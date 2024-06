Versuchte räuberische Erpressung

Speyer (ots) – Ein 34-jähriger Mann ging Samstag um 16.20 Uhr auf dem Königsplatz auf eine Frau mit Rollator zu und schrie diese an, sie solle ihm ihr Geld geben oder er werde sie umbringen. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, trat er an ihren Rollator. Ein 20-jähriger Passant hatte sich daraufhin eingemischt und den Zorn des 34-Jährigen auf sich gelenkt.

Die bislang unbekannte und dem Anschein nach etwas lebensältere Dame hat diese Gelegenheit genutzt, sich aus der Situation zu entfernen. Als der 20-Jährige dann die Polizei anrief, entfernte sich zunächst auch der Aggressor. Er kam jedoch bei Erscheinen der Polizeistreife vor Ort wieder zurück.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen versuchter räuberischer Erpressung eingeleitet. Weitere Zeugen und insbesondere die geschädigte Dame möchten sich bitte mit der Polizei Speyer unter 06232/137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Diebstähle aus geparkten PKWs

Speyer (ots) – In der Nacht zum Sonntag um 01 Uhr meldete ein Zeuge, dass sich zwei männliche Personen in der Straße Zum Pfauenturm an dort geparkten PKW zu schaffen machen. In zwei PKW seien sie bereits im Innenraum gewesen. Die beiden 23- und 25-jährigen Tatverdächtigen wurden dann in Tatortnähe von der Polizeistreife angetroffen.

Beim Antreffen warf der ältere der beiden eine Geldbörse unter einen geparkten PKW. Dieser wurde aus einem der o.g. PKW entwendet. Bei der Durchsuchung der beiden Tatverdächtigen wurde weiteres mutmaßliches Diebesgut aufgefunden. Wie sich herausstellte, waren die PKW nicht verschlossen.

Es dürfte nicht ausgeschlossen sein, dass noch weitere unverschlossene PKW in diesem Ortsteil als Tatobjekt in Frage kommen. Weitere Geschädigte möchten sich bitte mit der Polizei Speyer unter 06232/137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung setzen. Beide Tatverdächtige wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Ladendiebstahl

Speyer (ots) – Am 07.06.2024 gegen 21 Uhr, wurde der Polizei Speyer ein Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Maximilianstraße gemeldet. Der Beschuldigte habe diverse Lebensmittel und Spirituosen aus der Auslage entwendet und in seinen mitgeführten Rucksack verstaut. Ein unbeteiligter Zeuge beobachtete dies und wollte den 18-Jährigen Beschuldigten aufhalten.

Im Zuge eines Gerangels fielen sowohl der Zeuge, als auch der Beschuldigte in eine Schaufensterscheibe, welche durch den Einschlag zerbrach. Der Beschuldigte versuchte anschließend erfolglos zu fliehen, er wurde durch eine Streife in der Maximilianstraße festgestellt und für weitere Maßnahmen auf die Dienststelle gebracht.

Der mutige Zeuge wurde hierbei nicht verletzt. Den 18-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl.

Shoulder Surfer

Speyer (ots) – Am 07.06.2024 gegen 10:30 Uhr wurde eine 86-Jährige aus Speyer Opfer eines sogenannten „Shoulder Surfer“. Die 86-Jährige hob bei ihrer Bank in der Maximilianstraße Geld ab, als ein ihr unbekannter Mann plötzlich neben ihr gestanden und ihre Geldkarte entwendet habe. Mit dieser Geldkarte wurde unmittelbar danach durch den unbekannten Täter unberechtigt 1800 Euro abgehoben.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben:

ca. 180cm, ca. 40 Jahre. Er hatte kurze, dunkelbraune Haare und trug dunkle Kleidung.

Wer hat zu oben genannter Zeit etwas Ungewöhnliches bemerkt und kann sachdienliche Hinweise geben? Hinweise richten sie bitte an die Polizeiinspektion Speyer unter der Telefonnummer 06232 1370.

Verhaltenshinweise der Polizei:

-Achten Sie bei der Eingabe von PIN bzw. Passwörtern immer darauf, dass Sie von niemandem beobachtet werden können.

-Decken Sie Tastaturfelder gegebenenfalls mit einer Hand oder einem Gegenstand ab.

-Lassen Sie Ihre Bankkarten nicht aus den Augen.

-Vergewissern Sie sich, dass Sie einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu anderen Personen haben.

-Bitten Sie (angeblich) hilfesuchende Personen darum, zu warten bis Sie fertig sind und bis dahin Abstand zu halten.