Hochwasserlage im Bereich der Polizeiinspektion Wörth

Wörth (ots) – Seit Freitag 17.05.24, kam es aufgrund der anhaltenden Starkregenfälle zu mehreren polizeilichen Einsätzen. Durch die Wassermassen stiegen die Pegel kleinere Bäche teils massiv an, hierbei konnte insbesondere ein Schwerpunkt in Wörth am Heilbach ausgemacht werden. In der Folge liefen mehrere Keller im Bereich des Wohngebiets um die Hagenbacher Straße voll, weshalb die Anwohner durch die im Einsatz befindliche Feuerwehr mit technischen Hilfsmitteln unterstützt wurde.

Auch stürzten aufgrund des aufgeweichten Bodens vereinzelt Bäume um. Zudem kam es zu Überflutungen der Hagenbacher Straße, weshalb diese am Ortsausgang in Richtung Hagenbach vollgesperrt wurde. Aufgrund von weiteren Überflutungen der Fahrbahn kam es unteranderem zu Sperrungen der K22 zwischen Büchelberg und Berg und der K16 zwischen Büchelberg und Scheibenhardt.

Wie lange die Sperrungen bestehen, ist abhängig von der Wetterlage und dem Rückfluss des Wassers. Die Polizei weist darauf hin, die überfluteten Gebiete zu meiden und sich nicht selbst in Gefahr zu bringen.

Lagemeldung der Feuerwehr im Stadtgebiet Wörth

Aufgrund der Unwetterereignisse war der Pegel des Heilbachs in der Nacht vom 17. zum 18. Mai massiv angestiegen. Der Heilbach führt durch das Stadtgebiet „Altwörth“. Ein Stab zur Unterstützung der Einsatzleitung nahm schon in den Mittagsstunden des 17. Mai die Arbeit auf. Feuerwehr, THW, Rettungsdienst, Malteser und DLRG waren im Einsatz.

Der Heilbach wurde mit mehreren Großpumpen in das Gewässer Schauffele entlastet. Vorsorglich wurde seit 11.30 Uhr ein Wohnheim mit 23 Bewohnern in dem Gebiet evakuiert. Der Pegel des Heilbachs hatte um 9.15 Uhr mit 163 cm seinen Höchststand. Am Nachmittag fiel der Pegel stetig.

Umgestürzter Baum

Bellheim (ots) – Durch Anwohner und Verkehrsteilnehmer wurde am Samstag 18.05.2024 gegen 10:16 Uhr ein umgestürzter Baum gemeldet, der den Verkehr behindere. Die eintreffende Streife staunte nicht schlecht, als sie den Baum erblickte, der die komplette Fahrbahn blockierte. Durch den Baum wurde lediglich ein geparkter Pkw beschädigt.

Während der Aufräumarbeiten durch die Freiwillige Feuerwehr Bellheim musste die Zeiskamer Straße kurzzeitig gesperrt werden.

Raub nach Streit in der Straßenbahn

Wörth (ots) – Nach dem ein alkoholisierter 25-Jähriger Mann am Samstag 18.05.2024 gegen 20:15 Uhr eine Gruppe Jugendlicher in einer Straßenbahn am Bahnhof Wörth anpöbelte, wurde er durch 3 Jugendliche zusammengeschlagen. Im Zuge dessen nahmen die Jugendlichen auch den Rucksack des 25-Jährigen an sich und entfernten sich in Richtung Stadtmitte Wörth. Der Mann wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die entsprechenden Ermittlungen wurden durch die Polizei aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Rufnummer 07271-92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Wörth am Rhein zu melden.

Sachbeschädigung mehrerer PKW

Zeiskam (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag, wurden im Bereich der Friedhofstraße durch Jugendliche an mehreren geparkten PKW die Außenspiegel abgetreten. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte noch ein 14 Jahre alter Tatverdächtiger aus dem Kreis Germersheim festgestellt werden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf 250 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.

Auf Abwegen auf die Autobahn

Wörth (ots) – Aufgrund von Straßensperrungen durch Überspülungen der Fahrbahn mit Hochwasser, kam ein 57-Jähriger Mann am 18:05.2024 gegen 12:25 Uhr von seiner geplanten Wanderroute von Hagenbach nach Wörth ab. Nachdem er sein Handy zwecks Navigation einschaltete, verlief er sich zunächst in hohem Gras und stand auf einmal am Fahrbahnrand der B10 in Höhe Maximiliansau.

Da er sich nicht weiter zu helfen wusste, lief er am rechten Fahrbahnrand entlang der B10 des „Wörther Trogs“. Durch die Polizeibeamten konnte der Mann gehend angetroffen werden, er wurde im Streifenwagen von der B10 gebracht und am Bahnhof Wörth abgesetzt von wo aus er seinen Weg mittels Bahn fortsetzen konnte. Zu einer Gefährdung des Fließverkehrs kam es nicht.