Karlsruhe – Das Polizeipräsidium Karlsruhe informiert: Sicher auf Großveranstaltungen unterwegs

Karlsruhe (ots) – Festivals, Volks-, Vereins- und Straßenfeste sind beliebte

Veranstaltungen, um gemeinsam zu feiern. Sommerliche Temperaturen,

Musikdarbietungen und eine ausgelassene Stimmung locken große Besucherzahlen an.

Zudem findet aktuell bis zum 14. Juli 2024 die UEFA EURO 2024 statt, die von

zahlreichen Fußballinteressierten auf Public-Viewing-Veranstaltungen, Fanmeilen

oder gemeinsam in Gaststätten verfolgt wird.

Doch wo viele Menschen zusammenkommen, kann es auch immer wieder zu Problemen

und Straftaten kommen. Damit Ihnen die kommenden Veranstaltungen positiv in

Erinnerungen bleiben, haben wir einige Tipps und Hinweise für Sie

zusammengefasst:

Vorsicht Taschendiebe! Schützen Sie Ihre Wertsachen!

Stark belebte Orte, Gedränge, Tanz und der Freudentaumel über ein Tor …

Situationen, die Taschendiebe lieben. Denn hier werden Ablenkungsmanöver und der

schnelle Griff nach der Geldbörse oder dem Smartphone oftmals nicht bemerkt und

die Täterinnen und Täter entkommen unerkannt in der Menschenmenge.

Nehmen Sie daher nur das Nötigste mit. Bewahren Sie Wertsachen möglichst dicht

am Körper in verschiedenen Taschen auf. Bei Verlust Ihrer Zahlungskarten und des

Personalausweises mit Online-Ausweisfunktion sollten Sie sofort handeln und ihre

Karten sowie den Ausweis unter der Sperr-Notruf-Nummer 116 116 sperren lassen.

Erstatten Sie bei Verdacht einer Straftat eine Anzeige bei der Polizei.

Unter www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/taschendiebe-schlagen-im-g

edraenge-zu/ finden Sie zahlreiche Informationen sowie ein Faltblatt in

deutscher und englischer Sprache zum Download. Dazu finden Sie auch Links zu

Videoclips, die Ihnen zeigen, wie Taschendiebe vorgehen und Sie sich vor

Diebstahl schützen können.

Vorsicht: Gewalt und Belästigung!

Leider kommt es bei Großveranstaltungen auch immer wieder zu alkoholbedingten

Auseinandersetzungen. Unbeteiligte Festbesucher werden schnell grundlos

angegangen oder angepöbelt.

Gehen Sie daher am besten in der Gruppe und achten Sie aufeinander. Lassen Sie

sich nicht provozieren und meiden Sie aggressiv und bedrohlich wirkende

Situationen.

Sprechen Sie gezielt andere Menschen an und bitten Sie um Hilfe, wenn Sie sich

belästigt oder bedroht fühlen.

Stehen Sie auch für andere ein und zeigen Sie Zivilcourage. Helfen Sie, ohne

sich dabei selbst in Gefahr zu bringen. Rufen Sie im Notfall die Polizei unter

110. Wir sind auf vielen Veranstaltungen für Ihre Sicherheit im Einsatz.

Unsere sechs Zivilcourage-Regeln finden Sie auf unserer Kampagnenseite

www.aktion-tu-was.de.

Alkohol im Straßenverkehr! Vorsicht Führerschein in Gefahr!

Alkohol und Drogen gehörten im vergangenen Jahr wieder zu den

Hauptunfallursachen. Wer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss im Straßenverkehr

unterwegs ist, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere.

Sprechen Sie sich schon vor einer Veranstaltung ab, wer sich hinters Steuer

setzt. Zeigen Sie Verantwortung: Wer Alkohol trinkt, sollte sich Gedanken

machen, wie er nach dem Festbesuch nach Hause kommt. Ob mit Bus, Bahn oder Taxi,

das Auto bleibt stehen!

Informationen zum Thema Alkohol im Straßenverkehr sowie zu den rechtlichen

Folgen finden Sie auf unserer Kampagnenseite unter

www.gib-acht-im-verkehr.de/verkehrssicherheit/alkohol-drogen-medikamente/.

