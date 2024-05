Transporter aus Rhein geborgen

Worms (ots) – Am Morgen des 26.05.2024 wurde ein unbesetzter Transporter in Worms aus dem Rhein geborgen. In den frühen Morgenstunden wurde ein Angler in der Nähe der „Rheinperle“ in Worms auf ein Fahrzeug aufmerksam, welches teilweise im Rhein versunken war. Schnell konnte er feststellen, dass sich glücklicherweise keine Personen im

Fahrzeug befanden.

Durch die hinzugezogenen Kräfte der Polizei aus Worms und der Wasserschutzpolizei Ludwigshafen, konnte das Fahrzeug tatsächlich in beschriebener Position aufgefunden werden. Die Fahrzeugfront hing in mehreren kleinen Bäumen fest, was ein Abtreiben und damit eine Gefahr für die Schifffahrt verhinderte.

Nach der gemeinsamen Bergung durch Feuerwehr, Abschleppdienst und Wasserschutzpolizei wurde festgestellt, dass der Motor und das Getriebe ausgebaut wurden und der Kraftstofftank leer war. Somit kam es nicht zu einer Verunreinigung des Rheins. Unter welchen Umständen das nicht zugelassene Fahrzeug in den Rhein gelangt ist, ist gänzlich unbekannt und bedarf weiterer Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241-8520 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Verkehrsunfall mit anschließender Flucht – Zeugen gesucht

Worms (ots) – Am späten Samstagabend kam es zu einem Unfallgeschehen. Der Verursacher, ein silberner BMW, befuhr zunächst die Allmendgasse in Fahrtrichtung Kyffhäuser Straße. Im dortigen Straßenverlauf verlor der verantwortliche Fahrzeugführer, aus bislang

unbekannten Gründen, die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Hierbei kollidierte dieser mit einen am linken Fahrbahnrand parkenden AUDI A4, welcher durch die Wucht des Aufpralls auf zwei weitere, ebenfalls am Fahrbahnrand parkenden PKW, geschoben wurde. Im Anschluss flüchtete der erheblich beschädigte, silberne BMW von der Unfallörtlichkeit. Durch das Verkehrsunfallgeschehen wurden insgesamt 5 Fahrzeuge beschädigt. Der dadurch entstandene Sachschaden dürfte sich auf ca. 30.000 EUR belaufen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten sich mit der Polizei Worms in Verbindung zu setzen.

Kreis Alzey-Worms

Vorfahrt genommen – Motorradfahrer schwer verletzt

Flomborn/Gundersheim (ots) – Am Samstag ereignete sich gegen 12 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Während der Unfallaufnahme musste die Straße komplett gesperrt werden. Der Notarzt wurde mittels Rettungshubschrauber eingeflogen. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 66-jähriger Kradfahrer die Landstraße von Gundersheim in Richtung Flomborn.

An der Hangen-Weisheimer Einmündung bog eine 48jährige Frau mit ihrem PKW nach links in Richtung Gundersheim ab und übersah dabei den herannahenden Motorradfahrer. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander. Während die PKW-Fahrerin körperlich unversehrt blieb, erlitt der Motorradfahrer erhebliche jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Der Mann wurde bodengebunden ins Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehren aus Flomborn, Ober-Flörsheim und Gundersheim sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn.