Rettungskräfte beleidigt

Kaiserslautern (ots) – Ein 53-jähriger Mann sorgte am Freitagnachmittag aufgrund seines hilflosen Verhaltens für einen Rettungsdiensteinsatz. Vor Ort beleidigte der stark alkoholisierte Mann die Kräfte des Rettungsdienstes übelst. Ihm wurde ein Platzverweis durch die Polizei erteilt. Zu den Anschuldigungen wollte er sich nicht äußern.|wey

Geteilte Zulassung ist halbes Leid?

A6, Kaiserslautern (ots) – Am heutigen Samstagmittag wurde durch einen aufmerksamen Bürger ein Verkehrsvorgang gemeldet, der ihm etwas seltsam vorkam. So teilte der junge Mann mit, dass er zwei Fahrzeuge beobachte, die die Autobahn im Bereich Kaiserslautern befahren würden und extrem nahe hintereinander fahren würde. Weiter hätten beide Fahrzeuge die identischen Kennzeichen angebracht.

Durch zwei Streifen konnte die Situation wie vom Mitteiler beschrieben vorgefunden werden. Bei der anschließenden Kontrolle wurde auch klar, wieso die Fahrzeuge dermaßen dicht hintereinander herfuhren. Das hintere Fahrzeug wurde nämlich soeben käuflich erworben und war bereits längere Zeit abgemeldet. Da die Zulassungsstelle am Wochenende nicht besetzt war, nahmen der Käufer und sein Fahrer das Problem selbst in die Hand.

Sie montierten kurzerhand das hintere Kennzeichen des Fahrzeuges des Fahrers des Käufers, an das gekaufte Fahrzeug. Durch das extrem dichte Auffahren konnte man so nur schwer erkennen, dass an beiden Fahrzeugen jeweils ein Kennzeichen fehlte. Bei dieser „Problemlösung“ wurden natürlich mehrere Straftatbestände verwirklicht und beide Männer müssen nun mit einem entsprechenden Verfahren rechnen. |past

Verstoß Waffengesetz

Kaiserslautern (ots) – Am Samstagnachmittag kam es in der Marktstraße zu einem Streit zwischen einem 35-jährigen Mann und einer Personengruppe. Im Rahmen dieses Streits drohte der Mann mit einem Einhandmesser in Richtung der Personengruppe. Das Messer versteckte er anschließend in der Toilette in der Nähe eines dortigen Imbisses, wo es durch die Polizeibeamten aufgefunden wurde.|wey

Verkehrsunfall mit Flucht

Kaiserslautern (ots) – Bereits am Donnerstagabend befuhr ein 18-jähriger Mann mit seinem PKW BMW 320 CI die linke Fahrspur der Pariser Straße in Richtung Innenstadt. Aufgrund einer dortigen Baustelle musste ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer zunächst von der rechten auf die linke Fahrspur hinter den PKW des 18-jährigen Heranwachsenden fahren und hierfür stark abbremsen.

In der Folge fuhr der unbekannte Verkehrsteilnehmer wieder neben den PKW des 18-jährigen Heranwachsenden und aufgrund des weiteren Fahrverhaltes des unbekannten Verkehrsteilnehmers fuhr der Heranwachsende in der Folge links gegen einen Randstein. Hiernach hielten beiden Fahrzeugführer an. Da der bisher unbekannte Verkehrsteilnehmer sich äußerst aggressiv zeigte, fuhr der Heranwachsende davon.

Gesucht wird daher ein hellgrauer Renault Twingo. Dessen männlicher Fahrer wird als ca. 35 Jahre alt beschrieben. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter 0631 369-2250 oder per Mail an pikaiserslautern2@polizei.rlp.de zu melden.|wey

Kreis Kaiserslautern

Exhibitionist festgestellt

Mehlingen (ots) – Am Samstagmittag wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Ludwigstraße ein 39-jähriger Mann gemeldet, welcher neben seinem PKW stand und sein Glied entblößt hatte sowie an diesem manipulierte.

Auch auf die Ermahnung, von Passanten die Handlungen zu unterlassen, reagierte der Mann

nicht. Im Rahmen der Ermittlungen wurde zudem festgestellt, dass Mann keine Fahrerlaubnis mehr besitzt.|wey

Drogen im STraßenverkehr

Ramstein-Miesenbach (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag überprüft eine Funkstreife in der Landstuhler Straße die Fahrtüchtigkeit eines 36-jährigen OpelFahrers. Hierbei ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmittel. Ein Urintest reagiert positiv auf die Stoffgruppe Cannabis. Dem Mann aus dem Kreis Kaiserslautern wird eine Blutprobe entnommen. |pilan

Diebstahl mit Waffen

Otterbach (ots) – Am Samstagmorgen entwendete ein 40-jähriger Mann in einer Tankstelle in der Lauterstraße diverse Alkoholika sowie Tabakwaren. Hiernach begab er sich eine nahe gelegene Metzgerei. Aufgrund seines Gesamtzustandes wurde durch die dortigen Angestellten die Polizei verständigt.

Vor Ort wurde der Mann, welcher leicht alkoholisiert und unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand, angetroffen. Bei seiner Durchsuchung wurde zudem ein Klappmesseraufgefunden und sichergestellt. Abschließend wurde ihm eine Blutprobe entnommen.|wey

Die Polizei, dein Freund und Helfer

Landstuhl/Bruchmühlbach-Miesau (ots) – Weil sie ganz offensichtlich nicht mehr in der Lage waren, den Heimweg allein zu meistern, hat die Polizei in der Nacht zum Samstag zwei trunkene Zecher nach Hause gebracht. Gegen Mitternacht wurden die Polizeibeamten in Bruchmühlbach-Miesau auf einen Mann aufmerksam geworden, weil ihm das Geradeauslaufen ganz offensichtlich schwerfiel.

Der Grund der Koordinationsprobleme konnte mit seinem Alkoholkonsum schnell geklärt werden. Um zu verhindern, dass der 41-Jährige in diesem Zustand auf seinem weiteren Fußweg stürzt, wurde er ins Polizeiauto gepackt und sicher zu Hause abgesetzt.

Wenige Stunden später traf die Polizeistreife in Landstuhl auf einen 42-jährigen der die gleichen Orientierungsprobleme hatte. Auch er wurde mit polizeilicher Eskorte zu seinem nahgelegenen Domizil verbracht um ihm „süße Träume“ zu gewährleisten. |pilan

Fahrradfahrer stoßen zusammen

Hütschenhausen (ots) – So stellten sich die Radfahrer ihre Tour am Samstagmittag bestimmt nicht vor: Ein Mountainbiker und ein Rennradfahrer befuhren jeweils den Radweg zwischen Hütschenhausen und Hauptstuhl in entgegengesetzter Richtung. Ein Radler war durch sein Mobilgerät abgelenkt und so kam es zum Zusammenstoß.

Beide Pedalritter verletzten sich leicht. Ebenso entstand Sachschaden an den jeweiligen Gefährten. Die Polizei schätzt den Schaden auf circa 500 Euro. |pilan