Jugendschutz? Na klar!

Veranstalter und Gewerbetreibende haben eine besondere Verantwortung gegenüber

Kindern und Jugendlichen. Beachten Sie die Bestimmungen des Jugendschutzes und

damit die jeweiligen Altersgrenzen und Abgabeverbote. Eine Übersicht der

Jugendschutzbestimmungen in Form eines Plakats finden Sie unter

https://shop.gib-acht-im-verkehr.de/produkt/jugendschutz-plakat/.

Auch in diesem Jahr sind auf verschiedenen Veranstaltungen wieder

Jugendschutzteams im Einsatz, die ein besonderes Augenmerk auf Kinder und

Jugendliche haben. Ziel ist es, durch Ansprachen Alkoholmissbrauch möglichst

früh zu unterbinden, aber auch bereits alkoholisierte Kinder und Jugendliche in

die sichere Obhut der Eltern oder notfalls des Jugendamts zu übergeben.

Gerne geben Ihnen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Referats

Prävention unter 0721 / 666-1201 Auskunft zu diesen Themen. Im Internet finden

Sie unter www.polizei-beratung.de und www.gib-acht-im-verkehr.de zahlreiche

Informationen zu weiteren Themen der Kriminal- und Verkehrsunfallprävention.

Karlsruhe – Einbruch in Handyladen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – In der Nacht auf Dienstag brachen Unbekannte in einen

Handyladen in der Karlsruher Innenstadt ein.

Nach derzeitigen Erkenntnissen warfen die Täter gegen 03:45 Uhr eine Glastür des

Ladengeschäfts in der Kaiserstraße, zwischen Kronen- und Adlerstraße, mit einem

Gullideckel ein und gelangten so in den Innenraum. Anschließend entwendeten sie

eine bislang unbekannte Anzahl von Mobiltelefonen aus den Auslagen und

flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte bislang nicht

zur Identifizierung der Täter. Der Wert des Diebesgutes kann derzeit noch nicht

beziffert werden.

Den Gullideckel hatten die Unbekannten zuvor offensichtlich aus der Straßendecke

in unmittelbarer Nähe des Ladens entnommen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Karlsruhe-Marktplatz unter der Rufnummer 0721/666-3311 zu melden.

Bad Schönborn – Dieb betritt Wohnung und stiehlt Geldkassetten – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Am Montagmorgen betrat ein Unbekannter eine offenstehende

Wohnung im Bad Schönborner Gemeindeteil Langenbrücken und entwendete zwei

verschlossene Geldkassetten.

Gegen 11:10 Uhr verließ eine 81-jährige Frau kurzzeitig ihre Wohnung in der

Küfergasse um den Hausmüll nach draußen zu bringen. Die Wohnungstür lehnte die

Frau lediglich an und schloss sie nicht, da sie unverzüglich zurückkehren

wollte. Im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses begegnete der 81-Jährigen ein

unbekannter Mann, welcher an ihr vorbeiging. Als die Seniorin zu ihrer Wohnung

zurückkehrte, bemerkte sie, dass die Wohnungstür vollständig geöffnet war. Beim

Betreten ihres Schlafzimmers kam der 81-jährigen Bewohnerin der unbekannte Mann

mit zwei Geldkassetten entgegen. Die Frau versuchte noch nach ihrem Eigentum zu

greifen, jedoch drückte der unbekannte Dieb die Frau nach einem kurzen Gerangel

offenbar zur Seite und flüchtete aus der Wohnung. Hierbei erlitt die Frau wohl

leichte Verletzungen an den Armen. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei

nach dem Dieb verlief bislang ohne Erfolg.

Die Frau beschreibt den Mann wie folgt: Er soll ca. 25 Jahre alt und etwa

170-175 cm groß gewesen sein. Der Mann soll schlank sein und einen schwarzen

Vollbart, sowie kurze schwarze Haare tragen. Zum Tatzeitpunkt trug der

Unbekannte offenbar ein dunkelgrünes T-Shirt und eine dunkle Hose. Die

Geldkassetten haben eine dunkelgrüne und dunkelviolette Farbe. Die Höhe des

Schadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter

0721 666-5555 entgegen.

