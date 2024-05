Brand eines Wohnmobils

Birkenheide (ots) – Am Morgen des 20.05.2024 gegen 00:50 Uhr meldeten mehrere Anwohner laute Knallgeräusche aus der Eyersheimer Straße in Birkenheide. Durch die eingesetzten Kräfte und die Feuerwehr konnte ein brennender Wohnwagen festgestellt werden. Dieser brannte komplett aus. Die Brandursache konnte vor Ort nicht abschließend ermittelt werden. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Zeugen werden gebeten sich an die PI Frankenthal unter: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Brand einer Holzhütte

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am Donnerstag 16.05.2024 gegen 20.40 Uhr, wurde der Brand einer Holzhütte im Kleinerweg gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass eine aus Holz bestehende Sitzecke des dortigen Jugendzentrums brannte. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, jedoch brannte die Sitzecke komplett aus.

Der Schaden wird auf einen niedrigen 5-stelligen Wert geschätzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel: 06233/313-0 oder an die Polizei Maxdorf unter Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Trunkenheitsfahrt

Schifferstadt (ots) – In der Nacht vom 18.05. auf den 19.05.2024, wurde ein anonymer, verdächtiger Hinweis auf der hiesiger Dienststelle mitgeteilt, welcher bei der Überprüfung nicht bestätigt werden konnte. Da dies der anonymen Mitteilerin anscheinend nicht genügte, erschien sie mit ihrem Auto auf der Polizeiinspektion.

Dabei machte sie einen alkoholisierten Eindruck, weshalb ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt wurde der 1,05 Promille ergab. Der 25-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein sichergestellt und eine Strafanzeige gefertigt. Die verdächtigen Hinweise konnte jedoch weiterhin nicht bestätigt werden.

Trunkenheitsfahrt, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Widerstand

Mutterstadt (ots) – Durch die hessische Polizei wurde in der Nacht vom 18. auf den 19. Mai mitgeteilt, dass ein Mann nach einem Streit, alkoholisiert mit dem Auto auf den Weg nach Mutterstadt sei. Der 27- Jährige konnte fahrend in einem Pkw angetroffen und kontrolliert werden. Trotz eindeutiger Anhaltspunkte auf eine Alkoholisierung verweigerte er einen Atemalkoholtest und sollte zur Durchführung einer Blutprobe auf die Dienststelle verbracht werden.

Dabei sperrte er sich mit aller Kraft gegen die Maßnahme, beleidigte und bedrohte die eingesetzten Beamten. Erst nach Eintreffen weiterer Beamten konnte der Beschuldigte zur Dienststelle verbracht werden. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Es wurden Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung gefertigt.