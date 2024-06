Landau: Die Polizei-Newslanda

Rollerdiebstähle

Landau (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu 3 Motorrollerdiebstählen in der Stadt Landau. Zwei der Roller wurden mittlerweile wieder in einem Gebüsch aufgefunden. Bei einem der Diebstähle wurde ein auffälliger Helm entwendet. Dieser konnte durch den Geschädigten am Landauer Hauptbahnhof bei zwei Jugendlichen festgestellt werden.

Als er die Jugendlichen ansprach, bekam er die Antwort, dass der Helm durch den Jugendlichen entwendet wurde. Der Geschädigte gab sich dann als Eigentümer des Helmes zu erkennen, woraufhin diese fußläufig in Richtung Queichheimer Brücke flüchteten. Einen mitgeführten Roller und den Helm ließen sie dabei zurück.

Bei dem Roller handelte es sich um einen weiteren entwendeten Roller der jedoch mit dem Kennzeichen des Geschädigten versehen war.

Ladendiebstahl aus Drogeriemarkt

Landau (ots) – Am 08.06.2024 gegen 14:50 Uhr kam es zu einem Ladendiebstahl aus einem Drogeriemarkt in der Ostbahnstraße in Landau. Hierbei nahm eine Frau ca. 40 Jahre alt, schwarze lockige Haare, klein und kräftige Statur mehrere Flacons aus ihren Verpackungen und steckte diese in eine große blaue Umhängetasche mit Sonnenblumenmotiv.

Beim Verlassen des Marktes wurde die Beschuldigte durch eine Mitarbeiterin angesprochen. Die Frau rannte daraufhin aus dem Geschäft und kollidierte dort mit einem Kleinkind. Ob dieses hierbei verletzt wurde, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden.

Taschendiebstahl

Landau (ots) – Während des Einkaufs in einem Second-Hand Modegeschäft in der Gerberstraße am 08.06.2024 gegen 11:50 Uhr wurde die Geschädigte auf ihren offenen Rucksack aufmerksam gemacht. Bei der Nachschau bemerkte die Geschädigte das Fehlen ihrer Geldbörse. Offensichtlich hatte der Täter den Rucksack in einem unbemerkt den Rucksack geöffnet und die Geldbörse entwendet.

Sachbeschädigung an PKW

Landau (ots) – Durch einen Zeugen wurde am 07.06.2024 gegen 09:40 Uhr, eine Person in der Moltkestraße in Landau gemeldet, die gegen geparkte Fahrzeuge treten würde. Im Laufe der Fahndung konnte der Beschuldigte nicht mehr angetroffen werden. An den geparkten Fahrzeugen konnte bisher ein beschädigter Außenspiegel festgestellt werden.

Bei dem Täter soll es sich um einen Mann mit blonden kurzen Haaren und weißer Kleidung handeln. Weitere Zeugen und Geschädigte können sich bei der PI Landau unter der Rufnummer 06341/287-0 melden.

Verkehrsunfall mit Hunden

Landau (ots) – Am 07.06.2024 gegen 18:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L509 bei Offenbach. Hierbei querten zwei Hunde die Fahrbahn und es kam zu einem leichten Zusammenstoß mit einem der beiden Hunde. Aufgrund der Unfallspuren dürfte das Tier nicht schwer verletzt sein. Ein Hundehalter konnte vor Ort nicht angetroffen werden.

Von den Hunden ist lediglich bekannt, dass es sich bei dem verletzten Tier um einen weißen Hund in der Größe eines Schäferhundes handeln würde. Bei der Absuche konnten die Tiere nicht mehr aufgefunden werden.