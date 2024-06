Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Streit mündet in gefährliche Körperverletzung – Zeugenaufruf

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bereits am Samstagmorgen, gegen 08:30 Uhr,

kam es in der Eisenbahnstraße im Bereich der Bahnhofanlage Hockenheim zu einer

körperlichen Auseinandersetzung, bei der sich zwei Männer im Alter von 22 und 52

Jahren gegenseitig mit einem Teppichmesser verletzten. Der 52-Jährige musste zur

Versorgung seiner leichten Verletzung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht

werden, wohingegen der 22-jährige Kontrahent auf eine medizinische Versorgung

verzichtete.

Hintergründe zur Tat sind unbekannt und nun Gegenstand der Ermittlungen, die das

Polizeirevier Hockenheim eingeleitet hat. Das Polizeirevier Hockenheim ist auf

der Suche nach Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Diese werden

gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 06205-2860 zu melden.

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter entblößt sich an Bahnhof – Zeugen gesucht

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagvormittag gegen 11 Uhr bemerkte

eine Zeugin am Neckargemünder Bahnhof einen Mann, welcher sich am Gleis 5

entblößte und sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen haben soll. Der

Unbekannte wird wie folgt beschrieben: ca. 175 cm groß, schlank, vollständig

graue Haare, helle T-Shirt, blaue Jeans, braune Ledertasche, „seriöses“

Erscheinungsbild. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen

exhibitionistischer Handlungen eingeleitet. Zeugen, welche sachdienliche

Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd

unter Tel.: 06223/9254-0 in Verbindung zu setzen.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen Motorradfahrer und Radfahrer

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montag um 10:37 Uhr fuhr ein 46-jähriger

Motorradfahrer in der Straße „Im Tiefgewann“ in Richtung Sulzbach, als es zu

einem Unfall mit einem 84-jährigen Radfahrer kam.

Der Radfahrer fuhr in gleiche Richtung auf dem rechtsseitig befindlichen Radweg.

Ersten Ermittlungen zu Folge verließ er den Radweg, indem er plötzlich und ohne

vorheriges Handzeichen nach links auf die Fahrbahn wechselte, auf der auch der

Motorradfahrer fuhr. Der 46-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und

es kam zu einem Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Der Radfahrer wurde

durch den Unfall schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Motorradfahrer

wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und musste ebenfalls in einem Krankenhaus

medizinisch betreut werden.

An den beiden Zweirädern entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

B39/Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Grüner Pritschenwagen flüchtet nach Verkehrsunfall – Zeugenaufruf!

B39/Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagmorgen gegen 9:30 Uhr bog ein

grüner Pritschenwagen von der A6 kommend auf die B39 ab, obwohl die Ampelanlage

rot zeigte. Eine 43-jährige Frau in einem Peugeot, welche sich bereits auf der

B39 in Richtung Walldorf befand, musste dem Pritschenwagen ausweichen, um einen

Unfall zu vermeiden. Durch das Ausweichmanöver touchierte die Frau den Audi

einer 33-Jährigen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 5.000

Euro. Zu einer Kollision mit dem Pritschenwagen kam es nicht. Der männliche

Insasse im Pritschenwagen, welcher schwarze Haare gehabt und südländischen

Phänotyps gewesen sein soll, fuhr von der Unfallstelle einfach davon. Zeugen,

welche sachdienliche Hinweise zum Verursacher machen können, werden gebeten,

sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu

setzen.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus – Wer kann Hinweise geben?

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwischen Sonntagvormittag und Montagabend

brach eine bisher unbekannte Täterschaft in ein Einfamilienhaus am

Nächstenbacher Berg ein. Nachdem die Täter auf einen Balkon geklettert waren,

hebelten sie die Tür auf und gelangten so in das Gebäude. Innerhalb des Anwesens

durchwühlten die Unbekannten mehrere Räume und stahlen diverse Schmuckstücke

sowie einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag. Die Ermittlungsgruppe Eigentum

und die zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben

die Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl übernommen. Zeugenhinweise

werden beim Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 entgegengenommen.

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5: Sperrung nach Unfall auf der Autobahn 5 aufgehoben

Schriesheim/RNK (ots) – Am Montag ereignete sich gegen 14:50 Uhr auf der A5

zwischen Dossenheim und Ladenburg in Richtung Kreuz Weinheim ein Verkehrsunfall

zwischen einem Autofahrer sowie einem Motorradfahrer. Nach ersten Erkenntnissen

befanden sich ein 32-jähriger Mann in seinem PKW und ein 62-jähriger Mann auf

einem Motorrad auf der linken Fahrspur. Verkehrsbedingt musste der 32-jährige

sein Fahrzeug abbremsen. Vermutlich aufgrund zu geringem Abstandes konnte der

Krad-Fahrer nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf den PKW mit hoher

Geschwindigkeit auf. Der 62-jährige wurde über das Fahrzeug geschleudert und

erlitt nach jetzigen Erkenntnissen multiple Verletzungen am ganzen Körper. Es

besteht aber keine Lebensgefahr. Er wurde zur weiteren Versorgung stationär in

einem Krankenhaus aufgenommen. Der PKW-Fahrer erlitt einen Schock und klagte

über Schwindel. Der Sachschaden beläuft sich in der Summe auf ca. 25.000 Euro.

Zur Unfallaufnahme musste die BAB 5 teilweise gesperrt werden und konnte erst

gegen 19:30 Uhr wieder komplett freigegeben werden.

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Brand einer Gartenhütte

Sandhausen (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag, in der Zeit von 23:40

Uhr bis 00:20 Uhr, wurde ein brennendes Gartenhaus im Weg Am Leimbach gemeldet.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei nach den

Löscharbeiten fest, dass das Gartenhaus unbeschädigt blieb, allerdings eine

Hecke und ein Rattan-Sichtschutz verbrannten.

Die Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten

Sandhausen hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus – Zeugen gesucht!

Leimen (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag verschaffte sich eine noch

unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Buchenweg.

Hierzu wurde eine Terrassentür aufgehebelt. Im Inneren durchwühlte die

Täterschaft sämtliche Räume nach Diebesgut. Ob etwas entwendet wurde und wie

hoch der Schaden ist, ist noch unklar. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg

hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebetene, sich unter der Telefonnummer

0621/174-4444 zu melden.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unklarer Unfallhergang beim Einparken – Zeugen gesucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bereits am Freitagnachmittag gegen 14:30 Uhr

parkte eine 66-jährige Frau auf der Friedrichstraße ihren Opel hinter einem

bereits am Fahrbahnrand stehenden PKW ein. Zum gleichen Zeitpunkt war ein

59-jähriger Mann mit seinem Freelander auf der Friedrichtstraße in Richtung der

Bussemerstraße unterwegs. Zwischen den beiden Fahrzeugen kam es zu Kollision.

Der Opel wurde am Heck hinten links beschädigt, während der Freelander an der

rechten Fahrzeugfront einen Schaden aufweist. Die Unfallbeteiligten machen

unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Das Polizeirevier Eberbach nimmt

Zeugenhinweise unter Tel.: 06271/9210-0 entgegen.

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte brechen in Restaurant ein – Zeugen gesucht!

Ketsch (ots) – Derzeit noch unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von

Samstag auf Sonntag Zutritt zu einem Restaurant am Waldsportplatz und

entwendeten einen Tresor. Wie viel Geld sich in dem Tresor befand, ist noch

unklar. Hinweise auf die Identität der Täterschaft liegen keine vor. Daher sucht

die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg nun Zeugen, welche verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Nummer

0621/174-4444 zu melden.