28-jähriger Mann wird von Unbekannten überfallen

Mannheim (ots) – Am Sonntag zu einem nicht näher bestimmten Zeitpunkt zw. 01-05 Uhr, sollen mindestens 2 unbekannte Männer einen 28-Jährigen am alten Meßplatz überfallen haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll die Tat zwischen der alten Feuerwache und einem Supermarkt stattgefunden haben. Die Täter hatten den 28-jährigen Mann zunächst mit Pfefferspray attackiert und dann mit einem Messer bedroht.

Hierbei forderten diese ihn immer wieder auf sein Handy herauszugeben. Als die Verdächtigen sich mit dem Messer in seine Richtung bewegten, wehrte dieser den Angriff ab und verletzte sich hierbei an der Hand. Schließlich gelang dem Mann die Flucht vor den Unbekannten.

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Schwetzingen stellte den Verletzten schließlich im Bereich der B36 fest und brachte ihn ins Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen wegen versuchten Raubes aufgenommen.

Die Täter waren zum Tatzeitpunkt an Mund und Nase vermummt. Näheres ist derzeit nicht bekannt. Zeugenhinweise werden unter: 0621/174-4444 entgegen genommen.

Oma bewahrt Enkel vor Gefängnis

Mannheim-Hauptbahnhof (ots) – Am Sonntag 26.05.2024 bewahrte eine Oma am Hauptbahnhof ihren Enkel vor einer Gefängnisstrafe. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl. Um 13:40 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei den 30-jährigen deutschen Staatsangehörigen am Mannheimer Hauptbahnhof routinemäßig.

Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde dieser zum Zwecke der Festnahme gesucht. Die Oma des Gesuchten beglich die Geldstrafe in Höhe von 600 Euro und konnte damit einen Gefängnisaufenthalt ihres Enkels abwenden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Pfefferspray in der S-Bahn versprüht – Bundespolizei sucht Geschädigten

Mannheim/Ladenburg (ots) – In der Nacht auf Samstag 25.05.2024 hat ein 33-Jähriger in der S-Bahn mehrere Jugendliche mit Pfefferspray angegriffen. Die Bundespolizei sucht die Geschädigten. Gegen 04 Uhr befanden sich 3 Jugendliche sowie der 33-Jährige in der S6 auf dem Weg von Mannheim nach Ladenburg. Während der Fahrt soll der 33-jährige, marokkanische Staatsangehörige ein Pfefferspray eingesetzt haben.

Ein Jugendlicher wurde hierbei an den Augen verletzt. Aufgrund der Augenreizung baten die Mitreisenden die Triebfahrzeugführerin um die Öffnung der Zugtoilette. Die Mitarbeiterin der Deutschen Bahn AG informierte daraufhin die Bundespolizei. Beim Halt in Ladenburg und noch vor dem Eintreffen der Beamten entfernten sich der Geschädigte und seine Begleitung vom Bahnhof.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Insbesondere der Geschädigte sowie seine zwei mitreisenden Freunde werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter: 0721-120160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Unbekannter raubt Geldbörse – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Samstagmorgen gegen 3:30 Uhr griff ein unbekannter Täter in der Seckenheimer Straße einen Mann am Oberkörper und stieß diesen nach hinten um. Als der 37-Jährige am Boden lag, nahm ihm der Unbekannte den schwarzen Ledergeldbeutel ab und flüchtete in Richtung Innenstadt.

Täterbeschreibung:

männlich, ca.175 cm, kurze schwarze Haare, kräftige Statur. Er trug einen dunklen Pullover sowie eine helle Jeans.

Der Diebstahlschaden liegt bei etwa 250 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Raub übernommen und nimmt Hinweise unter: 0621/174-4444 entgegen.

Jugendlicher wird in der Innenstadt attackiert – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag war ein 17-Jähriger in der Innenstadt unterwegs. Um kurz vor Mitternacht wurde er aus bislang unbekannten Gründen beim Quadrat N 7 von einer ca. 15-köpfigen Männergruppe angegriffen. Sie traktieren die Jugendlichen mit Tritten und Schlägen. Ein Täter verletzte den 17-Jährigen mit einem Messer und fügte ihm unter dem Auge eine Schnittwunde zu.

Als sich Passanten einmischten, flohen die Angreifer in Richtung Wasserturm. Eine detaillierte Beschreibung der Täter liegt bislang nicht vor. Der verletzte junge Mann kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Beim Abbiegen von der Fahrbahn abgekommen

Mannheim (ots) – Am Sonntag gegen 12 Uhr bog eine 37-jährige Frau mit ihrem Mitsubishi von der Kinzingstraße in die Lange Rötterstraße ab. Aus noch nicht bekannter Ursache verlor die Frau die Kontrolle über das Steuer ihres Fahrzeuges und streifte drei weitere am Straßenrand stehende PKWs. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von rund 35.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Baumaschinen von Vereinsgelände entwendet

Mannheim (ots) – Eine unbekannte Täterschaft entwendete in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Baumaschinen von einem Vereinsgelände in der Straße Zum Herzogenried. Die Täterschaft entfernte hierzu gewaltsam einen Teil der Umzäunung und fuhr mit einem Fahrzeug auf das Gelände. Hier luden sie die Maschinen, unter anderem eine schwere Rüttelplatte ein und flüchteten unerkannt.

Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich ersten Ermittlungen zufolge auf mehrere tausend Euro. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter: 0621/3301-0 zu melden.