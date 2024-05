Beifahrerin verletzt bei Auffahrunfall auf B39

Speyer (ots) – Am Donnerstag gegen 14:30 Uhr, befuhr ein 67-jähriger PKW-Fahrer mit seiner 56-jährigen Beifahrerin die B39 in Fahrtrichtung Hockenheim und musste kurz vor der Ausfahrt Speyer-Zentrum aufgrund stockenden Verkehrs abbremsen. Die Bremsung erkannte ein hinter ihnen fahrender 40-jähriger PKW-Fahrer zu spät und fuhr auf das PKW-Heck auf. Hierbei erlitt die Beifahrerin Schmerzen im Nacken- und Kopfbereich.

Der Rettungsdienst verbrachte sie zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der 67-Jährige sowie der 40-Jährige blieben unverletzt. Die Beamten verständigten die Feuerwehr und die Straßenmeisterei aufgrund auslaufender Betriebsstoffe an den Unfallfahrzeugen. Der PKW des 40-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 13.000 Euro.

Sicherstellung eines Pedelecs, Eigentümer gesucht

Speyer (ots) – Am Donnerstag stellten Polizeibeamte in der Spaldinger Straße ein herrenloses hochwertiges Pedelec sicher, um das Eigentum des unbekannten, rechtmäßigen Eigentümers zu sichern. Es handelt sich um ein hellblaues Pedelec der Marke Stevens mit Bosch-Akku und schwarzem Gepäckkorb hinten. Die Rahmengröße beträgt 52 cm.

Die Polizei Speyer bittet die oder den rechtmäßigen Eigentümer, sich telefonisch unter 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden. Das Pedelec kann gegen Eigentumsnachweis ausgehändigt werden.

Verletzte Motorradfahrerin nach Vorfahrtsmissachtung durch PKW

Speyer (ots) – Am Donnerstag gegen 17:05 Uhr, befuhr ein 67-jähriger PKW-Fahrer die Zufahrtsstraße des Hotels und Caravanparks des Technikmuseums in Richtung der Geibstraße. Der 67-Jährige hatte auf der Zufahrtsstraße „Am Technikmuseum“ beim Abbiegen in die Geibstraße aufgrund der Beschilderung Vorfahrt zu gewähren. Gleichwohl bog er nach links auf die Geibstraße ab und missachtete hierbei die Vorfahrt einer 39-jährigen Motorradfahrerin, welche die Geibstraße in Richtung des Rheins befuhr.

Der PKW kollidierte mit der rechten Motorradseite, wodurch das Motorrad auf die linke Seite fiel und die 39-Jährige zu Fall kam. Sie zog sich hierbei Verletzungen im Halsbereich zu. Der Rettungsdienst verbrachte sie in eine Unfallklinik. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen liegt bei ca. 2.200 Euro. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den 67-Jährigen ein.

Drei E-Scooter, ein PKW und ein Motorroller bieten Grund zur Beanstandung

Speyer/Hanhofen (ots) – Die Polizei Speyer kontrollierte im Verlauf des Donnerstags 3 sogenannte Elektrokleinstfahrzeuge, einen PKW sowie einen Motorroller. Deren Fahrer bzw. Fahrzeuge beanstandeten die Beamten im Interesse der Verkehrssicherheit.

Gegen 15 Uhr befuhr ein 49-Jähriger mit seinem E-Scooter die Hauptstraße in Hanhofen und verhielt sich unmittelbar aggressiv und ungehalten, als die Beamten ihn kontrollierten. Sie mussten seinen E-Scooter festhalten, da er damit wegfahren wollte. Daher entfernte er sich zu Fuß und schrie herum. Die Beamten forderten den 49-Jährigen mehrfach auf, stehen zu bleiben. Letztlich drohten sie ihm den Einsatz von Zwangsmitteln an, woraufhin der 49-Jährige ein Einsehen hatte und den Anweisungen folgte. Es stellte sich heraus, dass der 49-Jährige unter THC-Einfluss stand. Die Beamten veranlassten bei ihm eine Blutprobe und stellten seinen E-Scooter, auch angesichts mehrerer rauschmittelbeeinflusster Fahrten in der Vergangenheit, zur Gefahrenabwehr sicher.

Gegen 15:15 Uhr befuhr ein 15-Jähriger die Petschengasse mit seinem Motorroller. Eine Polizeistreife wurde auf das mutmaßlich veränderte Kleinkraftrad aufmerksam und unterzog den 15-Jährigen einer Verkehrskontrolle. Hierbei stellte sich heraus, dass der Roller durch Einbau eines Sportauspuffs sowie eines geänderten Luftfilters statt der erlaubten 45 km/h eine Höchstgeschwindigkeit von 65 km/h erreichte. Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher, benachrichtigten die Mutter des 15-Jährigen und leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ein. Zudem ist die Betriebserlaubnis des Rollers durch die Veränderungen erloschen.

Gegen 20:15 Uhr stellte eine Polizeistreife Im Neudeck einen 14-Jährigen auf einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen fahrend fest. Die Beamten leiteten aufgrund der fehlenden Versicherung ein Strafverfahren gegen ihn ein und übergaben den E-Scooter dem hinzugerufenen Vater des Jungen.

Gegen 20:40 Uhr unterzog eine Polizeistreife in der Schifferstadter Straße einen 39-jährigen PKW-Fahrer einer Verkehrskontrolle. Die Beamten stellten bei ihm Auffälligkeiten fest, die auf eine Drogenbeeinflussung hindeuteten. Ein Urintest verlief positiv auf THC. Die Beamten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe und stellten die Fahrzeugschlüssel des Mannes sicher. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Gegen 21:10 Uhr stellte eine Polizeistreife im Wilhelm-Busch-Weg ein Kind auf einem E-Scooter mit schwarzem Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2023 fahrend fest. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Junge zudem erst 11 Jahre alt war. Die Beamten verständigten die Mutter des Jungen und verdeutlichten ihr die Rechtslage: Das Mindestalter für das Führen eines E-Scooters liegt bei 14 Jahren und Versicherungsschutz besteht dann, wenn ein aktuelles Versicherungskennzeichen angebracht ist (Versicherungsjahr 2024). Entsprechende Verfahren leiteten die Beamten auch hier ein.