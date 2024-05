Mainz – Oberstadt, Auseinandersetzung bei Aufhängen von Wahlplakaten

Mainz-Oberstadt (ots) – Am Dienstag den 28.05.2024 kam es zu einer

Auseinandersetzung im Rahmen von Plakatierungen von Wahlplakaten für die Partei

„AfD“ in der Pariser Straße in Mainz.

Während zwei Mitglieder der Partei ein Plakat mittels Klappleiter an einem

Laternenmast befestigten, trat ein 33-jähriger Mann aus Mainz an die beiden

heran.

Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung ergriff der 33-Jährige laut

Angaben der beiden Männer das mit einem Kabelbinder befestigte Plakat, riss

dieses vom Mast ab und beschädigte es dadurch.

Anschließend soll er die beiden Männer als „Faschisten“ und die AfD als

„Faschistenpartei“ betitelt haben.

Nach Angaben der beiden Parteimitglieder rüttelte der 33-Jährige außerdem an der

Klappleiter, auf der sich einer beiden Männer zwecks Anbringung der Plakate

befand. Zu einem Sturz kam es jedoch nicht.

Noch während des Absetzens des Notrufes entfernte sich der 33-Jährige von der

Örtlichkeit. Die beiden Plakatierer folgten dem Mann bis zur Freiligrathstraße

in Mainz.

Dort soll es nach Angaben der Beteiligten zu Handgreiflichkeiten gekommen sein,

im Rahmen derer der 33- Jährige nach der Leiter der beiden Parteimitglieder

griff. Einer der beiden, ein 36-jähriger Mann aus Mainz wiederum, soll hierbei

den 33-Jährigen mit der Leiter gegen die linke Körperseite gestoßen haben.

Dieser erlitt hierbei laut eigene Angaben Schmerzen.

Gegen den 33-Jährigen wird nun im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens ermittelt.

Im Raum stehen die Tatbestände der Beleidigung, versuchten Körperverletzung und

Sachbeschädigung.

Gegen das 36-jährige Mitglied der AfD wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des

Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

Mainz – Mombach, 96-jährige Frau aus Mainz bestohlen

Mainz-Mombach (ots) – Zwei falsche Bankmitarbeiter bestehlen am Donnerstag, den

30.05.2024 eine 96-jährige Frau aus Mainz Mombach. Gegen 17:30 Uhr klingelt ein

bislang unbekannter Täter bei der Mainzerin aus der Pestalozzistraße und gibt

sich als Mitarbeiter einer Bank aus. Er verwickelt die Seniorin in ein Gespräch,

in dessen Verlauf er sich in die Wohnung der 96-Jährigen begibt. Kurze Zeit

später erschein ein weiterer Mann in der Wohnung der Mainzerin. Nach weiteren

Minuten Gesprächsführung verlassen sodann beide Männer die Wohnung der Frau.

Diese stellt anschließend das Fehlen ihrer Geldbörse mit mehreren hundert Euro

Bargeld fest.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahen kann keiner der beiden Männer angetroffen

werden. Die 96-Jährige kann die beiden Männer wie folgt beschreiben:

Person: männlich / ca. 40-50 Jahre / ca. 175cm groß / kurze, dunkelblonde

Haare / kräftig / lange, dunkle Hose / dunkles T-Shirt / dunkle Schuhe Person: männlich / ca. 30 Jahre / ca. 185cm groß / dunkle Haare / schlank /

lange, dunkle Hose / dunkles T-Shirt / dunkel Schuhe

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Das Beratungszentrum des PP Mainz, die zentrale Prävention berät sie kostenfrei

zu Themen rund um Einbruchsschutz, Schutz vor Betrugsmaschen und vieles mehr

unter:

Telefon: 06131 65-3390

E-Mail: beratungszentrum.mainz(at)polizei.rlp.de

Gefährliche Hundebisse: Polizei appelliert an Hundehalter und Passanten

Mainz (ots) – Die Polizei Rheinland-Pfalz appelliert aus aktuellem Anlass

eindringlich an Hundehalter und Passanten, die grundlegenden Verhaltensregeln im

Umgang mit Hunden zu beachten.

Jeden Tag werden in Rheinland-Pfalz durchschnittlich zwei polizeiliche Einsätze

registriert, bei denen ein Hund einen Menschen oder ein anderes Tier verletzt.

Obwohl hierzu keine validen Zahlen vorliegen, zeigt die Häufigkeit dieser

Vorfälle, dass dringender Handlungsbedarf besteht. Die Einsatzanlässe sind so

unterschiedlich wie die angetroffenen Hunde, vom kleinen Chihuahua bis zum

großen Irischen Wolfshund.