Hambrücken – Einsatzlage im Rathaus in Hambrücken

Karlsruhe (ots) – Ein mit einem Messer bewaffneter 45-jähriger Mann war am

Dienstagvormittag gegen 09:40 Uhr Auslöser für einen größeren Polizeieinsatz im

Rathaus Hambrücken in der Hauptstraße. Der 45-Jährige Asylbewerber befand sich

mutmaßlich in einer psychischen Ausnahmesituation und verletzte sich mit

mehreren Messerstichen selbst.

Vorausgegangen soll ersten Erkenntnissen zufolge ein behördlicher

Wohnungsverweis des Betroffenen aus einer Gemeinschaftsunterkunft sein. Mit dem

Wunsch, eine Aufhebung der Maßnahme zu erreichen, soll sich der Mann am heutigen

Dienstag zum Hambrückener Rathaus begeben haben. Nachdem die Anordnung nicht

widerrufen wurde, zog der aus Afrika stammende Mann ein mitgebrachtes

Küchenmesser hervor und verletzte sich damit innerhalb des Gebäudes selbst.

Gegen 10:00 Uhr ließ sich der 45-Jährige vor dem Rathaus widerstandslos

festnehmen. Der Schwerverletzte wurde zur ärztlichen Versorgung in ein

Krankenhaus gebracht.

Zu einer Bedrohungslage kam es nach derzeitigem Sachstand nicht. Eine Gefährdung

Dritter habe zu keinem Zeitpunkt bestanden.

Zur Bewältigung der Lage waren starke Polizeikräfte vor Ort. Auch Einsatzkräfte

der Feuerwehr und Rettungsdienste wurden alarmiert.

Körperliche Auseinandersetzung im Zug

Karlsruhe (ots) – Sonntagabend (23. Juni) kam es im RE 4 zu einer körperlichen

Auseinandersetzung zweier Gruppierungen. Drei Personen wurde dabei leicht

verletzt.

Gegen 17:55 Uhr befanden sich die 16-, 25-, und 31-jährigen deutschen sowie die

beiden 17-jährigen nigerianischen Staatsangehörigen im Regionalexpress 4 auf der

Fahrt von Frankfurt/Main nach Karlsruhe. Bereits während der Fahrt kam es zu

einer verbalen Auseinandersetzung der beiden Parteien.

Im weiteren Verlauf steigerte sich diese und mündete in gegenseitigen

Handgreiflichkeiten, welche sich schließlich auf den Bahnsteig 1 des Karlsruher

Hauptbahnhofs verlagerten.

Laut der Aussage eines Zeugen wurde hierbei eine Bierflasche geworfen.

Sowohl die beiden jugendlichen Tatverdächtigen als auch der 25-Jährige wurden

leicht verletzt, lehnten ärztliche Versorgungen jedoch ab.

Durchgeführte Atemalkoholmessungen ergaben bei dem 31-jährigen Tatverdächtigen

einen Wert von 1,34 Promille und bei dem 25-Jährigen einen Wert von 1,04

Promille. Die weiteren Tatverdächtigen waren nicht alkoholisiert.

Weiterhin wurden bei der Tathandlung eine Deutschlandflagge, ein T-Shirt sowie

eine Kette zerstört. Die Schadenshöhe beläuft sich auf insgesamt 215 Euro.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen unter anderem wegen

der gefährlichen Körperverletzung und Beleidigung gegen die fünf Tatverdächtigen

aufgenommen. Gegenstand dieser ist auch der Tathergang des Flaschenwurfs.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen des Vorfalls gesucht. Personen, die

sachdienliche Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich mit den

ermittelnden Beamten in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der

Rufnummer 0721 – 120160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de

erfolgen.

Walzbachtal – Mehrere Hochsitze durch Brände beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Am Sonntagnachmittag wurden der Polizei innerhalb von 90

Minuten drei von Feuer beschädigte Hochsitze im Bereich Wössingen gemeldet.

