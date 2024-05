Germersheim: Die Polizei-News

Diebstahl von Außenbordmotoren im Hafen Germersheim – Zeugen gesucht

Germersheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch, den 29.05.2024, auf Donnerstag, den 30.05.2024, wurden an drei im Hafen Germersheim liegenden Angelkähnen die Außenbordmotoren abmontiert und entwendet.

Unbekannte Täter gelangten hierzu von Land aus auf die Bootsstege. Im Rahmen der Tathandlung wurden die Diebstahlsicherungen der Motoren möglicherweise abgesägt oder mittels Trennschleifer entfernt, sodass dies auch im Umfeld hörbar gewesen sein dürfte. Anschließend wurden die Motoren vermutlich über denselben Weg abtransportiert.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Daher bittet die zuständige Wasserschutzpolizeistation Germersheim um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 07274/94670 oder per E-Mail an ppelt.wsp.gr@polizei.de entgegengenommen.

Kandel – Schwerer Verkehrsunfall – Ohne Führerschein und Betrunken

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem LKW und einem PKW kam es am 29.05.24 um 13.30h bei Kandel-Süd auf der B9 kurz hinter der Anschlussstelle der A65. Eine 63-jährige PKW-Fahrerin aus dem Kreis Germersheim kam aus Kandel und wollte an der B9 nach links in Richtung Autobahn fahren. Dabei übersah sie einen Sattelzug, welcher von der Autobahn in Richtung B9 fuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, welcher zu einem Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro führte. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 63-jährige gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin roch sie stark nach Alkohol. Einen Atemalkoholtest konnte sie nicht abgeben. Ihr wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wurde der Verkehr umgeleitet.

Kandel – mehrere Spiegel abgetreten – Täter gestellt

Mehrere Außenspiegel an geparkten Autos hat am Mittwoch gegen 10.15h ein 40-jähriger Mann aus dem Raum Karlsruhe in Kandel im Bereich der Gartenstraße abgetreten. Durch eine gute Personenbeschreibung einer Zeugin konnte der Mann am Bahnhof in Kandel von einer Polizeistreife angetroffen werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen mehrerer Sachbeschädigungen eingeleitet. Außerdem erhielt er einen Platzverweis. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Jockgrim – Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Am 30.05.24 um 09.20h befuhr ein PKW-Fahrer die K10 in Richtung Kreisverkehr. An der Einmündung zum Mittelwegring sei ein schwarzer Mercedes Vito auf die K10 eingebogen, ohne auf die Vorfahrt des PKW zu achten. Der PKW-Fahrer musste danach stark bremsen, drehte sich mehrmals und kam entgegen der Fahrtrichtung im Grünstreifen zum Stehen. Dadurch wurde ein Leitpfosten und drei Verkehrsschilder beschädigt. Zu einer Kollision zwischen den Fahrzeugen kam es nicht. Der schwarze Mercedes wäre weitergefahren. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Zeugen, die Angaben zu einem schwarzen Mercedes Vito oder andere sachdienliche Hinweise machen können, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

2 betrunkene Lkw-Fahrer, aber wer ist gefahren?

Lingenfeld (ots)

Durch einen Verkehrsteilnehmer wurde eine betrunkene Person gemeldet, welche in einen Lkw gestiegen und losgefahren wäre. Der Lkw konnte auf der K31 zwischen Schwegenheim und Lingenfeld kontrolliert werden. Es befanden sich zwei litauische Lkw-Fahrer im Führerhaus, welche beide eine Alkoholisierung von über 1,5 Promille in ihrer Atemluft aufwiesen. Da vor Ort nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, welcher der beiden Fahrer am Steuer saß, musste beiden eine Blutprobe entnommen werden. Einer der Fahrer hatte noch den Schlüssel eines zweiten Lkw dabei, weshalb beide Lkw-Schlüssel sichergestellt wurden. Die beiden Lkw wurden im weiteren Verlauf durch entsendende Firma abgeholt. Gegen die Lkw-Fahrer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.