Bei schwerwiegenden Beißvorfällen kontaktiert die Polizei das zuständige

Ordnungsamt und kann auch den Hund beschlagnahmen, damit keine weitere Gefahr

von diesem mehr ausgeht. Das Ordnungsamt ergreift dann die notwendigen

Maßnahmen, da dieses die zuständige Stelle für gefährliche Hunde ist. Es kann

Verfügungen an den Hundehalter erlassen wie beispielsweise eine Maulkorbpflicht

oder Bußgelder.

In der Regel sind Vorfälle mit aggressiven Hunden die Folge von Fehlverhalten

des Hundehalters, sei es aus Überforderung, Unkenntnis oder mangelndem

Interesse. Halter ohne Mindestkenntnisse der Hundeerziehung sind nicht in der

Lage, falsche Verhaltensweisen des Hundes erzieherisch zu beeinflussen oder

angemessen darauf zu reagieren.

Insgesamt gilt wie überall im menschlichen Zusammenleben gegenseitige

Rücksichtnahme. Damit das Zusammenleben von Mensch und Hund in Rheinland-Pfalz

sicher und harmonisch bleibt, gibt das Landeskriminalamt folgende Tipps:

Verhaltensregeln für Hundehalter:

Anleinen des Hundes: Viele Menschen haben Angst vor Hunden,

daher bietet sich an, dass Hundehalter ihre Hunde in

öffentlichen Bereichen bei Personenkontakt stets anleinen,

sofern keine ausgewiesenen Freilaufflächen vorhanden sind.

Kontrolle über den Hund: Es ist wichtig, dass Hundehalter ihre

Tiere stets unter Kontrolle haben und sofort auf eventuelles

gefährliches Verhalten reagieren.

Sozialisation und Erziehung: Eine gute Sozialisierung und

Erziehung der Hunde kann das Risiko von Beißvorfällen erheblich

reduzieren. Hundeschulen und Trainingsprogramme können hierbei

wertvolle Unterstützung bieten.

Verhaltensregeln für Passanten:

Hunde nicht ungefragt streicheln: Passanten sollten niemals

einen Hund ungefragt streicheln oder sich ihm nähern. Auch

vermeintlich freundliche Hunde können in bestimmten Situationen

unvorhersehbar reagieren.

Rücksicht und Vorsicht: Besonders in der Nähe von Kindern ist

besondere Vorsicht geboten. Eltern sollten ihre Kinder darauf

hinweisen, dass sie fremde Hunde nicht ohne Erlaubnis des

Halters anfassen dürfen.

Durch das Einhalten dieser einfachen Regeln können viele Vorfälle vermieden

werden, die nicht nur zu schwerwiegenden Verletzungen, sondern auch zu

ernsthaften rechtlichen Konsequenzen für die Hundehalter führen können.

Mainz- Uni-Campus, Weltfahrradtag am 03.06.2024 – Ihre Polizei lädt ein

Mainz-Unicampus (ots) – Am Montag, den 03.06.2024 laden die Polizei Mainz und

der ADFC Interessierte zu einer Präventionsveranstaltung in Mainz ein.

Von 10:00 bis 15:00 Uhr werden die Verkehrssicherheitsberater der Zentralen

Prävention des Polizeipräsidium Mainz, in Kooperation mit dem fahrRad Büro der

Stadt Mainz, auf dem Uni-Campus vor der Zentralmensa über sämtliche Themen rund

um Fahrradsicherheit und Verkehrsunfallprävention informieren.

Der ADFC bietet zudem eine Codierung der mitgebrachten Fahrräder an. Bringen Sie

dafür neben Ihrem Fahrrad, Ihren Personalausweis, einen Kaufbeleg und evtl. den

bereits vorbereiteten Codierauftrag mit. Weitere Infos finden sie unter

www.adfc.de.

Wir freuen uns auf Sie!

Bei Aquaplaning ins Schleudern gekommen

A 63/Weitersweiler (ots) – Bei Aquaplaning ins Schleudern kam ein 37-Jähriger

mit seinem PKW am 30.5.2024 gegen 14 Uhr auf der A 63 in der Gemarkung

Weitersweiler. Dabei befuhr der Mann die Autobahn in Fahrtrichtung Mainz. Im

Bereich der Unfallstelle regnete es stark. Der Mann kam mit seinem Auto ins

Schleudern und prallte in die Mittelschutzplanke. Er und seine ebenfalls

37-Jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Beide wurden vorsorglich in ein

Krankenhaus verbracht. Den Sachschaden am PKW des 37-Jährigen schätzt die

Polizei auf 20.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun, ob womöglich nicht der

Witterung angepasster Geschwindigkeit als Ursache in Betracht kommt.