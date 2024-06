Diebstahl mit Waffen

Speyer (ots) – Am Dienstag gegen 19:15 Uhr betraten zwei männliche Täter ein mutmaßlich offenstehendes Wohnhaus im Lindenweg. Aus einem im Hausflur liegenden Rucksack entwendeten die beiden Männer diverse Gegenstände und entfernten sich von der Örtlichkeit. Auch betraten die Täter durch eine offenstehende Terrassentür im Ahornweg ein Wohnhaus und durchsuchten dieses. Gestohlen wurde hierbei nichts.

Ebenfalls im Ahornweg entwendeten die Männer Gegenstände aus einem geparkten PKW. Durch Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter im Nahbereich durch die Polizei festgenommen werden. Die Männer im Alter von 25 und 33 Jahren führten neben dem entwendeten Diebesgut auch ein Klapp- und ein Einhandmesser mit sich. Beide Täter wurden in Polizeigewahrsam genommen. Die sichergestellten Gegenstände konnten im Anschluss an die Eigentümer ausgehändigt werden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Speyer (ots) – Am Montag gegen 16:05 Uhr befuhr ein 70-jähriger PKW-Fahrer die Kutschergasse in Fahrtrichtung der Schustergasse. Ein 39-jähriger Fußgänger wollte in diesem Bereich die Fahrbahn überqueren.

Der PKW-Fahrer übersah den zwischen geparkten PKW hervorkommenden Fußgänger und touchierte diesen an der Schulter. Der Fußgänger verletzte sich leicht und wurde in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht.