Regenrinnen von Vereinsheimen gestohlen

St. Leon-Rot (ots) – Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Donnerstag und Freitag, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft u.a. mehrere Kupferregenrinnen von zwei Vereinsgebäuden. Bei einem der Gebäude in der Wieslocher Straße durchtrennte die unbekannte Täterschaft den Zaun des Geländes und brach eine Türe auf der Rückseite des Vereinsheims auf. Was genau entwendet wurde, ist bis dato unklar.

Jedoch wurden gut 50 Meter der Dachregenrinne gestohlen. Dies war auch beim gegenüber liegenden Vereinsgebäude der Fall. Das Polizeirevier Wiesloch übernahm die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der besonders schweren Fälle des Diebstahls. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222/ 5709-0 zu melden.

Zeugen nach mehreren Einbrüchen gesucht

Oftersehim (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag verübte eine derzeit unbekannte Täterschaft mehrere Einbrüche in der Kleingartenanlage in der Sandhäuser Straße sowie im Oberfeldweg in das Gebäude des Hundesportvereins und das angrenzende Speiselokal. In allen Fällen verschaffte sich die Täterschaft gewaltsam Zutritt zu den Gebäuden.

Neben Werkzeugen und Regenrinnen aus Kupfer entwendete die Täterschaft in der Gaststätte mehrere Getränke sowie Lebensmittel. Derzeit laufen die Ermittlungen noch, ob die Taten von derselben Täterschaft verübt wurden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zu der Täterschaft geben können. Diese werden gebeten, sich unter 06202/288-0 zu melden.

Auf Supermarktparkplatz Unfall verursacht und geflüchtet

Eberbach (ots) – Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Freitag zw. 13-13:20 Uhr, einen im Neuen Weg-Nord auf einem Supermarktparkplatz geparkten Seat und flüchtete. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken verursachte der oder die Unbekannte einen Sachschaden am hinteren linken Kotflügel des Seat und somit einen Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Das Polizeirevier Eberbach hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, Hinweise zum Fahrer, dem Fahrzeug geben können, sich unter der Tel: 06271/9210-0 zu melden.

Pkw in Vollbrand

Edingen-Neckarhausen (ots) – Nach dem Pkw-Brand in der Plouguerneau-Allee sind die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr mittlerweile abgeschlossen. Der Brand konnte gelöscht werden, der Ford Mondeo brannte jedoch vollständig aus. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Die Schadenshöhe beläuft sich aufgrund des Alters und des Zustandes des Fahrzeuges auf ca. 1.000 Euro.

Die Einsatzkräfte konnten vor Ort Spuren von Brandbeschleuniger feststellen, sodass aktuell ein Brandstiftungsdelikt naheliegen könnte. Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel. 0621/174-4444 der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg in Verbindung zu setzen.