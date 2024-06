Verkehrsgefährdung durch Raser

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Samstagabend 08.06.2024 gegen 21:40 Uhr, fuhr ein 18-Jähriger mit seinem grauen Mercedes mit stark überhöhter Geschwindigkeit im Bereich Ludwigshafen-Mitte. So befuhr er unter anderem die Ludwigstraße und den Berliner Platz mit einer Geschwindigkeit von 80-100 km/h und gefährdete hierbei andere Verkehrsteilnehmer. Das Fahrzeug wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 18-Jährige muss sich nun wegen diverser Verkehrsstraftaten verantworten.

Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich an die PI Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Diebstahl aus PKW

Ludwigshafen (ots) – Zwischen Donnerstag 06.06.2024 gegen 16:45 Uhr und Freitag 07.06.2024 gegen 11 Uhr, öffneten Unbekannte in der Kastellstraße ein nicht verschlossenes Fahrzeug und entwendeten diverse Gegenstände.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Motorroller gestohlen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Zwischen Dienstag 04.06.2024 gegen 14:00 Uhr und Mittwoch 05.06.2024 gegen 12 Uhr, entwendeten Unbekannte einen in der Edenkobener Straße abgestellten schwarzen Roller der Marke AGM im Wert von circa 500 Euro.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Verkehrsunfall nach Fahren unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen (ots) – Am Samstagabend 08.06.2024 gegen 21Uhr, kam es in Ludwigshafen an der Einmündung Fasanenstraße/Zedtwitzstraße zu einem Verkehrsunfall Ein 57-jährige Fahrradfahrer verlor er die Kontrolle über das Fahrrad und stieß mit einem am Fahrbahnrand parkenden PKW zusammen. Er wurde infolge des Unfalls leicht verletzt.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme fiel den Polizisten die verwaschene Aussprache des Verursachers auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille.

Das Fahren eines Fahrrads unter dem Einfluss von Alkohol kann eine Straftat darstellen! Wer über 1,6 Promille aufweist gilt nach aktueller Rechtsprechung als absolut fahruntauglich. Aber auch darunter kann bei entsprechenden Ausfallerscheinungen oder dem Verursachen eines Verkehrsunfalls eine Strafanzeige drohen. Neben den strafrechtlichen Aspekten gefährdet jeder, der berauscht fährt, nicht nur sich selbst, sondern auch andere.

Verkehrsunfallflucht in der Krügerstraße

Ludwigshafen (ots) – Zwischen dem 05.06.2024 gegen 18 Uhr und 08.06.2024 gegen 15:30 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in der Krügerstraße. Ein 21-Jähriger hatte sein Auto der Marke BMW zuvor am Fahrbahnrand der Krügerstraße geparkt und musste kurze Zeit später einen Schaden an diesem feststellen.

Eine bisher unbekannte Person fuhr wahrscheinlich beim Vorbeifahren gegen sein Fahrzeug und verließ anschließend die Unfallörtlichkeit ohne den Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Schaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich an die PI Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Verkehrsunfallflucht in der Dürerstraße

Ludwigshafen (ots) – Zwischen Mittwoch 05.06.2024 gegen 20:45 Uhr und dem Freitag 07.06.2024 gegen 14:30 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in der Dürerstraße. Ein 42-Jähriger hatte sein Auto der Marke VW zuvor am Fahrbahnrand der Straße geparkt und musste später einen Schaden an diesem feststellen.

Eine bisher unbekannte Person fuhr wahrscheinlich beim Vorbeifahren gegen sein Fahrzeug und verließ anschließend die Unfallörtlichkeit ohne seinen Pflichten als Verursacher nachzukommen. Der Schaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Versuchter Betrug

Ludwigshafen (ots) – Am Freitagmittag 07.06.2024 gegen 13 Uhr, meldete eine 87-jährige Rentnerin, dass sich drei unbekannte Männer, unter dem Vorwand ihre Rauchmelder durchzuspülen, Zutritt in ihre Wohnung in der Ludwig-Börne-Straße verschaffen wollten. Sie gaben sich als Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma aus. Da die Rentnerin misstrauisch wurde, ließ sie nur einen der Männer in den Wohnungsflur. Ein Schaden für die 87-Jährige entstand nicht.

Sie beschrieb einen der Männer als ca. 30 Jahre alt, ca.185cm, schlank und er sprach gebrochenes Deutsch.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Trickdiebstahl in Wohnungen ist ein Phänomen, von dem fast ausschließlich ältere Menschen betroffen sind. Unter Vortäuschen von Notlagen, einer offiziellen Funktion oder Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer versuchen die Täter sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Hierbei werden skrupellos und zielgerichtet das Alter, die Gebrechlichkeit und die Gutgläubigkeit des Opfers ausgenutzt. Bedenken Sie, dass Tricktäter erfinderisch und schauspielerisch begabt sind. Sie reagieren schnell und denken sich immer neue Taktiken aus, um ihr Ziel zu erreichen.

Seien Sie deshalb immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen werden. Verhindern Sie den Zugriff auf Ihre Wertsachen und halten Sie Abstand. Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch. Rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de .