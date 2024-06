Auto gefahren mit über 2,5 Promille

Lingenfeld (ots) – Eine 47-jährige Lingenfelderin befuhr am frühen Samstagabend die B35 in Richtung Philippsburg und wurde durch Verkehrsteilnehmer gemeldet, da sie Schlangenlinien fahren würde. Letztlich konnte die Fahrerin zu Hause angetroffen werden, wobei ein Atemalkoholtest einen Wert von knapp über 2,5 Promille ergab.

Da sie selbst angab, gerade gefahren zu sein, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, der Führerschein wurde ihr bis zur Entscheidung durch die Staatsanwaltschaft vorläufig entzogen.

Abfahrt/Auffahrt B9 bei GER-Süd gesperrt

Germersheim (ots) – 14 Uhr – Aktuell kommt es auf der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen im Bereich der Abfahrt Germersheim-Süd zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Auf- und Abfahrt muss aufgrund der Verkehrsunfallaufnahme sowie der Bergung des verunfallten Pkw zunächst voll gesperrt werden.

Die genaue Unfallursache muss erst noch ermittelt werden. Voraussichtlich wird die Fahrbahn für eine Stunde gesperrt sein. Verkehrsteilnehmer werden gebeten die Ab- und Auffahrten Germersheim-Mitte oder Germersheim-Nord zu nutzen.

Einbruch Integrierte Gesamtschule

Kandel (ots) – Samstagnacht hebelten bislang unbekannte Täter ein Toilettenfenster der Turnhalle auf und stiegen in das Gebäude ein. Nach bisherigem Erkenntnisstand wurden keine Gegenstände entwendet. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wörth in Verbindung zu setzen.

Seitenscheibe eingeschlagen

Germersheim (ots) – Im Zeitraum vom vergangenen Donnerstag bis zum Sonntagmorgen schlugen unbekannte Täter die Scheibe der Beifahrertür an einem Pkw ein, welcher auf dem Parkplatz der S-Bahn Haltestelle Germersheim Mitte/Rhein abgestellt war. Es wurden 50,-EUR aus dem Fahrzeug entwendet sowie das komplette Fahrzeug durchwühlt.

Zeugen die Angaben zur Tat oder den tatbeteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.