Gegen 15:15 Uhr bemerkte ein Radfahrer Flammen an einem Jägerstand im Gewann

Waldwiese, Nahe des Steinbruches. Offensichtlich gelang es dem aufmerksamen

Mann, den Brand noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte mit einer

mitgeführten Wasserflasche zu löschen.

Der Brand eines weiteren Hochsitzes wurde gegen 16:45 Uhr im Gewann Guter

Grund/Sprantaler Berg von einem Fußgänger gemeldet. Zum Entdeckungszeitpunkt war

die Holzkonstruktion bereits nahezu komplett von den Flammen zerstört.

Kurz darauf meldete ein Jagdberechtigter Brandbeschädigungen an einem ebenfalls

im Bereich stehenden Hochsitz. Hier war das Feuer wohl bereits selbständig

ausgegangen.

Alle Jägerhochsitze befanden sich auf freiem Feld. Der entstandene Sachschaden

wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht der Verdacht, dass die Brände

vorsätzlich gelegt wurden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

07252/5046-0 mit dem Polizeirevier Bretten in Verbindung zu setzen.

Malsch – Einbruch in Einfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Einbrecher verschafften sich am vergangenen Wochenende

gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in Malsch und flüchteten unerkannt mit

ihrer Beute.

Nach den bisherigen polizeilichen Feststellungen gelangten die Diebe zwischen

Samstag, 11:30 Uhr und Sonntag, 13:00 Uhr über ein aufgehebeltes Fenster in das

Innere des Wohnhauses in der Dr.-Eugen-Essig-Straße. Anschließend durchsuchten

sie die Räumlichkeiten und nahmen unter anderem Bargeld und Schmuck an sich.

Der entstandene Diebstahl- und Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert

werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721

666-5555 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Karlsruhe (ots) – Ein unbekannter Täter ist am Samstagmittag in ein

Einfamilienhaus in Karlsruhe-Durlach eingestiegen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand erlangte der unbekannte Täter Zugang zum Haus

durch ein offenes Küchenfenster im Erdgeschoss. Die Tat fand vermutlich zwischen

14:35 Uhr und 14:45 Uhr in einem Einfamilienhaus im Töpferweg im Stadtteil

Durlach statt. Anschließend durchsuchte der Unbekannte sämtliche Räumlichkeiten

im Erdgeschoss. Eine Bewohnerin entdeckte den offenbar dunkel gekleideten Täter

auf seiner Suche nach Wertgegenständen in ihrem Wohnzimmer, woraufhin er aus dem

geöffneten Küchenfenster in unbekannte Richtung flüchtete.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen entwendete der Täter eine

dreistellige Summe Bargeld.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721

666-5555 in Verbindung zu setzen.

Weingarten – Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall und leistet Widerstand bei anschließender Personenkontrolle

Karlsruhe (ots) – In der Nacht auf Sonntag verlor ein alkoholisierter Pkw-Fahrer

in Weingarten offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine

Fahrbahnabgrenzung. Bei der anschließenden Personenkontrolle schlug er mit

seinen Armen nach den Polizeibeamten.

Gegen 01:20 Uhr fuhr ein Autofahrer auf der Jöhlinger Straße in Fahrtrichtung

Bruchsaler Straße. Im Einmündungsbereich zur B3 verlor der 28-jährige Autofahrer

offenbar die Kontrolle über seinen Pkw, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte

mit mehreren Sperrpfosten. Anschließend fuhr der Mann in Richtung Bruchsal

davon. Eine alarmierte Polizeistreife fand an der Unfallstelle nur noch das

zurückgelassene Pkw-Kennzeichen vor. In der Folge stellten die Beamten den Mann

an seiner Wohnanschrift fest und unterzogen ihn einer Personenkontrolle.

Zunächst versuchte der alkoholisierte Mann zu flüchten, wurde dann jedoch durch

die Polizeibeamten vorläufig festgenommen. Hierbei widersetzte sich der

28-Jährige der Festnahme und schlug nach den Beamten. Diese erlitten nach ersten

Erkenntnissen glücklicherweise nur leichte Verletzungen.

Der junge Autofahrer muss nun unter anderem mit einer Anzeige wegen Unerlaubten

Entfernen vom Unfallort und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.