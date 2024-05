Diebstahl aus PKW – Zeugenaufruf

Ludwigshafen (ots) – Am Samstag gegen 20:15 Uhr, beobachtete ein Fahrzeughalter in der Ludwigstraße, wie ein Mann (ca. 185cm groß; trug einen schwarzen Pullover und blaue Jeans; hatte schwarze Haare) aus seinem PKW einen Geldbeutel und ein Mobiltelefon entwendete. Der Täter verschaffte sich durch ein nicht ordnungsgemäß verschlossenes Seitenfenster Zutritt zu dem Fahrzeug. Der Unbekannte konnte im Rahmen einer Fahndung nicht mehr festgestellt werden.

Das entwendete Mobiltelefon wurde kurz nach der Tat im Bereich der Rheinpromenade aufgefunden. Die Polizei rät, auch bei einem nur kurzen Verlassen des Fahrzeugs, die Fenster zu schließen und das Fahrzeug abzuschließen. Hinweise zum Täter bitte telefonisch (0621 963-2122) oder per E-Mail (piludwigshafen1@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1.

Körperliche Auseinandersetzung

Ludwigshafen (ots) – Am Samstag gegen 19:15 Uhr, kam es in der Yorckstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. In deren Verlauf wurde ein 26-Jähriger durch zwei Männer (22 und 25 Jahre alt) körperlich angegangen. Hierdurch verletzte sich der 26-Jährige leicht. Eine medizinische Behandlung war nicht notwendig.

Ein anwesender Passant trennte die Beteiligten und die Tätergruppe verließ fußläufig die Örtlichkeit. Ebenfalls kam es noch zu Bedrohungen. Beiden Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Der Grund der Auseinandersetzung ist bislang nicht bekannt, Videoaufzeichnungen wurden gesichert.

Ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Hinweise zum Tatgeschehen bitte telefonisch (0621 963-2122) oder per E-Mail (piludwigshafen1@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1.