet- Personen wieder aufgefunden

Mannheim/Laudenbach (ots) – Die in den Nachmittagsstunden durchgeführten

Suchmaßnahmen im Bereich Laudenbach und dem Mannheimer Luisenparks sind

abgeschlossen. Anlass der Suchmaßnahmen waren zwei Personen, wo nicht

auszuschließen war, dass diese sich jeweols in einer hilflosen Lage befanden.

Beide Gesuchte konnten in den späten Abendstunden in Weinheim bzw. Mannheim

aufgefunden werden. Vorsorgliche wurden Beide zur medizinischen Begutachtung in

umliegenden Krankenhäuser behandelt.