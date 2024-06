Unbekannte stören die Totenruhe

Heidelberg (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft verwüstete in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Gräber auf dem Kirchheimer Friedhof am Heuauer Weg. Neben dem Vandalismus stellte eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Süd gegen 10 Uhr am Sonntag fest, dass auf dem gesamten Areal Grabverzierungen, wie Vasen, Statuen, Leuchten und Kreuze, gestohlen wurden. Das gesamte Ausmaß der Schäden ist noch nicht bekannt, wird aber auf über 50.000 Euro geschätzt.

Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass die Täterschaft ein Transportfahrzeug zum verladen der Gegenstände nutzte. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd ermittelt nun unter anderem wegen der Störung der Totenruhe sowie wegen Diebstahl in mehreren Fällen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder Geschädigte, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter: 06221/3418-0 zu melden.

Brandgeschehen in der Bunsenstraße

Heidelberg (ots) – Nachdem es am Sonntag gegen 09:30 Uhr in der Bunsenstraße zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus kam, wird der entstandene Sachschaden auf mehr als 80.000 Euro geschätzt. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg, sowie die freiwilligen Feuerwehren der Altstadt und Handschuhsheim konnten die Flammen glücklicherweise schnell löschen und somit ein Übergreifen auf weitere Wohneinheiten verhindern. Sie waren mit etwa 40 Einsatzkräften vor Ort.

Vorsorglich wurde das betroffene Gebäude sowie das angrenzende Mehrfamilienhaus während der Einsatzmaßnahmen geräumt. Eine 40-jährige Anwohnerin sowie die 77-jährige Wohnungsinhaberin wurden durch entstandene Rauchgase leicht verletzt und mussten in nahegelegenen Krankenhäusern versorgt werden. Die betroffene Wohnung war nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Nachdem die Löscharbeiten abgeschlossen waren, konnten die vom Brand nicht betroffenen Wohnungen wieder bewohnt werden.