Raub auf Straße – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Südliche Innenstadt (ots) – Am Montag 20.05.2024 gegen 00:40 Uhr, kam es im Bereich der Hans-Sachs-Straße zu einem Raubdelikt. Der Geschädigte befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Heimweg, als ihn einer der zunächst flüchtigen Täter von hinten umklammerte. Währenddessen kamen 2 weiteren Täter hinzu, entnahmen den Geldbeutel aus der Hosentasche und nahmen das im Geldbeutel befindliche Bargeld an sich.

Die Täter flüchteten daraufhin mit dem Bargeld. Die Täter trugen rote Kapuzenpullover mit Aufschriften und waren etwa 20-25 Jahre alt. In Tatortnähe konnten 3 Personen kontrolliert werden, welche auf die Personenbeschreibung passten.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Sachbeschädigung an geparktem Fahrzeug – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – In der Nacht von 18.05.2024 auf den 19.05.2024 kam es in der Maudacher Straße zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug. Hierbei wurde die hintere rechte Seitenscheibe eingeschlagen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht, sodass die Polizei nun um Hilfe bittet.

Haben Sie in diesem Zeitraum verdächtige Personen wahrgenommen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Betrug – Autoverkauf über Tik Tok

Ludwigshafen (ots) – Ein 32-jähriger Geschädigter sah auf dem Sozialen Medium „Tik-Tok“ ein Angebot für ein Fahrzeug der Marke BMW. Er kontaktierte daraufhin den Ersteller des Videos, um das Fahrzeug zu kaufen. Nachdem für den Kauf des Fahrzeuges eine Anzahlung von 5.000 Euro vereinbart wurde, überwies der Geschädigte dem angeblichen Verkäufer die Anzahlung.

Jedoch bekam er seit der Anzahlung nichts mehr vom angeblichen Verkäufer zu hören und wurde um seine Anzahlung betrogen. Eine Strafanzeige wegen Betrug wurde aufgenommen. Weitere Ermittlungen folgen. Rückfragen bitte an: Kriminalinspektion Ludwigshafen, E-Mail: kiludwigshafen@polizei.rlp.de .

Sachbeschädigung durch Graffiti

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am 18.05.2024 gegen 21:40 Uhr, konnten durch eine aufmerksame Anwohnerin 5 Personen beobachtet werden, welche gerade ein Technikhaus in der Bertolt-Brecht-Straße besprühten. Vor Ort konnte ein Tatverdächtiger angetroffen werden. Im weiteren Verlauf konnten auch die weiteren Tatverdächtigen ermittelt werden.

Des Weiteren konnte festgestellt werden, dass auch die Fassade eines nahegelegenen Hauses in der Comeniusstraße besprüht wurde. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um 4 Jugendliche und einen Heranwachsenden aus Ludwigshafen am Rhein. Der Schaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit Flucht – Zeugenaufruf

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am 18.05.2024 im Zeitraum von 15:30-19:15 Uhr, wurde im Nordring/Höhe der Nummer 43, ein am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkter PKW Hyundai durch einen flüchtigen Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Vorbeifahren an der Fahrerseite beschädigt. Es entstand ein Schaden von circa 1.500 Euro.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Unter Alkohol von der Straße abgekommen

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 17.05.24 gegen 10:30, befuhr ein 55-jähriger Autofahrer die Großwiesenstraße von Ludwigshafen kommend in Fahrtrichtung Altrip. Während seiner Fahrt kam der Fahrer von der Fahrbahn ab, fuhr einen kleinen Abhang hinab und im Anschluss noch mehrere Meter über einen Acker. Der Fahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR.

Der PKW wurde durch ein Abschleppunternehmen aus dem Acker entfernt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte durch die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Alkoholisierung mit über 1,6 Promille.

Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Team gegen Häusliche Gewalt – 550 Euro an Frauenhaus gespendet

Ludwigshafen (ots) – Im Rahmen ihrer Kooperation „Wir gemeinsam für LU!“ haben die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 und der Handballbundesligist Eulen Ludwigshafen gemeinsam mit weiteren Kooperationspartnern seit November 2023 auf das wichtige Thema „Häusliche Gewalt“ aufmerksam gemacht. Die klare Botschaft der Präventionskampagne: „Gewalt in einer Beziehung ist eine rote Linie, die nie überschritten werden darf!“

Neben einer Plakat- und Informationsaktion wurden im Rahmen der Kampagne im Shop der Eulen eigens designte Tassen und Jutebeutel verkauft. Ziel des Verkaufs: Der Reinerlös sollte an das Frauenhaus Ludwigshafen gespendet werden. Beim Heimspiel der Eulen am 17.05.2024 fand nun die symbolische Übergabe der Spende in der Halbzeitspielpause statt. Insgesamt 550 Euro konnten die Verantwortlichen der Polizei und der Eulen an Vertreterinnen des Frauenhauses übergeben.

Das Frauenhaus ist bei seiner wichtigen Arbeit auf Spenden angewiesen. Wenn auch Sie unterstützen wollen, können Sie sich hier informieren: https://s.rlp.de/FHYvt.

Zum Hintergrund der Kampagne

Fast alle zwei Minuten wird in Deutschland ein Mensch Opfer von Häuslicher Gewalt. Darunter fallen Straftaten wie beispielsweise Körperverletzung oder Stalking bis hin zu Tötungsdelikten. Zu helfen ist oftmals nicht leicht. Viele Betroffene schweigen aus Angst oder Scham und bringen die Taten nicht zur Anzeige. Weiterhin bestehen im sozialen Umfeld meist Hemmungen, das Thema häusliche Gewalt bei den Opfern anzusprechen, sofern sie erkannt wird.

Ziel der Kampagne war und ist es, die Bürgerinnen und Bürger über dieses wichtige Thema aufzuklären, zu sensibilisieren und die Hilfsangebote, die Betroffenen zur Seite stehen, aufzuzeigen.

Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 17.05.24 gegen 15:50 Uhr, befuhr eine 65-jährige Mannheimerin mit ihrem PKW die Hoheneckenstraße und wollte nach links in die Rheingönheimer Straße einbiegen. Dabei stieß sie mit einer von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Straßenbahn zusammen.

An PKW und Straßenbahn entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 EUR. Durch eine eingeleitete Vollbremsung des Straßenbahnfahrers stürzte eine Fahrgästin der Straßenbahn und verletzte sich leicht.