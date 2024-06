Versehentlich Transporter im Neckar versenkt

Mannheim (ots) – Kurz vor 18 Uhr wurde von der Leitstelle der Feuerwehr ein Fahrzeug gemeldet, dass soeben an der Kurpfalzbrücke in den Neckar gerollt sei. Mittlerweile wäre nur noch das Dach zu sehen. Rettungskräfte der Feuerwehr und Polizei eilten sofort vor Ort. Ein 35-jähriger Mann der im Auftrag einer Firma eigentlich nur Waren entladen helfen sollte, setzte sich aus bisher nicht bekannten Gründen an das Steuer und startete das Fahrzeug, das in unmittelbarer Ufernähe stand.

Da der Rückwärtsgang noch eingelegt war fuhr das Fahrzeug direkt in den Neckar und begann sofort zu versinken. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt und konnte selbstständig das Fahrzeug durch das Fenster der Fahrertür verlassen. Betriebsstoffe traten keine aus. Die Bergung des Fahrzeugs dauerte ca.2 Stunden und wurde von zahlreichen Schaulustigen am Ufer verfolgt.

Auf der falschen Fahrspur unterwegs, Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – Am 08.06.2024 meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer gegen 13 Uhr einen Falschfahrer, der auf der Untermühlaustraße in Richtung Innenstadt, auf der falschen Seite fuhr. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen silbernen PKW gehandelt haben. Vor Ort konnte der Fahrer aber nicht mehr angetroffen werden,bes war ihm gelungen sich unerkannt zu entfernen.

Wer sachdienliche Informationen zu dem Fahrzeug, Kennzeichen oder dem Fahrzeugführer machen kann, wendet sich an den Verkehrsdienst Heidelberg unter 0621/174-4111.

Unbekannter zerkratzt mehrere Fahrzeuge

Mannheim (ots) – Am Freitag 07.06.2024 im Zeitraum zwischen 19.40-20.15 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter in der Taubenstraße in Sandhofen insgesamt 7 Fahrzeuge mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 6.000€.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Sandhofen unter: 0621/777690 in Verbindung zu setzen.

Heißluftgerät löst Brand aus

Mannheim-Feudenheim (ots) – Am gestrigen Samstag gegen 11:30 Uhr, wurde der Polizei im Stadtteil MA-Feudenheim, in der dortigen Lauffener Straße, ein Brand einer Hecke gemeldet. Der Heckenbrand griff im weiteren Verlauf auch auf einen angrenzenden Carport und ein nahegelegenes Wohnhaus über. Bei Eintreffen der polizeilichen Einsatzkräfte war die vorabverständigte Feuerwehr bereits bei der Brandbekämpfung.

Die Löschmaßnahmen zeigten auch unmittelbar Wirkung und der Brand konnte erfolgreich gelöscht werden. Den ersten Ermittlungen zufolge wurde der Brand wohl durch den Einsatz eines Heißluftgerätes bei Gartenarbeiten, ausgelöst. Nähere Umstände müssen allerdings noch abschließend geklärt werden.

Bei dem Brandgeschehen entstand lediglich ein Sachschaden an der Hecke, am Carport und an der Außenfassade des Wohnhauses. Die Schadenshöhe beläuft sich ersten Schätzungen nach auf ca. 40.000 EUR. Die weiteren Ermittlungen erfolgen nun durch das örtlich zuständige Polizeirevier MA-Käfertal.

Schwerer Unfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Mannheim B36 (ots) – Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines PKW die B36 in Richtung der SAP Arena. Offenbar mit zu hoher Geschwindigkeit, versuchte er auch im Baustellenbereich sich an den anderen Fahrzeugen vorbei zudrängen. Dieses Unterfangen misslang, so dass es erst zum Zusammenstoß mit einem weiteren Fahrzeug kam, und sich hieraus eine Kollision von insgesamt 4 Fahrzeugen entwickelte.

Zwei Personen wurden hierbei in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von Rettungskräften geborgen werden. Über die Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Derzeit sind insgesamt 6 Personen verletzt, davon eine schwer und eine Person wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an.

Momentan wird die Unfallstelle mit Unterstützung eines Sachverständigen und dem Einsatz einer Drohne genau dokumentiert. Die Ermittlungen zu dem Unfallhergang hat der Verkehrsdienst Mannheim übernommen.