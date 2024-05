Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrerin missachtet Vorfahrt und stürzt

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochabend gegen 18:30 Uhr fuhr eine

52-jährige Radfahrerin den Waldpfad in Richtung Festplatz. An der Kreuzung zur

Leopoldstraße schätzte sie die Geschwindigkeit einer von rechts kommenden

53-jährigen Suzuki-Fahrerin falsch ein und nahm dieser die Vorfahrt. Nach dem

Zusammenstoß mit dem Fahrzeug stürzte die Radfahrerin zu Boden und verletzte

sich leicht. Durch den Rettungsdienst wurde die Frau in ein nahegelegenes

Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei 2.000 Euro.

Mannheim: Sofa in Brand gesetzt – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag gegen

15:15 Uhr Zutritt in ein leerstehendes Gebäude in der Zamenhofstraße im

Stadtteil Käfertal, in dem sie eine Glasscheibe einschlugen und so in das

Gebäude gelangten. Im Inneren entzündeten die Unbekannten ein dort abgestelltes

Sofa. Die Flammen griffen sodann auf weiteres Mobiliar über. Aufgrund der

Rußbildung wurden die in einem angrenzenden Lagerraum deponierten Sportgeräte

eines Sportstudios in Mitleidenschaft gezogen. Durch die Feuerwehr konnte das

Feuer gelöscht werden. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Es entstand jedoch

ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro im niedrigen sechsstelligen

Bereich.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht

Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/71849-0 zu

melden.

Mannheim: Mann ohne Führerschein verursacht betrunken Unfall und flüchtet

Mannheim (ots) – Am Donnerstag um 16:50 Uhr fuhr ein 38-jähriger Ford-Fahrer auf

ein Tankstellengelände in der Seckenheimer Straße auf und kollidierte hierbei

mit dem VW einer 22-Jährigen, die gerade dabei war, ihr Fahrzeug zu betanken. Da

sich der 38-Jährige nicht kooperativ zeigte, zog die 22-Jährige unterstützend

die Polizei hinzu. Noch während des Telefongesprächs mit der Polizei entfernte

sich der 38-Jährige von der Unfallstelle. Durch die umgehend eingeleiteten

Fahndungsmaßnahmen konnte der 38-Jährige in der Sonderburger Straße festgestellt

und einer Kontrolle unterzogen werden. Bereits zu Beginn des Kontrollgesprächs

stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Für die Durchführung

weiterer strafprozessualer Maßnahmen sollte der Mann auf das Polizeirevier

gebracht werden. Der Festnahme versuchte sich der Mann jedoch zu entziehen und

leistete Widerstand. Letztendlich konnte der 38-Jährige festgenommen und später

einem Krankenhaus zum Zwecke der Blutentnahme zugeführt werden. Bei seiner

weiteren Überprüfung konnte außerdem festgestellt werden, dass er nicht im

Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Der

entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Ihn erwartet nun

eine Anzeige u.a. wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und der

Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss.