Rollerdiebstahl – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am Dienstag 11.062024 zwischen 14-16:45 Uhr, entwendeten Unbekannte einen Motorroller vor einem Wohnanwesen in der Gartenstraße. Eine Zeugin fand den beschädigten und kurzgeschlossenen Roller gegen 17 Uhr in der Nähe des Gräfenauparkes.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Fahrzeuge aufgebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag (10.06.2024 – 11.06.2024) wurden im Stadtbereich insgesamt fünf Fahrzeuge aufgebrochen. In der Maudacher Straße, Höhe Tiroler Straße, wurden ein Nissan Qashqai und ein Ford Mondeo angegangen. Gestohlen wurde nichts.

In Von-Kieffer-Straße Höhe Sinsheimer Straße brachen Unbekannte eine A-Klasse und ein weiteres Auto auf und entwendeten eine Handtasche und ein Elektronikgerät.

Auch im Neustadter Ring wurde eine Tasche aus einem VW Passat gestohlen.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro. Wer hat die Taten beobachtet und kann Hinweise auf den/die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Erneuter Kabeldiebstahl – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Zwischen Montag 10.06.2024 um 17 Uhr und Dienstag 11.06.2024 um 11 Uhr, wurden von einer stillgelegten Straßenbahnstrecke in der Pasadenaallee circa 20 Meter Kabel entwendet. Der entstandene Schaden wird auf ca. 2.000 Euro beziffert.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Streitigkeiten in Fußgängerzone eskalieren

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 11.06.2024 gegen 14:20 Uhr, wurde die Polizei zu einer Schlägerei in der Ludwigstraße gerufen. Nach ersten Erkenntnissen, wollten ein 54-Jähriger seine Tochter und ein 17-Jähriger seine Schwester abholen und gerieten mit deren Begleiter, einer 5-köpfigen Gruppe männlicher Jugendlicher im Alter von 15 und 16 Jahren, in Streit.

Der Streit eskalierte und es entwickelten sich Handgreiflichkeiten unter allen Beteiligten, schließlich sprühte eine 15-Jährige Pfefferspray und rannte davon. Hierdurch wurden acht Personen leicht verletzt und mussten durch den Rettungsdienst versorgt werden. Die Minderjährigen wurden ihren Eltern überstellt, alle Beteiligten erhielten Platzverweise.

Trunkenheitsfahrt

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 12.06.2024 gegen 02:45 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte in der Frankenthaler Straße eine 28-jährige Autofahrerin. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum durch die 28-Jährige, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Die Frau wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde.

Gegen die 28-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und gegen sie kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit der Fahrerin überprüfen.

Brand in Mundenheim

Feuerwehr Ludwigshafen (ots)-(MM) -Am 12.06.2024 um 16:50 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Brand in die Landeckstraße in den Stadtteil Mundenheim alarmiert.

Mehrere Anrufer meldeten der Integrierten Leitstelle Ludwigshafen eine starke Rauchentwicklung im Bereich der Landeckstraße. Beim Eintreffen der Feuerwehr fanden die Einsatzkräfte einen brennenden PKW innerhalb einer Lagerhalle vor. In der Lagerhalle werden KFZ-Teile gelagert.

Das Feuer konnte mit einem C-Rohr schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Durch die starke Rauchentwicklung waren umfangreiche Entrauchungsmaßnahmen erforderlich, hierbei kam auch ein Großraumlüfter zum Einsatz.

Es gab keine Verletzten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 28 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst sowie die Polizei. Während des Einsatzes übernahm die Freiwillige Feuerwehr Maudach den Stadtschutz.