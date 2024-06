Einbruch in Pfarramt – Zeugen gesucht

Mutterstadt (ots) – In der Nacht auf Dienstag 11.06.2024 zwischen 23:30-08:30 Uhr,brachen Unbekannte in das katholische Pfarramt in der Speyerer Straße ein. Im Pfarramt wurde eine Tür aufgebrochen und mehrere Räume durchsucht. Es wurde ein Schlüssel für die angrenzende Kirche entnommen, diese geöffnet und betreten.

Zum aktuellen Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Haben auch Sie etwas beobachtet und können Angaben machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schifferstadt, Telefonnummer 06235 – 4950 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de .

Geschwindigkeitskontrollen

Schifferstadt (ots) – Am Dienstag 11.06.2024 führten Beamte der Polizei Schifferstadt im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr Geschwindigkeitskontrollen an drei Örtlichkeiten im Dienstgebiet durch.

K30 Ortsausgang Schifferstadt in Fahrtrichtung Waldsee – K13 Waldsee in Höhe Campinggebiet Auf der Au – L454 Ortseingang Schifferstadt.

Es mussten aufgrund von Geschwindigkeitsüberschreitungen, nicht angelegter Sicherheitsgurte, fehlendem Helm insgesamt 17 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden. Der Spitzenreiter wurde mit 103km/h in der 70er Zone gemessen. Ihn erwartet ein Bußgeld im dreistelligen Bereich, 1 Punkt und 1 Monat Fahrverbot.

Falscher Polizeibeamter – Betrugsversuch

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Bei der Polizei Schifferstadt erstattete gestern, 11.06.2024, eine besorgte Tochter eine Anzeige, nachdem ihre Mutter von einem Unbekannten angerufen worden war. Der Anrufer, welcher sich als Polizeibeamter ausgegeben hatte gab an, dass ihr Sohn einen Verkehrsunfall gehabt habe und nun im Gefängnis sitzen würde. Die Geschädigte könnte durch einen fünfstelligen Geldbetrag die Haft abwenden. Er fragte nach Bargeld und Schmuck. Das Gespräch wurde abgebrochen.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können. Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre

örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den

Sachverhalt über unserer Online-Wache:

www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.