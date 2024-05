Unfall verursacht und weitergefahren

A65 bei Kandel (ots) – Rund 1.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalles, der sich am Samstag gegen 13:30 Uhr auf der A65, Fahrtrichtung Ludwigshafen, in Höhe der Ausfahrt Kandel-Süd ereignete. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein Lkw aus einer Nothaltebucht auf die A65 und ließ hierbei den nachfolgenden Verkehr außer Acht.

Um einen Zusammenstoß mit dem Lkw zu verhindern, musste ein 21-jähriger Autofahrer ausweichen und stieß hierbei mit einem weiteren Fahrzeug zusammen. Der Lkw setzte seine Fahrt im Anschluss unbeirrt fort. Beide Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Konnten Sie den Unfall beobachten und ggf. ein Kennzeichen des Lkw ablesen? Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter der 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de zu melden.

Diebstahl aus Imbiss

Lingenfeld (ots) – In Richtung „In den Heidenäckern“ flüchtete eine männliche Person nachdem sie am Freitag, gegen 19 Uhr Bargeld aus einem Imbiss in der Hauptstraße entwendet hatte.

Die Person sei zirka 17-19 Jahre alt, etwa 1,8m groß, hätte einen leicht gelockten Bart und zumindest zeitweise eine Wodka-Flasche mitgeführt.

Wer kann Hinweise zu der Person geben? Hinweise nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580 entgegen.

Betrunken mit dem Auto unterwegs

Bellheim (ots) – Am Samstag 25.05.24 gegen 18 Uhr, konnte bei einer Verkehrskontrolle in der Fortmühlstraße in Bellheim bei einem 47-jährigen Autofahrer Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von knapp 2,7 Promille. Aufgrund dessen wurde dem Autofahrer zunächst die Weiterfahrt untersagt.

Weiterhin wurde der Führerschein des 47-jährigen sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Der 47-Jährige muss sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Unfallflucht

Schaidt (ots) – Am Samstag kam es zwischen 12:30-23:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Hauptstraße. Zum Zeitpunkt des Unfalles war der Opel Astra des Geschädigten am Fahrbahnrand geparkt. Der Unfallverursacher beschädigte vermutlich im vorbei fahren den Opel und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Der Sachschaden beträgt ca. 250 Euro.

Konnten Sie den Unfall beobachten und ggf. ein Kennzeichen des Unfallverursachers ablesen? Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter der 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de zu melden.

Geschwindigkeitskontrollen

Wörth-Langenberg (ots) – Die Polizei führte am Samstagmorgen Geschwindigkeitskontrollen auf der B9 im Bereich Wörth-Langenberg durch. Bei ca. 70 gemessenen Fahrzeugen und erlaubten 70 km/h waren sieben Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 88 km/h.