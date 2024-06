Körperverletzung und sexuelle Belästigung

Rohrbach-Weinfest (ots) – Am 08.06.2024 gegen 01:10 Uhr befand sich die Geschädigte zusammen mit ihren Freundinnen auf dem Nachhauseweg vom Rohrbacher Weinfest. Im Bereich der Hintergasse kam ihnen der zunächst unbekannte Beschuldigte entgegen und rempelte ein Mitglied der Gruppe an. Der Beschuldigte kam dann zurück, ergriff mit beiden Händen den Kopf der Geschädigten und küsste diese auf die Wange.

Nachdem die Freundinnen dazwischen gingen, entfernte sich der Beschuldigte und stieg in einen wartenden PKW. Während der Fahndungsmaßnahmen konnte der PKW festgestellt und kontrolliert werden. Der Beschuldigte war deutlich alkoholisiert. Während der weiteren Kontrolle konnte ermittelt werden, dass der Beschuldigte auch für eine Körperverletzung auf dem Weinfest verantwortlich war.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Offenbach (ots) – Am 08.06.2024 gegen 17:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L542 zwischen Offenbach und Herxheim. Aufgrund der Spurenlage befuhren beide Unfallbeteiligte hintereinander die L542 in Richtung Herxheim. Der vorausfahrende PKW wollte an einem Feldweg nach links abbiegen und übersah hierbei den gerade überholenden Motorradfahrer.

Dieser kam durch die folgende Kollision zu Fall und zog sich schwere Verletzungen im Arm und Schulterbereich zu. Zur weiteren Behandlung wurde der Motorradfahrer mittels Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik verbracht.

Während der Unfallaufnahme musste die L542 voll gesperrt werden.

Brand auf Firmengelände

Rohrbach (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache kam es am 09.06.2024 gegen 03:45 Uhr in der Hauptstraße 90 in 76865 Rohrbach zu einem Brand an insgesamt 7 Kraftfahrzeugen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf 90.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Ludwigshafen unter der Rufnummer 0621-963-2773 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Oberotterbach (ots) – Am Samstagvormittag kam es gegen 10:30 Uhr auf der Landesstraße 545 zwischen Bad Bergzabern und Steinfeld zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem PKW-Fahrer. Der 50-jährige Motorradfahrer überholte mit seinem Kraftrad aus Richtung Steinfeld kommend an einer unübersichtlichen Stelle im Kurvenbereich einen vor ihm fahrenden PKW.

Während des Überholvorgangs stieß er frontal mit einem entgegenkommenden PKW zusammen. Der Motorradfahrer erlag trotz unmittelbar eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des PKW wurde leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Unfallörtlichkeit bis 15 Uhr gesperrt werden.

Einbruch in Wohnhaus

Herxheim (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 30.05.2024 und dem 08.06.2024 nutzen bisher unbekannte Täter die Abwesenheit eines Anwohners der Breslauer Straße in Herxheim, um in das Anwesen einzudringen. In dem Wohnhaus wurden sämtliche Schubladen und Schränke durchsucht und diverse Schmuckstücke entwendet.