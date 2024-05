Einbrecher verbarrikadiert sich in Badezimmer

Heidelberg (ots) – Um kurz nach 21 Uhr am Sonntag meldete eine 24-Jährige der Polizei, dass ein Unbekannter in das Badezimmer ihrer Wohnung in der Scheffelstraße eingedrungen war und sich nun darin verbarrikadiere. Zunächst hatte sie nur wahrgenommen, dass sich die Türe zum Badezimmer ohne ihr Zutun geschlossen hatte. Da dort das Fenster offenstand, vermutete sie einen Windstoß als Ursache.

Dann aber drangen ungewöhnliche Geräusche aus dem Bad und sie musste feststellen, dass die Tür von innen abgeschlossen war, weshalb sie die Polizei verständigte. Als eine Streife des Polizeireviers Heidelberg Nord kurze Zeit später eintraf, war der Unbekannte schon aus gut 4 Metern Höhe auf die Straße gesprungen und mit einem Fahrrad geflohen. Eine Beschreibung des Verdächtigen konnte die junge Frau nicht abgeben.

Was der Unbekannte im Bad suchte und wie er zu dem hochgelegenen Fenster gelangte, ist Gegenstand der vom Polizeirevier heidelberg-Nord eingeleiteten Ermittlungen.

Motorradfahrer nach Unfall leicht verletzt

Heidelberg (ots) – Am Freitag um 17:15 Uhr ereignete sich im Kirchheimer Weg ein Unfall zwischen einem 29-jährigen Peugeot-Fahrer und einem 18-jährigen Motorradfahrer, bei dem der 18-Jährige leicht verletzt wurde. Der 29-Jährige bog aus der Seitenstraße des Kirchheimer Weges nach links in Fahrtrichtung Messplatz ab.

Zeitgleich fuhr der 18-jährige Motorradfahrer den Kircheimer Weg in Fahrtrichtung Messplatz entlang. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit übersah der 18-Jährige den voraus fahrenden Peugeot und fuhr diesem hinten auf. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu, die in einem nahgelegenen Krankenhaus behandelt wurden.

An dem Motorrad entstand ein Totalschaden. Der Peugeot wurde ebenfalls beschädigt, war jedoch noch fahrbereit. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 17.000 Euro geschätzt.

Taschendieb versteckt sich unter Plane vor Polizei

Heidelberg: (ots) – Um kurz vor 21 Uhr am Sonntag versuchte ein Dieb einem 75-jährigen Mann den Geldbeutel aus der Hosentasche zu ziehen. Der Senior, welcher sich auf dem Bahnhofvorplatz an der Willy-Brandt-Straße aufhielt, bemerkte aber die Tat und stellte den dreisten Taschendieb zur Rede. Daraufhin rannte der Mann davon.

Mehrere Polizeistreifen fahndeten in der Folge nach dem Mann. Er wurde schließlich auf Grund eines Hinweises aus der Bevölkerung unter einer Abdeckplane versteckt in der Kurfürstenanlage aufgefunden und vorläufig festgenommen. Der 25-jährige Tatverdächtige muss sich nun wegen des versuchten Diebstahls verantworten.

Rollerfahrer nach Unfall schwer verletzt

Heidelberg (ots) – Am frühen Sonntag kurz nach 0 Uhr missachtete eine 19-jährige Toyota-Fahrerin die Vorfahrt eines 27-jährigen Rollerfahrers in der Straße Neckarstaden. Die Toyota-Fahrerin kam aus Richtung des Montpellierplatzes und kollidierte bei der

Einfahrt in die Neckarstaden mit dem Zweiradfahrer. Dieser stürzte zu Boden und verletzte sich schwer.

Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf 4.000 Euro. Die 19-jährige Unfallverursacherin musste die Beamten auf das Polizeirevier begleiten, um dort eine Blutprobe abzugeben, da sich Hinweise auf eine mögliche Drogenbeeinflussung ergaben. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Diebstahl von Fahrrädern am Bahnhofsvorplatz

Heidleberg (ots) – Am Samstag kurz nach 06:30 Uhr überprüfte ein 21-Jähriger Dieb an mehreren Fahrrädern, welche am Bahnhofsvorplatz abgestellt waren, wie diese gesichert sind um eines hiervon zu entwenden. Als es Ihm gelang ein Fahrrad zu finden, welches scheinbar nicht abgeschlossen war, nahm er dieses und fuhr er damit fort. Nach kurzer Zeit kam der Beschuldigte mit einem weiteren Mann zum Bahnhofsvorplatz zurück und

rüttelte erneut an verschiedenen Fahrrädern.

Ein aufmerksamer Passant beobachtete die zwei Männer über einen längeren Zeitraum und verständigte daraufhin die Polizei. Beim Eintreffen der Streife konnten beide Männer von der Streife angetroffen werden. Zunächst gab der 21-Jährige Beschuldigte an, kein

Fahrrad entwendet zu haben. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen im Revier, gab er dann doch zu, dass er ein Fahrrad gestohlen hat und dieses unweit vom Bahnhof abgestellt habe.

Mit der Streifenbesatzung fuhr der Beschuldigte zu der Örtlichkeit, wo das Fahrrad stand. Das schwarze Mountainbike der Marke Stevens wurde sichergestellt und befindet sich nun im Polizeirevier Heidelberg-Mitte. Es ist nicht auszuschließen, dass in dem Tatzeitraum noch weitere Fahrräder am Bahnhofsvorplatz entwendet wurden.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Geschädigte und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06221/1857-0 zu melden.