Von der Fahrbahn abgekommen (Foto)

Birkweiler (ots) – Am Montag 03.06.2024 gegen 18:20 Uhr, kam es auf der B10 in Fahrtrichtung Pirmasens zu einem Verkehrsunfall. Der 31-jährige französische Unfallverursacher kam zwischen den Anschlussstellen Godramstein und Birkweiler aufgrund eines technischen Defekts an seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er zunächst mit einem Verkehrszeichen und anschließend mit einem Baum.

Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein nachfolgendes Fahrzeug wurde durch umherfliegende Trümmerteile leicht beschädigt. Es entstand Sachschaden im Gesamtwert von ca. 38.000 Euro. Bis zur Räumung der Unfallstelle musste die rechts Fahrspur für ca. 1 Stunde gesperrt werden.

Mehrere PKW beschädigt

Annweiler am Trifels (ots) – Am Samstag 01.06.2024 wurden gegen 23:20 Uhr, durch einen 37-Jährigen mehrere geparkte PKW am Meßplatz in Annweiler beschädigt. Die Beschädigungen wurden mittels eines Holzstocks begangen. Bei einer Überprüfung vor Ort konnten zwei beschädigte PKW festgestellt werden. Die Schadenshöhe beträgt circa 300 Euro.

Der 37-Jährige wurde im Anschluss aufgrund bestehender Fremdgefährdung einem psychiatrischen Krankenhaus überstellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiwache Annweiler unter der Telefonnummer 06346-96462519 oder per E-Mail pwannweiler@polizei.rlp.de zu melden.